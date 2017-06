Chuyện ít biết về Steve Jobs: Ngay cả người thông minh bậc nhất giới công nghệ cũng có lúc mắc sai lầm

Hơn 40 năm sau khi đồng sáng lập Apple, hiện Steve Jobs vẫn là nguồn cảm hứng cho nhiều người về đổi mới công nghệ và khởi nghiệp. Từ những bài học về lãnh đạo đến cuộc sống hằng ngày, Steve có tầm ảnh hưởng cực kỳ lớn đến các triệu, tỷ phú và cả những nhà quản lý nổi tiếng. Tuy nhiên, theo Brian Merchant, tác giả cuốn "The One Device: The Secret History of the iPhone", ngay cả người thông minh bậc nhất giới công nghệ này cũng có lúc mắc sai lầm.

Brian tiết lộ, dù Steve là nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược nhưng ông lại không nhìn ra tiềm năng của iPhone ngay từ lúc đầu. Khi đó, iPhone mới chỉ là một dự án thử nghiệm do nhân viên điều hành đứng đầu và thiết kế bởi một đội ngũ các lập trình viên và chuyên gia phần cứng. Đây là dự án nằm ngoài tầm hiểu biết của Steve nên ông cùng một số kỹ sư và nhà điều hành khác đã công khai phản đối Apple đầu tư vào đó.

Theo ông, thị trường điện thoại di động đang bão hòa và điều quan trọng là Apple khi đó chưa thể cạnh tranh với các hãng điện thoại lớn như Verizon và AT & T trên thị trường Hoa Kỳ.

Brian cho biết, Steve không phải là người đầu tiên tin rằng dòng sản phẩm điện thoại thông minh sẽ mở ra một thị trường công nghệ rộng lớn, thậm chí ông còn nghĩ nó thực sự rất tầm thường, chủ yếu phục vụ cho đối tượng khách hàng là người làm kinh doanh thường xuyên phải kiểm tra email.

Andy Grignon - một kỹ sư cao cấp của iPhone - tiết lộ, đội ngũ quản lý đã cố gắng thuyết phục Steve rằng việc kinh doanh điện thoại là một ý tưởng tuyệt vời cho Apple, dù vậy, ông vẫn không thực sự nhìn thấy tiềm năng của dự án này. Sau đó, phó chủ tịch của Apple, ông Michael Bell, đã gửi cho Steve một email đêm khuya vào ngày 7 tháng 11 năm 2004, giải thích tại sao họ nên thực hiện dự án. Steve gọi lại cho Michael ngay lập tức và họ đã thảo luận hàng giờ cho đến khi Steve nhượng bộ.

Sau bao nỗ lực của những người cộng sự, cuối cùng, Steve bị thuyết phục bởi khía cạnh kỹ thuật của dự án thử nghiệm, nhưng ông vẫn yêu cầu các kỹ sư hoàn thiện một giao diện trực quan và thú vị đối với người dùng trước khi chính thức đưa Apple tham gia vào thị trường điện thoại di động. Andy Grignon sau đó trở thành người đầu tiên nhận cuộc gọi từ một chiếc iPhone. Ngoài đội ngũ độc quyền của dự án, Steve đã giữ bí mật về chiếc điện thoại với tất cả các nhân viên trong công ty.

Còn rất nhiều những quan niệm riêng cho thấy, Steve Jobs không phải lúc nào cũng nhìn nhận thị trường một cách chính xác. Ông từng phản đối ý tưởng cửa hàng ứng dụng trên iOS trước khi được phó giám đốc Phil Schiller thuyết phục thay đổi. Khi ra mắt iPhone, Jobs chỉ trích thậm tệ chiếc bút stylus mà không tính tới khả năng rằng stylus có thể từ bỏ vai trò bù đắp cho công nghệ điện trở cũ kỹ để trở thành một công cụ quan trọng cho tablet làm việc.

Dù sao chúng ta cũng phải thừa nhận rằng, may mắn cho Apple, may mắn cho cả thế giới công nghệ, sau mỗi lần ngã đau Steve Jobs lại đưa ra những tầm nhìn cách mạng hơn, choáng ngợp hơn. Không một ai có thể biết Apple của ngày hôm nay sẽ như thế nào nếu không có sự dìu dắt của Steve Jobs, sẽ có cuộc cách mạng nào, sẽ có thất bại nào, Apple liệu có thoát khỏi nguy cơ phá sản mà vươn lên vị trí hàng đầu hay không? Câu trả lời chỉ nằm trong trí tưởng tượng của bạn mà thôi.

Nguyễn Nguyễn

Theo Trí thức trẻ/CNBC