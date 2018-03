Chuối rừng, ốc suối vào siêu thị

Nói đến đặc sản của Quảng Ngãi mọi người thường hay nghĩ đến cá bống Sông Trà, kẹo gương, đường phèn, mạch nha,…. Vì thế những sản vật từ rừng núi của bà con miền núi Sơn Hà rất ít người biết đến trở nên mới mẻ và độc đáo.

Người tiêu dùng lúc này thường rất cẩn trọng với các mặt hàng ăn uống vì nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người, những thực phẩm tươi sạch tinh khiết mang nguồn gốc và khai thác từ tự nhiên thường được lựa chọn.Vì thế đây sẽ là một cơ hội lớn để nông sản địa phương Sơn Hà (Quảng Ngãi) vươn ra nhiều nơi trên cả nước. Những sản vật từ rừng không chỉ giúp quảng bá hình ảnh của địa phương, mà còn mang lại nguồn thu nhập lớn cho người dân trong vùng giúp nhiều gia đình thoát nghèo, tăng trưởng kinh tế quê hương.

Vào những thời cao điểm của mùa tiêu dùng như Tết, lễ…, gà kiến có khi lên đến 100 nghìn/kg, ớt xiêm 500 nghìn/kg,… Sau Tết, nhiều người dân địa phương vẫn lang thang các quả đồi để hái ớt. Ông Đinh Văn Điết (Sơn Hà, Quảng Ngãi), cho hay: Một ngày ông cùng vợ tranh thủ hái cũng được khoảng 1-2 kg ớt rừng. Nhưng nếu bán ở tại chỗ giá cũng được 200 nghìn đồng/kg.

Chị Huyền Trang (ở 83 Phan Anh, quận Hải Châu, Đà Nẵng), cho biết: “Chị rất thích ớt xiêm Sơn Hà vì nó có vị rất lạ, cay nồng thơm ngon. Mỗi bữa ăn chị đều thích giã một chén mắm với ớt xiêm để chấm làm tăng khẩu vị cho các món ăn”.

Nhận thấy rõ tiềm năng, huyện Sơn Hà đã lên kế hoạch tìm hướng ra mới cho mặt hàng địa phương này đến với hệ thống siêu thị Big C ở một số tỉnh thành. Mô hình nuôi gà kiến quy mô ở xã Sơn Hạ (Sơn Hà) được xây dựng. Việc chăn nuôi đều được tuân thủ theo một quy trình chuẩn và an toàn do Ban dự án giảm nghèo của huyện đề ra. Tuy vẫn chưa được nhân rộng rãi nhưng các mô hình thử nghiệm bước đầu thành công khi đưa được một số nông sản như gà kiến, ớt xiêm, bắp chuối rừng,… vào một số hệ thống siêu thị Big C Đà Nẵng.

Trong tương lai nếu xây dựng được thương hiệu riêng và có những mô hình nuôi trồng hợp lý, gà kiến, ớt xiêm, rau dớn,… của miền núi Sơn Hà sẽ được người tiêu dùng khắp nơi lựa chọn trong bữa cơm hằng ngày của mình. Đây cũng là mục tiêu và quyết tâm của địa phương thời gian tới.

Điều khác biệt của những thứ nông sản này nằm ở chất lượng và hương vị mới mẻ. Vị cay nồng đặc trưng của ớt xiêm rừng, chất nhầy của rau dớn giúp kích thích vị giác và tốt cho các bệnh về xương khớp, độ dai và ngọt của gà kiến,.. tất cả đều mang một nét ẩm thực “độc lạ” không thể lẫn vào đâu được.