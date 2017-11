City Auto (CTF): Giá xe xuống thấp, doanh thu đạt gần ngàn tỷ, lãi chưa đến 1 tỷ

CTCP City Auto (mã chứng khoán CTF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017 với mức doanh thu thuần đạt 885 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó riêng doanh thu bán xe đạt 828 tỷ đồng, chiếm 93,6% tổng doanh thu. Tuy nhiên, do giá vốn cao, nên lợi nhuận gộp thu về chỉ 35 tỷ đồng, giảm 8 tỷ đồng so với quý 3 năm ngoái, trong đó lợi nhuận gộp từ hoạt động bán xe chỉ 13 tỷ đồng.

Theo cam kết của các hiệp định thương mại tự do (FTA), từ năm 2018, thuế suất thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ khu vực ASEAN sẽ giảm còn 0%. Bên cạnh đó, thuế TTĐB giảm còn 35% với xe có dung tích xi lanh từ 1.5L trở xuống, 40% với xe 1.5L - 2.0L. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đang đề xuất giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi với linh kiện, phụ tùng ôtô nhằm khuyến khích phát triển sản xuất trong nước….

Những thông tin về chính sách thuế đã tác động mạnh tới tâm lý người tiêu dùng. Kéo theo đó, giá xe trong nước cũng vừa trải qua những đợt giảm sốc, các hãng xe thi nhau hạ giá để bán hàng. Trong khi đó, người tiêu dùng lại đang đứng trước 2 lựa chọn: Tranh thủ thời gian các dòng xe đang hạ giá mạnh, hay tiếp tục chờ đợi chính sách mới về thuế trong năm sau.

Trong quý, công ty chi hơn 29 tỷ đồng chi phí bán hàng và hơn 12 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp. Do vậy, riêng từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ City Auto đã ghi nhận lỗ hơn 11 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái cũng vừa thoát lỗ thuần.

Nhờ khoản thu hỗ trợ chi phí tổ chức sự kiện từ Ford Việt Nam và khoản thu nhập khác tổng cộng gần 12 tỷ đồng, nên City Auto thoát lỗ, báo lãi hơn 500 triệu đồng trong khi quý 3 năm ngoái lãi hơn 5 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, City Ford đạt 2.590 tỷ đồng doanh thu, tăng 245 tỷ đồng so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 5,15 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với gần 28,4 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm 2016.

Cùng với kết quả kinh doanh giảm sút, trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CTF cũng giảm mạnh, hiện giao dịch quanh mức 18.000 đồng/cổ phiếu. Trước đó cổ phiếu CTF đã tạo được tiếng vang khi lên sàn hồi cuối tháng 5/2017, tăng trần 16 phiên liên tiếp, "phi một mạch" lên mức giá 42.100 đồng/cổ phiếu trước khi lao dốc giảm sâu.