Có hơn 1 tỷ trong tay nên mua chung cư hay nhà gắn liền với đất?

Tầm tiền khoảng 1 tỷ đồng không nhỏ, nhưng cũng không quá lớn để dễ dàng cho quyết định mua nhà an cư. Dù phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố sở thích, điều kiện lâu dài… của mỗi gia đình, nhưng nhiều người trẻ TP.HCM vẫn thích chọn mua căn hộ chung cư.

Nhiều phương án cân đối tài chính

Lợi thế đầu tiên của mua nhà chung cư là được tiếp cận tín dụng tốt hơn nhà liền với đất. Bởi các dự án luôn được ngân hàng bảo lãnh và mọi thủ tục để tiếp cận tín dụng đơn giản hơn.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM, sở hữu 1 tỷ trong tay đối với người trẻ thì cơ hội mua nhà rất nhiều, kể cả nhà liền đất và chung cư. Tuy nhiên, nếu đặt lên bàn cân thì lựa chọn nhà chung cư tối đa hóa lợi ích dễ dàng hơn, nhất là cân đối tài chính một cách hợp lý.

Trước mắt là chuyện tiếp cận tín dụng thông qua chủ đầu tư cùng ngân hàng bảo lãnh.

“Sở dĩ tôi nói việc tiếp cận tín dụng khi đã có 1 tỷ đồng trong tay vì bình thường, việc lựa chọn nhà có thể dao động tăng thêm khoảng 300 triệu đồng.

Hay còn một cách tính toán khác, là người mua nhà nên dành một khoản tiền khoảng 30% trong tổng số 1 tỷ đồng để phòng thân, số còn lại sẽ cộng với một hợp đồng tín dụng vay thêm để mua căn hộ chung cư.

Nếu gia đình trẻ có nguồn thu nhập tương đối ổn định thì cách này chính là việc tối đa hóa lợi ích khi mua nhà chung cư. Như vậy, nếu thu nhập của 2 vợ chồng trung bình 15 – 20 triệu đồng là có thể sở hữu được nhà chung cư trên dưới 1 tỷ đồng mà không áp lực. Nhưng vấn đề là lựa chọn nhà thế nào cho hợp lý là điều đáng bàn.”

Vị trí tốt so với giá trị tiền

Bỏ qua lợi ích về tín dụng thì vị trí tốt cũng là lợi thế để nhiều người quyết định mua căn hộ chung cư. Khảo sát giá trên thị trường TP HCM hiện nay thì việc sở hữu 1 tỷ đồng trong tay nếu muốn có nhà ở gần khu vực trung tâm chỉ còn cách lựa chọn duy nhất là nhà chung cư.

Trong khi đó, với số tiền này, nếu mua nhà gắn liền với đất thì phải đi xa hơn, ít nhất là ngoài bán kính 10 km so với khu vực trung tâm.

Có trong tay 1 tỷ đồng và đang tìm nhà để mua, anh Đặng Thái Cường ở quận Thủ Đức, TP HCM cho biết, đã khảo sát hết các khu vực và so sánh cả hai loại hình nhà ở này. Lựa chọn cuối cùng của anh là mua nhà chung cư ở dự án 4S Linh Đông, vì nếu so sánh cùng một vị trí, chất lượng nhà cũng như không gian sống thì chung cư có ưu điểm vượt trội.

“Trước khi quyết định xuống tiền, tôi đã thử khảo sát và so sánh hai loại hình này ở quận Thủ Đức. Theo nhận định của tôi thì rõ ràng chất lượng và không gian của nhà chung cư vượt trội so với nhà liền đất.

Cụ thể, nếu mua chung cư diện thì tích tầm 70 m2, trong khi nhà đất chỉ có diện tích dưới 40 m2. Chưa kể nhà đất dạng này cũng nằm sâu trong hẻm nhỏ, hạ tầng tạm bợ, tiện ích không có.

Cùng ý kiến, nhiều người đang tìm mua nhà tại các dự án cho rằng, họ sẵn sàng mất phí hàng tháng để được ở căn hộ chung cư tầm 65 m2 tầng cao, có nhiều tiện ích chung, thay vì ở bít bùng trong nhà phố dưới 40 m2 trong những con hẻm nhỏ và hạ tầng không tốt.

Cần lựa chọn hợp lý cho căn nhà đầu tiên

Theo nhận định của các nhà đầu tư, thị trường nhà đất đang nằm trong tay người mua, nên việc phát triển các dự án đa dạng, phù hợp với nhu cầu khách hàng là điều mà nhiều doanh nghiệp hướng đến.

Đây là lý do để việc lựa chọn nhà ở mức giá trên dưới 1 tỷ đồng trở nên phong phú hơn so với mẫu chung của nhà liền đất. Trên lý thuyết chung cư đang có ưu thế hơn hẳn nhưng để tối ưu hóa điều này cần phải đảm bảo được tính an toàn cho căn nhà đầu tiên của mình. Trong đó bao gồm các yếu tố như tiến độ bàn giao, kết nối giao thông và hạ tầng xã hội.

Trên bình diện chung không nhiều dự án có thể đảm bảo được các yếu tố trên. Tuy nhiên, dự án 4S Linh Đông của chủ đầu tư Thành Trường Lộc, có thể thấy hiện đang là dự án thỏa mãn các tiêu chí. Đây cũng là dự án được nhiều người trẻ quan tâm vì xây dựng với phương thức cuốn chiếu, tạo trải nghiệm trước cho người mua, thông qua các kênh thông tin được tiếp cận với người đang ở và được tham khảo trực tiếp căn hộ trong không gian sống tại đây.

Với việc tuyến đại lộ Phạm Văn Đồng cùng đường vành đai đưa vào sử dụng và các tuyến metro đang triển khai, đã đáp ứng được yếu tố kết nối khi di chuyển vào trung tâm chỉ mất 15 phút. Vị trí dự án 4s Linh Đông nằm gần trung tâm hành chính, trung tâm thương mại, trường học, chợ của Quận Thủ Đức, quận Bình Thạnh… thì yếu tố điều kiện về hạ tầng xã hội cũng đã được giải quyết.

Tuy nhiên 4S Linh Đông cũng đang là dự án sở hữu lợi thế bậc nhất về tiến độ bàn giao, đây là yếu tố quan trọng để người mua quyết định lựa chọn. Với việc đưa vào sử dụng 3 Block từ năm ngoái và Block D cuối sau cùng đang hoàn thiện và bàn giao vào quý IV năm nay, sẽ là một hình thức bảo hiểm tuyệt đối cho khách hàng về tiến độ và rất phù hợp về thời gian để sắp xếp bố trí không gian sống cho các gia đình kịp đón một mùa xuân an cư lạc nghiệp.

“Hiện nay không có nguyên tắc chung nào về việc sở hữu bất động sản của người trẻ. Điều này tùy thuộc nhiều vào khả năng tài chính, sở thích và thậm chí là quan niệm của mỗi người. Thị trường hiện tại đang nằm trong tay người mua và có nhiều kênh thông tin tham khảo. Theo quan điểm của cá nhân tôi, việc cầm 1 tỷ đồng trong tay và lựa chọn nhà chung cư kết nối tốt và có hạ tầng xã hội đầy đủ thì đó là người tiêu dùng thông minh”, ông Lê Hoàng Châu nói.

