Chuyên gia tiết lộ 2 thị trường bất động sản hấp dẫn nhất Việt Nam hiện nay

Tại buổi họp báo công bố thị trường BĐS quý 3 năm 2019, trao đổi với chúng tôi ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam cho biết hiện Thanh Hóa, Nghệ An là hai thị trường hấp dẫn nhất cả nước.

Theo ông Đính, trong quý 3/2019 thị trường BĐS Thanh Hóa sôi động với các dự án đô thị và đấu giá đất với hàng nghìn sản phẩm, tỷ lệ hấp thụ lên đến 90%, đất đấu giá giao động từ 3-10 triệu đồng/m2, giá đất đô thị ở mức 8-10 triệu đồng/m2.

Hiện nay tại địa bàn Thanh Hóa các doanh nghiệp BĐS lớn đang đầu tư mạnh mẽ như FLC, Vingroup, Sungroup, Flamigo, Euro Window...Với sự góp mặt của các ông lớn khiến giao dịch BĐS tại đây vô cùng sôi động.

Theo tìm hiểu được biết, hoạt động "săn" đất trong khu dân cư và đất ở tại các khu đô thị mới đang rộ lên tại thị trường Thanh Hóa. Đặc biệt, ở các khu vực lân cận TP như Sầm Sơn, Bỉm Sơn, Quảng Cư, Quảng Phú, Quảng Tân…hoạt động săn đất nền khá nhộn nhịp ở thời điểm này.

Nhiều NĐT cá nhân đang tìm kiếm cơ hội tại thị trường đất nền Thanh Hóa.

Đơn cử như Khu dân cư Quảng Phú, là một trong số it những dự án đáp ứng đầy đủ thủ tục pháp lý đang triển khai đồng bộ về hạ tầng. Chủ đầu tư dự án này dự kiến bàn giao đất vào quý 4/2019. Mới chỉ ra hàng được vài tháng nhưng 3/4 số sản phẩm tại đây đã được khách hàng đặt mua. Có nhiều nhà đầu tư xuống tiền cùng lúc nhiều nền, chờ thời điểm bán ra. Mức giá dao động khoảng từ 9 triệu đồng/m2.



Đại diện Công ty CP BĐS Saco (Sacoland) - đơn vị kinh doanh đất nền tại Thanh Hóa, cho hay đa số các khu đô thị xuất hiện tại khu lân cận Tp.Thanh Hóa còn khá mới nên pháp lý còn thiếu nhiều, những dự án đầy đủ pháp lý khá ít. Do đó, với những dự án pháp lý đầy đủ, hạ tầng cơ bản sức mua rất tốt. Trong đó, NĐT ngoại tỉnh chiếm khoảng 30%, đa số người mua là NĐT trong tỉnh.



Còn tại Nghệ An, ông Đính cho biết hiện nay thị trường BĐS tại đây đang có sự bứt phá mạnh mẽ khi hàng loạt các dự án lớn chuẩn bị khởi công, đấu đấu gia cũng ghi nhận mức giá cao kỷ lục, nhiều dự án mới ra đời.

Ghi nhận thực tế cho thấy, từ năm 2018 trở lại đây, đất nền ở các vùng như: Quán Bàu, Đông Vĩnh, Hưng Đông, khu vực Vinh Tân đường Lê Mao kéo dài; trục đường 72m Vinh – Cửa Lò (Nghi Đức, Nghi Ân, Nghi Phong) và vùng Cửa Lò, Cửa Hội có dấu hiệu "nóng" lên với mức giá tăng 150-200%.

Giao dịch đất đai tại Nghệ An diễn ra sôi động trong những tháng trở lại đây.

Nguyên nhân khiến thị trường BĐS Nghệ An, đặc biệt là Cửa Lò, thành phố Vinh tăng mạnh là nhờ hệ thống hạ tầng đô thị đã được đầu tư tương đối đồng bộ. Đặc biệt, TP Vinh sẽ được mở rộng về phía Bắc và theo hướng Đông Bắc về phía TX Cửa Lò. Do đó, trục đại lộ Vinh - Cửa Lò đang được quy hoạch sẽ là động lực rất quan trọng, là bước ngoặt lớn để phát triển Vinh, Cửa Lò cũng như cho cả Nghệ An trong thời gian tới.



Khu đại lộ này sẽ là nơi tập trung các trung tâm hành chính, các tòa cao ốc, công trình biểu tượng cùng các khu du lịch, giải trí quy mô hàng đầu của toàn tỉnh Nghệ An. Tạo ra sự lột xác hoàn toàn cho toàn khu vực Vinh và Cửa Lò. Trục đại lộ Vinh – Cửa Lò cũng rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay Quốc tế Vinh về Thị xã Cửa Lò chỉ còn 6-8 phút. Khi hoàn thành, đại dự án được đánh giá sẽ tạo ra một lực đẩy khổng lồ biến Cửa Lò thành trung tâm du lịch quy mô hàng đầu khu vực Bắc Trung Bộ.

Ăn theo trục đại lộ này, nhiều dự án quy mô của các ông lớn như VinGroup, T&T Group, FLC Group, Vinaconex, Mường Thanh, Bảo Sơn Group...cũng đang trong quá trình hình thành. Điển hình quần thể giải trí nghỉ dưỡng quy mô hàng đầu Cửa Lò khu Giải Trí Cửa Hội – Sân Golf 27 chỗ - Cua Lo Beach Villa, Tập đoàn TGG Group cũng sẽ khởi công khu phức hợp giải trí về đêm Cửa Lò Ibiza Complex có quy mô 12ha, với tuyến phố đi bộ ẩm thực – giải trí – check-in về đêm dài gần 300m.

Đặc biệt, mới đây Tập Đoàn Bảo Khánh Hamico cũng sẽ chính thức công bố dự án Cua Lo Beach Villa có quy mô gần 16 ha. Đây là một trong những khu phức hợp khách sạn, biệt thự, nhà phố cao cấp quy mô hàng đầu Cửa Lò với gần 150 căn biệt thự - nhà phố, khu khách sạn 5 sao rộng 3ha, khu khách sạn 3 sao rộng 1 ha, khu siêu thị rộng 1 ha và khu thể thao rộng 1 ha.

Khi hoàn thành, dự án này sẽ nằm trong quần thể du lịch, giải trí lớn hàng đầu khu vực Cửa Lò với các siêu dự án: sân golf 27 lỗ tiêu chuẩn quốc tế, khu giải trí Cửa Hội, Vinpearl Discovery Cửa Hội, Cua Lo Beach Villa. Dự án này sở hữu vị trí đẹp hiếm có tại thị xã Cửa Lò khi sở hữu 4 mặt tiền đường lớn nằm giữa hai trục đường huyết mạch là đại lộ 72m và Bình Minh nối liền với thành phố Vinh.



Từ nay đến cuối năm, khi hàng loạt dự án quy mô lớn được khởi công, giá bất động sản tại nhiều khu vực Cửa Lò, Thành phố Vinh sẽ tiếp tục sôi động. Thực tế quan sát cũng cho thấy làn sóng nhà đầu tư đang đổ về Nghệ An để đón trước cơ hội tăng giá đất khi giá bất động sản tại đây vẫn đang còn thấp so với các xu hướng còn lại.



Hàng loạt dự án BĐS nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí quy mô lớn đang triển khai xây dựng tại Nghệ An.

Đánh giá về nguyên nhân khiến Nghệ An và Thanh Hóa bỗng trở thành tâm điểm trên thị trường BĐS Việt Nam ông Đính cho biết đây là hai thị trường có tiềm năng du lịch rất lớn, nhưng giá đất tại đây còn rất thấp so với những thành phố ven biển khác như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang...

"Chính sự khan hiếm sản phẩm tại các thị trường BĐS nghỉ dưỡng đã phát triển cùng với việc giá BĐS tại nhiều thành phố du lịch lớn bị đẩy lên quá cao khiến nhà đầu tư đang có xu hướng tìm đến những thị trường mới giàu tiềm năng và có biên độ tăng giá tốt".

Trả lời câu hỏi liệu hai thị trường này có diễn ra tình trạng sốt đất vào cuối năm, ông Đính cho biết việc tăng giá mạnh là có thật, tuy nhiên hiện nay theo quan sát các dự án đang tăng với mức độ an toàn, giá bị đẩy lên là do nhu cầu cao trong khi lượng sản phẩm cung cấp chưa nhiều. Chính vì vậy rất khó xảy ra sốt đất trong quý 4 này.