Chuyên gia dự báo thời gian kết thúc đợt nắng nóng đỉnh điểm ở Hà Nội

Từ hai ngày qua, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc liên tiếp xảy ra nắng nóng với nền nhiệt cao chạm ngưỡng 40 độ C, khiến nhiều người chật vật tìm cách chống nắng và mưu sinh trong thời tiết khắc nghiệt.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết đang vào đợt nắng nóng gay gắt nhất từ tháng 4 đến nay. Nắng nóng trên diện rộng khắp Bắc bộ và ven biển Trung bộ.

Ngày hôm qua (1/6) ở Bắc Bộ nắng nóng còn cao hơn cả Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh hay ở Kim Bôi (Hoà Bình), nhiệt độ lên tới 39,3 độ C và nóng gần bằng suối nóng.

Các tỉnh như Bắc Ninh 39 độ C, Hà Đông (Hà Nội) là 39,2 độ C; trong khi Hồi Xuân (Thanh Hoá) và Ba Tơ (Quảng Ngãi) chỉ nóng 38,4 độ C...

Cùng trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hưởng, Phó Trưởng phòng dự báo hạn ngắn, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay, nguyên nhân của đợt nắng nóng này ngoài ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây từ lục địa Ấn Miến còn có cả tác động của gió phơn.

Trong ngày hôm nay đến 5/6, vùng áp thấp nóng phía Tây sẽ tiếp tục mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh nên nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên.

Nền nhiệt độ cao nhất trong các ngày phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ.

Đối với khu vực Hà Nội, ngày hôm nay đến ngày 5/6 nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C; riêng ngày 3 - 4/6 có nơi 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ.

Lãnh đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng đưa ra dự báo, tình hình nắng nóng sẽ kéo dài đến hết ngày 5/6 và sáng ngày 6/6, nắng nóng sẽ dịu dần.

Đồng thời, trong ngày 5/6, dự báo khả năng ở Hà Nội và một số tỉnh có thể có dông lớn, đề phòng gió giật mạnh.

Cũng theo chuyên gia của Trung tâm, trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm này, người dân nên hạn chế đi ra đường, nhất là vào buổi trưa và nếu phải đi ra đường thì cần mặc áo dài tay, có mũ, ô che... Cùng với đó, nên uống nhiều nước, bổ sung muối, khoáng chất...

Theo Hoàng Đan

Trí Thức Trẻ