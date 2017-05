Cổ phiếu của 2 “ông lớn” GAS và PVD 3 năm qua: Bảy nổi ba chìm với giá dầu

Thời kỳ đỉnh cao của nhóm cổ phiếu dầu khí là vào giữa năm 2014 khi mà giá dầu thế giới đang ở trên mức 100 USD/thùng. Điều này giúp cho doanh thu cũng như lợi nhuận của các doanh nghiệp dầu khí tăng rất mạnh. Doanh thu của GAS lên đến hàng tỷ USD, với mức lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng. Giai đoạn này giá cổ phiếu GAS dao động trên 100.000 đồng/cổ phiếu và đạt đỉnh cao nhất là 128.000 đồng/cổ phiếu vào phiên 28/08/2014.

Thăng trầm của GAS và PVD

Tương tự như cổ phiếu GAS, CTCP Khoan và dịch vụ khoan dầu khí (PVD) vốn có sức hấp dẫn với nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là NĐT nước ngoài. Đầu năm 2014, giá PVD xoay quanh mốc 60.000 - 65.000 đồng/cp. Cùng với sự tăng mạnh của giá dầu thế giới, đến khoảng giữa cuối năm giá cổ phiếu này đạt trên 100.000 đồng và đạt mốc cao nhất là 110.000 đồng vào ngày 16/9/2014.

Thế nhưng, khi giá dầu bắt đầu có xu hướng giảm thì những năm tiếp theo doanh thu và lợi nhuận của GAS và PVD cũng sụt giảm dần. Điển hình năm 2015, doanh thu của GAS chỉ còn 64,5 nghìn tỷ đồng - giảm hơn 12%, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 8.800 tỷ đồng giảm đến gần 40%. Tuy vậy, GAS vẫn duy trì ở mức trên 100.000 đồng/cổ phiếu. Đến giai đoạn cuối năm 2015 và đầu năm 2016, các kết quả về doanh thu, lợi nhuận đã tác động thật sự đến cổ phiếu này và GAS rơi về vùng 60.000 - 80.000 đồng/cp.

Cho đến năm 2016, điểm sáng của GAS là tăng vốn lên hơn 19 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông đạt 40% nhưng doanh thu cũng như lợi nhuận đều không đạt như kế hoạch và sụt giảm rõ rệt so với các năm trước. GAS chỉ còn trên 30.000 đồng/ mỗi cổ phiếu. Cuối năm 2016 sự tăng trở lại của giá dầu hình thành nên sóng hồi phục và GAS tăng trưởng hơn 100% kể từ đầu năm.

Còn PVD, hoạt động kinh doanh sa sút nghiêm trọng khi doanh thu năm 2016 là 5.360 tỷ đồng giảm 62,6% so với năm 2015 và lợi nhuận đạt 129,4 tỷ đồng, giảm hơn 92% so với năm trước đó (chưa có kiểm toán). Mới đây nhất PVD báo lỗ quý 1/2017 với 200,9 tỷ đồng và doanh thu chỉ vỏn vẹn hơn 503 tỷ đồng giảm 68,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong công văn giải trình với UBCK đại điện công ty cho rằng trong quý 1 không có giàn khoan nào cho thuê, khối lượng công việc và các đơn giá giảm đến 50% so với cùng kỳ và công ty phải trích lập dự phòng khoản phải thu dài hạn.

Trái đắng của nhà đầu tư và niềm hy vọng sót lại

Tính đến hết quý 1/2017, giá cổ phiếu GAS giảm gần 20%. Nếu tính theo thời kỳ đỉnh cao của năm 2014 thì mức giá hiện tại đã giảm đến hơn 60% (giá điều chỉnh). Như vậy, những nhà đầu tư vào GAS từ giai đoạn sau năm 2014 đều phải trả giá đắt.

Còn PVD, giá hiện tại chưa bằng 1/10 thời kỳ đỉnh cao. Bởi kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh nên cổ phiếu PVD cũng lao dốc không phanh trong những phiên giao dịch đầu tháng 5 và rơi xuống mức thấp nhất lịch sử vào phiên 04/05/2017 sau hai phiên giảm sàn liên tiếp, chỉ còn 15.400 đồng/ cổ phiếu.

Sự sụt giảm liên tục của nhóm cổ phiếu dầu khí như trên đã khiến không chỉ nhà đầu tư trong nước mà còn cả nhà đầu tư ngoại lân vào cảnh bay hơi tài sản. Do kỳ vọng về sự tăng trở lại của giá dầu mà đa phần nhà đầu tư nắm giữ để chờ sự tăng trưởng trở lại đã phải trả giá quá đắt.

Tuy nhiên, mới đây nhất sau khi thông báo kết quả kinh doanh bết bát thì PVD đánh giá quý 2/2017 đã có những tín hiệu tích cực khi 5 trong tổng số 6 giàn khoan của công ty đã có việc làm, bên cạnh những nỗ lực cắt giảm chi phí, tìm việc làm cho các giàn khoan thì việc đẩy mạnh các dịch vụ liên quan đến khoan, dịch vụ kỹ thuật và thu hồi nợ quá hạn, tăng cường công tác quản trị tài chính, tái cấu trúc doanh nghiệp… Hy vọng với các hoạt động trở lại của các giàn khoan cùng với việc tái cấu trúc doanh nghiệp thì giá cổ phiếu PVD bật tăng trở lại.

Tuyến Phạm

Theo Trí thức trẻ