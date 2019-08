Clip nổi tiếng "Đừng bao giờ bỏ quên trẻ nhỏ trên xe!" được chia sẻ mạnh trên MXH như một lời nhắc nhở tới tất cả người lớn chúng ta

Hôm qua (6/7), dư luận chấn động vì tin tức một bé trai học sinh lớp 1 trường Gateway (Hà Nội) tử vong thương tâm vì bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón . Vụ việc khiến cho nhiều người lớn, đặc biệt là những ai có con nhỏ cảm thấy vô cùng bàng hoàng



Trên thế giới đã ghi nhận rất nhiều trường hợp trẻ em tử vong do sự bất cẩn của người lớn. Các vị phụ huynh thường nghĩ để con trên xe một chút để ra ngoài mua đồ, gặp mặt người quen... một chút thì sẽ không sao. Tuy nhiên, thân nhiệt của trẻ em có thể tăng nhanh hơn gấp 3 đến 5 lần so với người lớn, vì vậy việc phải ở trong chiếc xe kín mít suốt vài tiếng đồng hồ có thể khiến đứa trẻ tử vong vì sốc nhiệt.

Theo NHTSA (Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ), khi nhiệt độ ngoài trời ở mức 25-30 độ C, thì sau 10 phút nhiệt độ trong xe đã có thể gây tử vong cho trẻ dù kính cửa sổ hạ thấp 5 cm. Việc để hở kính xe hay không đỗ trực tiếp dưới nắng tưởng như có thể làm dịu mức nhiệt nhưng vẫn không thể giúp xe mát hơn. Tình trạng tử vong do sốc nhiệt xảy ra kể cả khi xe đỗ trong bóng râm. Không chỉ vậy, thân nhiệt của trẻ em có thể tăng nhanh hơn gấp 3 - 5 lần so với người lớn, sốc nhiệt sẽ xảy ra khi thân nhiệt vượt quá 40 độ C và nếu đạt mức gần 42 độ C có thể dẫn đến tử vong.

Ở Mỹ, việc trẻ em gặp nguy hiểm về tính mạng vì sốc nhiệt trong ôtô khiến có hàng loạt những chiến dịch nhằm ngăn ngừa nguy cơ xảy ra. Vào năm 2014, một nhóm làm phim tự do đã thực hiện một đoạn phim ngắn mang tên One Decision như một hồi chuông cảnh báo đến những ông bố, bà mẹ khi có ý định để con nhỏ lại một mình trong xe mà không lường trước được hậu quả của nó to lớn đến chừng nào.

Đừng bao giờ để trẻ em một mình trên xe ô tô

Trong đoạn phim dài gần 8 phút, một người mẹ đi siêu thị mua đồ và để đứa con khoảng 2-3 tuổi trong chiếc xe ô tô khoá kín trong bãi đỗ. Khi nhiệt độ ngoài trời bắt đầu tăng cao, cũng là lúc đứa trẻ dần trở nên khó chịu, đổ nhiều mồ hôi và bật khóc. Trong thời điểm đó, người mẹ vẫn đang đi dạo, mua hàng trong siêu thị, nói chuyện phiếm với một người quen tình cờ gặp mà không hay biết rằng con mình đang đối mặt với khoảnh khắc sinh tử ngoài xe. Mãi cho đến khi có một người đi qua phát hiện ra em bé đã ngất lịm rồi nhanh chóng phá cửa để giải cứu.

Quá trình ở trong ô tô tưởng ngắn ngủi với người lớn nhưng lại là những phút giây kinh khủng nhất với một đứa bé

Cuối video, khi chiếc xe cấp cứu lao nhanh tới, những người xung quanh liên tục cầu nguyện và người mẹ đau đớn rơi những giọt nước mắt muộn màng chắc hẳn là khung cảnh ám ảnh mà không một ai muốn nhìn thấy. Đó chính là thông điệp ý nghĩa mà nhóm làm phim muốn gửi đến tất cả những người lớn, những ai vẫn đang vô tâm coi nhẹ hậu quả đáng sợ của việc để lại trẻ em một mình trên xe ô tô. Chỉ một phút bất cẩn đó có thể gây ra nỗi đau đớn suốt một đời, và có những đứa trẻ như bé trai xấu số kia, sẽ mãi mãi không còn có thể đến trường được nữa.