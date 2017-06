[Chuyện thất bại] Chris Gardner: Người đàn ông ôm con ngủ ở nhà tắm công cộng trở thành triệu phú chứng khoán

LTS: Trước khi trở thành những người thành công và giàu có, hầu hết các doanh nhân trên thế giới đều nếm trải rất nhiều thất bại. Nhưng họ không bỏ cuộc mà coi những thất bại đó là động lực và bài học để tiến lên phía trước.

Bắt đầu từ Chủ nhật ngày 9/4, NDH xin giới thiệu với độc giả series bài viết "Chuyện thất bại" kể về những khó khăn mà các doanh nhân nổi tiếng từng phải đương đầu, từ đó truyền cảm hứng giúp bạn vượt qua những trở ngại trong sự nghiệp và cuộc sống.

Kỳ 9.Chris Gardner: Người đàn ông ôm con ngủ nhà tắm công cộng trở thành triệu phú chứng khoán

Đó là câu chuyện đời của Christopher Gardner, người đàn ông da màu trải qua một hành trình gian khổ và cuối cùng trở thành triệu phú, nhà sáng lập kiêm CEO Công ty môi giới chứng khoán Gardner Rich & Co.

Tuổi thơ bất hạnh và cuộc gặp mặt định mệnh

Sinh ngày 9/2/1954 tại Milwaukee, Wisconsin (Mỹ), Chris Gardner chưa bao giờ được gặp cha đẻ. Mẹ lấy phải người đàn ông nghiện rượu, cậu bé sống trong nghèo đói, bị cha dượng đánh đập, và thậm chí từng bị một người đàn ông xâm hại. Năm 8 tuổi, Chris phải vào sống trong trại tế bần. Mẹ cậu kết hôn 3 lần nhưng đều không hạnh phúc và thậm chí phải vào tù vì một lần cố đốt nhà người chồng vũ phu.

Chris Gardner (trái) và diễn viên Will Smith

Học hết cấp 2, Chris gia nhập hải quân. Đến năm 1974 sau khi giải ngũ, chàng trai trẻ vào làm việc tại một phòng nghiên cứu y tế tại San Francisco, chịu trách nhiệm bán dụng cụ khoa học. Những năm tiếp theo công việc của Chris phát triển khá thuận lợi và anh từng định theo nghiệp y khoa. Nhưng 10 năm học nghề là khoảng thời gian quá dài và khi đứa con đầu lòng ra đời năm 1981, Chris quyết định tìm một nghề khác để có thể trang trải chi phí và chăm lo cho con và bạn gái Jackie Medina.

Chris Gardner và con trai năm 1984

Một lần tại bãi đỗ xe, khi đang chuẩn bị lấy xe ra Chris nhìn thấy một chiếc xe Ferrari mui trần đang đi vào tìm chỗ để. Anh nói người đàn ông có thể đỗ vào chỗ của mình và yêu cầu trả lời 2 câu hỏi làm nghề gì và làm sao để được như thế này.

“Tôi là một người môi giới chứng khoán”, người kia trả lời.

Người đàn ông đó là Bob Bridges, một trong những nhà môi giới chứng khoán thành công nhất San Francisco khi đó, với thu nhập trên 80 nghìn USD/ tháng. Có thể vì có cảm tình với chàng trai tốt bụng, Bridges hẹn trả lời câu thứ 2 trong một buổi ăn trưa. Sau đó, ông giới thiệu Chris đến gặp quản lý của các công ty chứng khoán lớn thời bấy giờ như Merrill Lynch, Paine Webber, E.F. Hutton. Sau 2 tháng đi thử vận may ở từng công ty, Chris được nhận vào chương trình học việc ở Hutton.

Để toàn tâm toàn ý cho việc học Chris xin thôi việc bán hàng. Thật không may khi đến nơi làm việc mới, anh nhận ra rằng người tuyển dụng mình vừa bị đuổi việc thành ra anh bị thất nghiệp. Vì lẽ đó mà anh và bạn gái lục đục rồi một lần khi Jackie định bế con bỏ đi, Chris đuổi theo và không may xô cô ngã. Không may hơn nữa là cảnh sát nhìn thấy và bắt anh vì bạo hành gia đình. Tuy không bị kết tội nhưng khi kiểm tra cảnh xác nhận ra là anh còn thiếu 1.200 USD tiền vi phạm giao thông. Vì không có tiền nộp phạt Chris bị giam 12 ngày. Khi được thả, anh trở về nhà và bàng hoàng nhận ra Jackie đã bế con bỏ đi mang theo tất cả đồ trong gia đình.

Từ vô gia cư trở thành triệu phú

Không tiền, nhà trống trơn, anh phải đến ở nhờ nhà bạn. Ngày hôm sau anh đến dự buổi phỏng vấn tại Công ty chứng khoán Dean Witter Reynolds, trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo từ khi bị bắt. Chris được nhận vào vị trí tập sự nhưng với mức lương ít ỏi anh không đủ tiền thuê nhà và trở thành người vô gia cư.

Cho dù có khó khăn đến đâu Chris cũng không gục ngã

Không bằng cấp, không kinh nghiệm, cách duy nhất để anh làm quen với công việc mới là cố gắng hết sức mình. Chris đến rất sớm và về rất muộn, ngày nào anh cũng kiên trì gọi 200 cuộc cho những khách hàng tiềm năng. Trong 4 tháng tập sự, vì không có nhà anh phải đi ngủ nhờ nhà bạn hoặc ngay dưới gầm bàn làm việc. Những nỗ lực này cuối cùng cũng được đền đáp khi anh thi đỗ kỳ thi sát hạch và được nhận vào làm nhân viên chính thức.

Lúc này Jackie mang con về cho anh rồi bỏ đi. Dù nuôi chính mình còn chưa nổi, anh vẫn sẵn sàng nhận hoàn toàn trách nhiệm nuôi con. Vì cả đời chẳng biết mặt cha, bởi vì như anh nói: “Tôi đã xác định ngay từ khi còn bé rằng khi tôi có con chúng sẽ biết cha mình là ai. Và tôi sẽ chẳng bao giờ đi đâu cả”.

Trong 2 năm 1982 – 1983, lương không đủ tiền thuê nhà Chris phải bế con trai đến xếp hàng xin ngủ qua đêm ở một nhà thờ trong thành phố tên là Glide Memorial. Thực ra nhà thờ này chỉ chấp nhận phụ nữ và trẻ em vô gia cư nhưng vì thương tình Đức cha Cecil William vẫn nhận 2 cha con. Tuy nhiên luật ở đây chỉ cho người ngủ nhờ từ 6 giờ tối hôm trước đến 8 giờ sáng hôm sau. Những ngày không thể đến đúng giờ, 2 cha con Chris phải ngủ vạ vật ở công viên, phòng chờ ở sân bay hay thậm chí ở nhà tắm ga tàu điện ngầm. Đôi lúc khi 2 cha con lang thang ngoài đường, những cô gái bán hoa thấy tội nghiệp còn dúi cho anh một tờ 5 USD.

Nhà tắm ở ga tàu điện ngầm BART, San Francisco nơi Gardner và con trai ngủ

Từ năm 1983 đến 1987, Chris làm việc ở Bear Stearns & Co và dần dần trở thành một trong những người môi giới xuất sắc nhất. Năm 1987 anh chuyển đến Chicago và từ căn hộ nhỏ xíu mình, Chris thành lập Công ty Gardner Rich & Co chỉ với 10.000 USD tiền vốn và một chiếc bàn gỗ. Đến năm 1988 anh kiếm được một triệu USD và mua một chiếc Ferrari để tự thưởng cho mình.

Năm 2006, ông bán cổ phần của mình, thu được hàng triệu USD và tiếp tục mở một công ty lớn hơn là Christopher Gardner International Holdings. Hiện nay ông là một triệu phú sở hữu tài sản trị giá 60 triệu USD, một tác giả, một nhà nhân đạo với nhiều sáng kiến giúp đỡ người vô gia cư ở Mỹ.

Quyển hồi ký của Gardner và đĩa DVD bộ phim "Mưu cầu hạnh phúc"

Quyển hồi ký của ông với tựa đề The Pursuit of Happyness xuất bản năm 2006 là cuốn sách bán chạy nhất theo tờ New York Times và Washington Post. Từ happyness đánh vần sai với chữ y thay vì chữ i vì đây là tên của một trại tế bần từng nhận giữ con của ông những lúc ông đi làm và ông muốn bày tỏ lòng biết của mình với những người đã giúp cha con ông vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Chris Gardner nhận được rất nhiều giải thưởng như giải “Người cha của năm”, “Người bạn của châu Phi” (vì những khoản đầu tư tạo ra hàng trăm việc làm và mang lại hàng triệu USD ngoại hối cho đất nước Nam Phi).

Theo Trang Hồ

