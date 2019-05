Có Fundi mã khuyến mãi – Mua gì cũng rẻ!

Fundi không phải một cái tên mới



Fundi mã khuyến mãi được cung cấp tại trang web Fundi.vn. Bằng cách này, những người cung cấp mã giảm giá mong muốn các chương trình khuyến mãi đến được với khách hàng theo cách đơn giản, hiệu quả nhất.

Fundi là một chuyên trang tổng hợp và cung cấp thông tin mã giảm giá, các chương trình khuyến mãi từ bé tới lớn trên các trang thương mại điện tử trực tuyến. Cũng chính vì chức năng này mà khái niệm Fundi mã khuyến mãi ra đời.

Ngay từ khi mới ra mắt, Fundi đã được Startup ranking xếp hạng đứng thứ 24 startup của Việt Nam. Còn ở thời điểm hiện tại, những người mua hàng online đã có thêm một địa chỉ ghé thăm trước khi đến trực tiếp các trang TMĐT để mua sắm hàng hóa.

Đặc biệt, Fundi được đánh giá là một địa chỉ web an toàn với chức năng bảo mật toàn bộ thông tin khách hàng, không lưu trữ những link xấu, đảm bảo an toàn cho người truy cập (Theo dinhgiaweb.net)

Fundi mã khuyến mãi – mua gì cũng rẻ

Quỹ thời gian ngày càng eo hẹp khi guồng quay cuộc sống gấp gáp hơn. Không bàn tới những vấn đề to lớn, việc đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng hóa của chúng ta cũng trở nên khó khăn hơn. Để thích nghi với điều đó, chúng ta có mua hàng online thay vì mua sắm truyền thống.

Fundi không phải địa chỉ bán hàng mà là địa chỉ cung cấp mã giảm giá và các chương trình khuyến mãi tới khách hàng của Lazada, Tiki, Adaytoi, FPTshop, Shopee… Bạn muốn mua bất kỳ sản phẩm gì, hãy ghé qua Fundi để lấy mã giảm giá để đảm bảo tiết kiệm chi phí mua sắm một cách tối đa.

Khi mua hàng online, chúng ta tự động bỏ qua khâu mặc cả, giá thành do nhà cung cấp niêm yết nên không thể tránh được cảm giác không an toàn về giá. Việc sử dụng Fundi mã giảm giá sẽ giúp bạn an tâm hơn. Mỗi khi mã giảm giá được áp dụng trên một sản phẩm tức là bạn sẽ được mua sản phẩm đó với giá ưu đãi nhất tại thời điểm đó, việc rẻ hơn sản phẩm ở ngoài thị trường là hoàn toàn có thật.

Fundi cũng chủ động lựa chọn những mã giảm giá ưu đãi nhất áp dụng cho từng sản phẩm. Điều này sẽ giúp khách hàng tránh được hoàn cảnh lọt mê cung khuyến mãi. Và như thế, chỉ cần bạn xác định đang quan tâm tới mặt hàng nào, bạn chỉ cần truy cập vào Fundi, lựa chọn ngành hàng và lấy mã giảm giá trên Fundi để áp dụng cho sản phẩm đó là xong!

Fundi cung cấp mã khuyến mãi nhanh chóng – đầy đủ - chi tiết – an toàn

Nhanh là tiêu chí đầu tiên Fundi hướng đến và đã thực hiện rất tốt. Khách hàng sẽ có những thông tin cần thiết về các chương trình khuyến mãi một cách nhanh chóng nhất vì Fundi có một kho dữ liệu và nguồn tin khổng lồ trực tiếp từ các chuyên trang TMĐT hiện nay, không qua trung gian.

Fundi mã giảm giá chú trọng sự đầy đủ trong hoạt động cung cấp. Điều này thể hiện ở số lượng mã giảm giá áp dụng cho từng danh mục sản phẩm. Ví dụ, bạn muốn mua mỹ phẩm, sẽ rất mất thời gian nếu bạn dạo một vòng quanh các shop online, còn nếu bạn truy cập vào Fundi trước, bạn sẽ thấy các chương trình khuyến mãi đang áp dụng ưu đãi nhất của các đơn vị. Như thế bạn không mất nhiều thời gian để có sự lựa chọn cho riêng mình.

Chi tiết ở đây thể hiện ở thông tin khuyến mãi của sản phẩm. Fundi không cung cấp thông tin một cách mơ hồ. Những thông tin chắc chắn cần có như: Sản phẩm khuyến mãi, số lượng, khuyến mãi như thế nào, cách áp dụng khuyến mãi ra sao, ngày áp dụng mã khuyến mãi …đảm bảo cho khách hàng chỉ cần truy cập 1 lần là có thể quyết định khuyến mãi này có phù hợp hay không.

Bảo mật thông tin cá nhân khi truy cập internet ngày càng được chú ý nhiều hơn. Ngay từ những ngày đầu, Fundi cam kết không tiết lộ thông tin khách hàng trong mọi trường hợp. Bên cạnh đó những nhận xét, đánh giá, phân tích chuyên sâu về các sản phẩm trong các mục kinh nghiệm hay và blog hay sẽ là một gợi ý để khách hàng có cái nhìn toàn diện về sản phẩm mong muốn sở hữu.

Chỉ cần truy cập Fundi.vn, đánh thông tin vào công cụ tìm kiếm ở đầu trang, khách hàng sẽ có 2 trong 1: chương trình khuyến mãi của sản phẩm và thông tin bổ sung chi tiết.

Tóm lại, Fundi giống như một chiếc cầu nối giữa khách hàng và các trang TMĐT, còn Fundi mã giảm giá là sự chắc chắc để khách hàng sử dụng cầu thay vì tìm cách khác để vượt qua sông. Nếu bạn muốn mua hàng online giá rẻ nhất thì hãy sử dụng mã giảm giá, để có mã giảm giá tốt nhất đừng quên ghi lại Fundi mã giảm giá trong sổ tay mua sắm của mình!