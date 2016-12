Cổ phiếu Mỹ lên đỉnh vì Trump, lao dốc cũng lại vì Trump

Tín hiệu sẽ ủng hộ đẩy mạnh vũ khí hạt nhân được ông Trump đưa ra trong bài viết trên Twitter hôm qua khiến cổ phiếu của công ty khai thác uranium tăng mạnh. Cổ phiếu của Uranium Enery Corp. tăng 14%, trong khi các cổ phiếu Mega Uranium Ltd. and Laramide Resources Ltd. cũng tăng hơn 3,7%.

Trước đó, thông tin nhà đầu tư tỷ phú Carl Icahn được bổ nhiệm làm cố vấn đặc biệt để hỗ trợ cải cách luật liên bang cũng tác động mạnh lên thị trường. Cổ phiếu của các công ty lọc dầu tăng điểm trong khi những ngành mà Icahn công khai chỉ trích giảm điểm mạnh.

Những diễn biến này cho thấy mọi động thái của Donald Trump, từ những dòng chữ trên tài khoản Twitter đến bổ nhiệm người vào nội các, cũng có thể khiến thị trường biến động mạnh.

Kể từ khi Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 8/11, những lời chỉ trích nhiều ngành từ hàng không đến y tế hay các dòng trạng thái trên mạng xã hội và động thái bổ nhiệm những nhân vật thân thiện với giới kinh doanh của Trump đã tạo thêm hoặc khiến hàng tỷ USD giá trị vốn hóa bốc hơi.

Các nhà đầu tư trên TTCK Mỹ đang dần quen với chuyện thị trường lên xuống theo phát ngôn của Trump. Dòng Tweet phàn nàn giá Air Force One quá đắt khiến cổ phiếu Boeing giảm mạnh; cổ phiếu của Lockeed Martin nói riêng và nhóm quân sự nói chung bị giáng một đòn đau khi Trump nói rằng chi phí cho chương trình máy bay chiến đấu F-35 đang “nằm ngoài tầm kiểm soát”.

Cổ phiếu của CVR Energy tăng 12%, trong khi của CVR Refining tăng 11%. Theo báo cáo từ Height Securities, giảm gánh nặng cho các công ty lọc dầu (như CVR) là một trong những cải cách pháp lý lớn mà Icahn theo đuổi.

Cổ phiếu của Icahn Enterprises cũng tăng mạnh nhất trong 6 tuần.

Nhưng tăng mạnh nhất vẫn là cổ phiếu của ngân hàng Goldman Sachs. Cổ phiếu này đã tăng 32% và chạm mốc cao nhất kể từ 2007, dẫn đầu đà tăng của nhóm tài chính với dự đoán nhiều “xiền xích” sẽ được dỡ bỏ. Thêm vào đó Goldman còn là nơi làm cũ của nhiều nhân vật được chọn vào nội các của Chính phủ mới, bao gồm Bộ trưởng Tài chính, cố vấn kinh tế và chiến lược gia trưởng.

Tú Anh

Theo Trí thức trẻ/Bloomberg