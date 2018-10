Chứng khoán Việt được FTSE đưa vào danh sách nâng hạng: Giới phân tích kỳ vọng gì?

Các chuyên gia nhận định về việc chứng khoán Việt được theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi.

Việt Nam là một trong ba thị trường được FTSE Russell thêm vào danh sách theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi loại 2 trong đợt phân hạng vừa qua.

Điều này sẽ tác động ra sao tới chứng khoán Việt? Liệu có đủ sức để nâng đỡ thị trường vốn đang chịu nhiều yếu tố tác động từ bên ngoài? Thị trường sẽ ra sao sau khi đã chinh phục vùng điểm 1.000?...

BizLIVE ghi nhận nhận định của các chuyên gia tài chính chứng khoán xoay quanh các vấn đề trên.

Bước ngoặt quan trọng, kỳ vọng con số 677 triệu USD đổ vào thị trường

(Ông Bùi Nguyên Khoa, Trưởng nhóm Vĩ mô thị trường - CTCP Chứng khoán BIDV)

Theo tôi, Việt Nam được đưa vào danh mục theo dõi trong kỳ này của FTSE Russell là bước ngoặt quan trọng với thị trường chứng khoán. Chỉ số thị trường được nâng hạng là kết quả của loạt cải cách dẫn đến việc thiết lập hệ thống thị trường đáng tin cậy, tạo niềm tin cho nhà đầu tư và sau đó thu hút vốn nước ngoài.

Quy mô thị trường Việt Nam thời gian gần đây đã tăng rất mạnh và cần lực lượng nhà đầu tư có quy mô lớn tương ứng, qua đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường.

Phân bổ cho các thị trường mới nổi, tỷ trọng bình quân của Malaysia và Thái Lan khoảng 3% và 4% trong khi Indonesia và Philipines khoảng 2% và 1,5%. Trong trường hợp Việt Nam lọt vào danh mục thị trường mới nổi, nếu với tỷ trọng bình quân 1% thì riêng các quỹ ETF sẽ phân bổ lại tỷ trọng mua vào ở thị trường Việt Nam khoảng 1,6 tỷ USD. Nếu Việt Nam vào danh mục thị trường mới nổi sơ cấp của FTSE thì các ETFs sẽ mua vào 677 triệu USD.

Trước mắt, thị trường sẽ có những phản ứng tích cực về tâm lý với thông tin này. Trong dài hạn, dòng vốn lớn từ các quỹ ETFs sẽ đổ vào Việt Nam khi chúng ta lần lượt đáp ứng các tiêu chí của FTSE Russell và MSCI.

Nhà đầu tư cần làm gì để đón đầu cơ hội?

(Ông Huỳnh Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Everest)

Tôi nghĩ đây là thông tin khá tích cực với thị trường chứng khoán Việt và không nằm ngoài dự đoán của nhiều công ty chứng khoán trước đây. Trước đó các công ty đã đưa ra lộ trình khả năng chứng khóa Việt đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng.

Nhưng cũng cần nói rõ với nhau rằng đưa vào danh sách theo dõi chứ không đồng nghĩa với việc TTCK Việt được chấp thuận nâng hạng lên thị trường mới nổi. Điều này còn tùy thuộc nhiều yếu tố nhưng cũng là một cái giúp các nhà đầu tư định hướng trong việc hoạch định kế hoạch đầu tư trong thời gian tới nếu như việc việc nâng hạng trở thành sự thật. Cơ quan quản lý phải làm gì, các nhà đầu tư cũng phải định hướng tại vì chúng ta biết khi được nâng hạng dòng tiền sẽ tham gia rất mạnh vào thị trường thì nên đón đầu cơ hội đó.

Về khả năng chính thức được nâng hạng tôi nghĩ là cao bởi hiện chúng ta đang sửa đổi Luật Chứng khoán, một trong những tiêu chí quan trọng. Hai nữa quy mô thị trường hiện cũng bắt đầu tương đối lớn và khả quan. Nền kinh tế đang giữ vững tăng trưởng, sản phẩm mới đặc biệt là hợp đồng tương lai đang xúc tiến và sắp đưa vào vận hành trong năm sau. Định hướng của nhà đầu tư bây giờ phải xác định được danh mục để khi thị trường được nâng hạng sẽ được hưởng lợi từ việc tăng giá cổ phiếu.

Khi thị trường chinh phục vùng 1.000 điểm tôi cho rằng đây vùng tâm lý, nó thuộc về mặt thời gian để chinh phục chứ không phải mốc quá khó khăn. Tôi cho rằng dòng tiền khối ngoại là lực đỡ vừa rồi khi họ đã quay trở lại mua ròng. Ngoài ra không ngoại trừ khả năng khối ngoại họ cũng dự đoán được việc FTSE đưa chứng khoán Việt vào danh sách theo dõi nâng hạng.

Tác động ngắn hạn với mức độ vừa phải

(Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Maybank KimEng Việt Nam)

Tôi nghĩ thông tin FTSE đưa chứng khoán Việt vào danh sách xem xét nâng hạng có tác động tích cực mang tính chất ngắn hạn và mức độ ở mức vừa phải chứ không quá lớn. Bởi để được chính thức nâng hạng thì ít nhất chúng ta phải chờ một năm sau. Bên cạnh đó tôi nhận thấy nhiều nhà đầu tư kỳ vọng vào việc nâng hạng của MSCI nhiều hơn.

Dĩ nhiên vô được FTSE vẫn là tin tốt tuy nhiên tác động là ít bởi việc đó chỉ là xem xét được theo dõi nâng hạng. Trên thực tế đã từng có rất nhiều nước như Ả Rập Xê Út được vào danh sách theo dõi nâng hạng năm 2015 nhưng mãi đến năm 2018 mới chính thức được nâng hạng, còn Kuwait mất đến 9 năm thì mới vô được nên phải chính thức được nâng hạng mới có tác động lớn tới thị trường.

Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng MSCI đưa chứng khoán Việt vào danh sách theo dõi nâng hạng bởi họ đánh giá MSCI cao hơn FTSE. Họ cho rằng FTSE tiêu chuẩn thấp hơn MSCI. Tuy nhiên trong trường hợp FTSE đưa chứng khoán Việt vô danh sách theo dõi thì MSCI có thể nâng vị trí thị trường của chúng ta lên cao hơn một chút.

Theo tôi nghĩ bây giờ việc tốt nhất vẫn là chính thức được nâng hạng chứ việc được xem xét cũng rất vô chừng. Nhưng ít nhất điều này cũng được gọi là ghi nhận những thành tựu, sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt thời gian qua.

Thị trường hiện đang trong xu hướng tích cực nhưng bây giờ dòng tiền cần mang tính chất bền vững để vượt qua được vùng kháng cực tiếp theo. Trước tiên là 1.030 điểm, 1.080 điểm và 1.100 điểm. Tôi cho rằng nếu VN-Index đi qua được vùng 1.030 điểm sẽ tiến tới vùng 1.080 điểm. Nhưng tôi nhận thấy là khó bởi vùng 1.080 điểm và 1.100 điểm là vùng kháng cực cực mạnh.

Điểm sáng hiện nay trên thị trường đó là nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng trở lại sau thời gian bán ròng dù lực mua ròng chưa mạnh nhưng cũng đã mang tính chất tích cực hơn. Điểm nữa là thanh khoản trên thị trường đang có xu hướng tăng dần đều lại sau giai đoạn ở mức thấp.

Dòng tiền ngoại sẽ tiếp tục tăng

(Ông Lê Đức Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích CTCP Chứng khoán dầu khí -PSI)

Việc được vào danh sách theo dõi nâng hạng của FTSE Russell cho thấy các tổ chức xếp hạng đã có những đánh giá tích cực hơn về thị trường. Khi đủ tiêu chí, các tổ chức nước ngoài sẽ giải ngân.

Theo tôi từ nay đến năm 2020, xu hướng dòng tiền ngoại đổ vào thị trường sẽ còn tiếp tục tăng về quy mô.

Trước mắt, do một số chỉ tiêu định tính như tỷ lệ sở hữu nước ngoài, sự tự do của dòng vốn, công bố thông tin bằng tiếng Anh, có trung tâm thanh toán bù trừ… chưa đáp ứng nên có thể cần một lộ trình 6 tháng hoặc 1-2 năm để thay đổi. Và sẽ không thể ngày một ngày hai là để các doanh nghiệp đáp ứng. Thị trường cần thời gian. Khó nhất là tiêu chí về thị trường ngoại hối, hiện vẫn đang loay hoay dòng tiền ngoại vẫn chưa được ra vào tự do.

Dù vậy, nhà đầu tư nên nhìn xa hơn và có niềm tin vào xu thế đi lên của thị trường. Quy mô vốn hóa so với 10 năm trước đã tăng lên 4 triệu tỷ đồng, tương đương 81% GDP, và hiện VN-Index vẫn đang “lừng lững” đi lên.