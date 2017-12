Chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra 5 sai lầm rất lớn trong chuyện ăn uống, muốn giảm cân trong năm mới hãy tránh xa

Bạn đang lên kế hoạch bắt đầu năm mới bằng cách thường xuyên đến phòng tập thể dục, nấu ăn ở nhà với nhiều thực phẩm tươi... nhưng với nhiều người, ăn kiêng không bao giờ là thoải mái, nhất là khi chúng ta cứ phải "gồng lên" để giữ cho vòng eo không tăng lên. Bắt đầu một chế độ ăn kiêng không đồng nghĩa với việc phải tước đi những món ăn ưa thích của bạn. Theo các nhà dinh dưỡng học, những ai cảm thấy như vậy thì chứng tỏ họ đã mắc phải một số sai lầm trong chuyện ăn uống của mình.

Dưới đây là 5 sai lầm trong chuyện giảm cân mà các nhà dinh dưỡng học đã chỉ ra. Nếu bạn đang có ý định ăn kiêng để giảm cân thì hãy tham khảo để tránh nhé.

1. Suy nghĩ về chuyện không được ăn mọi thứ

Chuyên gia dinh dưỡng tại New York, Leah Kaufman, tác giả cuốn "Be It Weight Loss, Sports Nutrition, Weight Gain or Diabetes Management" cho biết: "Một trong những sai lầm lớn nhất trong ăn uống mà rất nhiều bệnh nhân của tôi mắc phải là cho rằng ăn kiêng có nghĩa là ăn uống rất kham khổ, phải từ bỏ tất cả thực phẩm có đường, chất béo... Nhưng với tôi đây là hoàn toàn sai lầm, chỉ cần hạn chế nhóm thực phẩm này thôi chứ không cần loại bỏ hoàn toàn".

2. Thiết lập mục tiêu không thực tế

Chuyên gia dinh dưỡng tại New York, tác giả của rất nhiều bài viết về thực phẩm, dinh dưỡng, Natalie Rizzo, nói: "Rất nhiều người đặt ra mục tiêu to lớn là giảm thật nhiều cân hoặc phấn đấu để chạy marathon. Nhưng thực tế, mục tiêu lớn này có thể không thực tế và khó thành hiện thực. Tốt hơn là nên đặt những mục tiêu nhỏ mà thực sự có thể đạt được trong thời gian ngắn để rồi đạt được các mục tiêu lớn hơn. Ví dụ, nếu bạn muốn giảm 10 - 15kg, không nhất thiết phải nhịn đói mà thay vào đó nên thay đổi hành vi của bạn để giảm 3 - 5kg mỗi tháng. Những mục tiêu nhỏ này có thể dễ dàng hơn và sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu lớn hơn".

3. Không nhận thức được sự lành mạnh của thực phẩm

Chuyên gia dinh dưỡng Natalie Rizzo cho biết, khi làm việc với khách hàng, bà thường cố gắng giúp họ chú ý đến trọng lượng cơ thể và thức ăn mà họ ăn. Nhiều người không nhận ra rằng họ cảm thấy khủng khiếp như thế nào sau khi ăn thức ăn chiên hoặc khi cân nặng của họ tăng lên. Bà nghĩ rằng điều quan trọng là mọi người phải thừa nhận rằng thực phẩm là lành mạnh và giảm cân làm cho bạn cảm thấy tuyệt vời.

"Tôi khuyên khách hàng nên có nhật kí theo dõi cảm nhận của mình về những thực phẩm mà mình ăn. Sau khi ăn một lượng lớn thức ăn chiên hoặc đường, họ đánh dấu cảm giác của họ. Họ làm điều tương tự sau khi ăn trái cây, rau, protein nạc và ngũ cốc nguyên hạt. Theo thời gian, thật dễ dàng để họ thấy rằng thực phẩm lành mạnh làm cho họ cảm thấy tốt hơn và họ có nhiều lựa chọn thực phẩm phù hợp hơn cho chế độ ăn uống của mình".

4. Có quá nhiều "quy tắc ăn uống"

Lauren Manganiello, chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên cá nhân tại NYC chia sẻ: "Khi nói đến chế độ ăn kiêng, chúng ta thường tự đề ra cho mình những "luật lệ ăn uống" (ví dụ như không ăn sau 20 giờ, không ăn thực phẩm có đường...). Khi chúng ta vi phạm các quy tắc này (vì những gì chúng ta được ăn quá hạn hẹp), chúng ta sẽ chán nản mà từ bỏ chế độ ăn kiêng đang áp dụng và trở nên ăn uống quá mức.

Vì vậy, đừng tập trung vào các luật lệ về thực phẩm. Thay vào đó, hãy tập trung vào thói quen ăn uống của bạn, nhất là ăn nhiều thực phẩm lành mạnh hơn trong cuộc sống hàng ngày".

5. Mất kiên nhẫn

Chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manganiello cho biết, giảm cân thực sự cần có thời gian. "Thông thường, nếu chúng ta không nhìn thấy sự tiến bộ trong tuần đầu tiên hoặc tuần thứ hai, chúng ta sẽ nản lòng và bỏ cuộc. Đây đúng là một sai lầm rất lớn. Tại sao bạn nên đặt một mục tiêu dài hạn cũng như các mục tiêu nhỏ hơn, ngắn hạn. Sử dụng các mục tiêu ngắn hạn như là bước đi để đạt được mục tiêu dài hạn của bạn. Và cứ mỗi khi đạt mục tiêu ngắn hạn, hãy tổ chức kỉ niệm cho thành công đó. Nhìn lại thành công của bạn và thấy sự tiến bộ là một trong những động lực lớn nhất cho sự thành công lâu dài", bà cho biết.

Nguồn: Eatthis