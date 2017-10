Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan bàn về sự tự chủ của phụ nữ trong nền kinh tế hiện đại

“Sắc thái nữ” cần được tôn vinh

Mặc dù đã rất quen thuộc với công chúng với những chia sẻ sắc sảo và thẳng thắn về các vấn đề kinh tế và xã hội, đây lại là một trong những lần hiếm hoi chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan chia sẻ về đề tài phụ nữ.

Đặc biệt hơn, buổi trò chuyện diễn ra vào tháng 10, khi nest by AIA đang triển khai chương trình “I Am Every Woman” nhằm truyền tải thông điệp tích cực về phụ nữ trong cuộc sống hiện đại thông qua nhiều hoạt động và chủ đề khác nhau.

Trong buổi giao lưu, bà đã bàn về vai trò của người phụ nữ trong việc quản lý tài chính gia đình bởi đa phần phụ nữ lúc nào cũng có một khoản dự trữ và điều này là cần thiết trước những rủi ro bất chợt có thể xảy đến.

Khi được hỏi về những nét tính cách nổi trội ghi nhận ở những phụ nữ thành đạt của Việt Nam, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đã chia sẻ rằng đó là ba điểm: tinh thần ham học hỏi, niềm đam mê và “sắc thái nữ”.

Thứ nhất là ý chí và tinh thần vươn lên, liên tục học hỏi, tự hoàn thiện mình để đạt được hiệu quả cao trong công việc, thứ hai là niềm đam mê trong sự nghiệp và yếu tố cuối cùng và cũng là quan trọng nhất, phụ nữ dù thành đạt nhưng vẫn sống “rất phụ nữ”, không bị công việc biến mình thành một người cứng nhắc.

“Đằng sau một người phụ nữ thành công là sự quyết tâm và ‘sắc thái nữ’ rất riêng của cô ấy”. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan khẳng định.

Tự chủ là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân

Tại sự kiện, rất nhiều khách mời đã đặt câu hỏi cho chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan xoay quanh việc làm thế nào để có thể điều chỉnh bản thân hay bí quyết để có thể nhẫn nại trong xã hội hiện đại ngày nay.

Buổi trao đổi đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách mời, trong đó rất nhiều người phụ nữ hiện đại đã chia sẻ quan điểm của mình.

Từ những câu chuyện, những trải nghiệm thực tế, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đã nhắn gửi thông điệp: Dù ở thời kỳ nào trong cuộc sống, điều quan trọng là phải biết tự chủ, độc lập và quyết tâm cao trong mọi tình huống, không từ bỏ mục tiêu đã đặt ra.

“Mềm dẻo nhưng không luồn lách”, “lo xa chớ xa hoa” hay “dịu dàng nhưng bền bỉ, quyết liệt” là những cụm từ gây ấn tượng mạnh mẽ mà chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan dùng để miêu tả về người phụ nữ hiện đại.

