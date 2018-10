Có 7 doanh nghiệp sẽ bị tạm ngừng giao dịch trên Upcom từ ngày 3/10/2018

Sở GDCK Hà Nội vừa thông báo về việc tạm ngừng giao dịch trên hệ thống Upcom đối với các cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2018.

Trong đó có 7 mã chứng khoán của 7 doanh nghiệp bị tạm ngừng giao dịch trong 3 phiên từ 3/10 đến 5/10/2018. Lý do tạm ngừng giao dịch do các doanh nghiệp này đã chậm công bố thông tin quá 45 ngày so với thời hạn quy định chung đối với báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018.

Sở GDCK Hà Nội sẽ có thông báo cho phép cổ phiếu thuộc danh sách nêu trên được giao dịch trở lại bình thường sau khi tổ chức đăng ký giao dịch thực hiện công bố BCTC theo đúng quy định.



Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện công bố thông tin, hết thời hạn tạm dừng giao dịch, sở GDCK Hà Nội sẽ xem xét áp dụng hình thức hạn chế giao dịch.

Trong số đó, Tổng CTCP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An (PXA) đã bị hủy niêm yết trên HNX từ 4/6/2018 do lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp tại ngày 31/12/2017. PXA được chấp thuận đăng ký giao dịch trên Upcom từ 13/6/2018. Giá cổ phiếu PXA sau khi giảm mạnh về mức 600 đồng/cổ phiếu đã bất ngờ quay đầu tăng mạnh lên mức 1.600 đồng/cổ phiếu. Lượng cổ phiếu khớp lệnh mỗi phiên cũng khá nhiều, hàng chục ngàn, thậm chí lên cả hàng trăm ngàn cổ phiếu.

Trên BCTC quý 2/2018 do công ty tự lập PXA báo lỗ thêm hơn 3,5 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2018, dù giảm lỗ mạnh so với cùng kỳ nhưng cũng góp phần nâng tổng lỗ lũy kế đến hết quý 2/2018 lên trên 155 tỷ đồng trong khi vốn điều lệ thực góp là 150 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu PXA trong 1 năm gần đây.

CTCP Đầu tư xây dựng Thương mại Dầu khí Idico (PXL) thì còn tồn tại khá nhiều vấn đề. Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 vừa được tổ chức thành công hôm 11/9 vừa qua sau khi bất thành ở lần triệu tập thứ nhất.

Đại hội cổ đông thường niên của PXL không chỉ nóng về việc thay đổi nhân sự, mà ngay cả việc thay đổi tên, điều lệ công ty cũng không được Đại hội cổ đông thông qua. Dù vậy PXL vẫn đã tự tin đặt kế hoạch kinh doanh năm 2018 với 30,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 3 lần lợi nhuận đạt được năm 2017.

Diễn biến giá cổ phiếu PXL trong 1 năm gần đây.

Trái với đà tăng của 2 cổ phiếu ngành dầu khí PXA và PXL, cổ phiếu HAN của HAN Corp đã giảm xuống dưới mệnh giá, về mức 9.500 đồng/cổ phiếu và giữ giá này đã 1 tuần qua. Trước đó những ngày cuối tháng 7 đầu tháng 8 HAN đã bất ngờ tăng mạnh lên xấp xỉ 13.500 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên lượng khớp lệnh cổ phiếu HAN không nhiều.

Diễn biến giá cổ phiếu HAN trong 6 tháng gần đây.

Cổ phiếu BT6 đã mất đi 55% giá trị so với thời điểm đầu năm 2018 đến nay, giảm về vùng giá 2.500 đồng/cổ phiếu.