Cổ phiếu SBT đang được định giá như thế nào dưới góc nhìn của các công ty chứng khoán (kỳ 2)

DVSC nhận định rằng, sau thương vụ M&A với BHS thành công đã giúp cho SBT nâng cao được quy mô và thị phần trong ngành, chiếm 40% thị phần sản xuất đường cả nước. Doanh thu (DT) tăng trưởng đột biến, vượt trội so với các doanh nghiệp cùng ngành trong năm 2017 với tốc độ 131% do hoạt động bán Đường tăng mạnh.

Quản lý hàng tồn kho tốt, hoạt động cơ giới hóa đang được đẩy mạnh sẽ giúp giảm thiểu chi phí nâng cao được lợi nhuận, khả năng thanh toán lãi vẫn còn khá ổn định. DVSC nhận thấy sau khi sụt giảm hơn 60% từ đỉnh, cổ phiếu SBT đang giao dịch tại vùng 13.300 - 15.500 đồng. Vùng giá này tương ứng với P/E ở mức 12 lần, mức P/E tương đối hấp dẫn với một công ty có vị thế số 1 trong ngành Đường.

Ngoài ra, DVSC cũng tham khảo một số công ty hoạt động cùng ngành nghề trên thị trường thế giới như ở Thái Lan và nhận thấy SBT đang giao dịch ở mức P/E thấp hơn 2 doanh nghiệp TSTE Thai Sugar Terminal Public Company Limited 23,1 lần, BRR Buriram Sugar Public Company Limited 17,9 lần và cao hơn KSL Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited 10,4 lần.

Với những phân tích trên, DVSC khuyến nghị tiếp tục Nắm giữ với cổ phiếu SBT với Giá mục tiêu kỳ vọng 18.847 đồng, tăng trưởng khoảng 16% so với giá giao dịch thời điểm ra báo cáo là 16.247 đồng.

Theo Bộ phận Phân tích của CTCK Phú Hưng (PHS), SBT hiện tại vẫn đang bị định giá thấp hơn giá trị thực, theo đó, bằng phương pháp DCF và P/E, mức Giá mục tiêu mà PHS đưa ra là 25.137 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 31% so với giá hiện tại là 19.200, với khuyến nghị Mua cho cổ phiếu này.

PHS cho rằng đây là mức giá phù hợp với một Công ty có lợi thế dẫn đầu thị phần mảng Đường, đặc biệt khi SBT sở hữu nhiều động lực tăng trưởng trong thời gian tới như: (1) Dự kiến tăng công suất nhà máy, hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất Đường từ mía lẫn Đường thô; (2) Kỳ vọng vào sự hồi phục của giá Đường và triển vọng của mảng Đường hữu cơ; (3) Các tác động tích cực từ việc nới room cho NĐT nước ngoài.

Với những lợi thế cạnh tranh về thị phần, năng lực sản xuất cũng như khả năng đa dạng hóa các sản phẩm, dự kiến SBT sẽ tiếp tục giữ vững đà tăng. DT SBT niên độ 18 - 19 ước tính đạt 14.636 tỷ đồng, tăng 41% cùng kỳ và LNST đạt 775 tỷ đồng, tăng 42% cùng kỳ, với kỳ vọng về sản lượng tiêu thụ Đường sẽ tiếp tục tăng 48% trong năm tới, giả định biên lợi nhuận gộp tương đương năm trước ở mức 13%.

Trong giai đoạn 18 - 21, Công ty dự kiến tập trung phát triển sản phẩm Đường hữu cơ với giá bán buôn dao động khoảng 27.000 đ/kg (*), là sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn so với các sản phẩm truyền thống. Bên cạnh đó, niên độ 18 - 19, SBT sẽ đón nhận dòng vốn đầu tư từ CĐ chiến lược nước ngoài sau khi đã nới room thành công, kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ được hỗ trợ đáng kể. Theo chia sẻ của Ban lãnh đạo thì hiện đang có nhiều NĐT nước ngoài quan tâm đến SBT.

CTCK Bảo Việt (BVSC) nhận định rằng DT niên độ 18 - 19 của Công ty dự báo đạt 12.637 tỷ đồng, tăng 22% cùng kỳ, tổng sản lượng đường tiêu thụ tăng trưởng 26%. Trong khi đó LNST dự kiến đến từ hoạt động lõi của Công ty sẽ đạt 344 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh 248% so với niên độ 17 - 18. Với dự kiến tồn kho thế giới giảm, qua đó giảm áp lực lên giá Đường thế giới và việc hoãn ATIGA sẽ giảm áp lực lên giá Đường trong nước trong niên vụ 18 - 19. Triển vọng chiếm 50% nhu cầu tiêu thụ nội địa vào năm 2021 nhờ tận dụng lợi thế hệ thống phân phối và kênh bán hàng, cùng thương hiệu uy tín bên cạnh nỗ lực nâng cao tính cạnh tranh của giá bán sản phẩm. Tốc độ tăng trưởng kép giai đoạn 18 - 19 - 22 - 23 của DT và LNST dự báo đạt lần lượt 14%/năm và 33%/năm.

Bằng phương pháp định giá DCF, BVSC ước tính giá trị hợp lý SBT là 19.885 đồng. Do đó, tại mức giá đóng cửa ngày 05/9/2018 là 18.800 đồng, BVSC tạm khuyến nghị Trung lập đối với cổ phiếu SBT. Tuy nhiên, BVSC tin tưởng vào triển vọng tăng trưởng trong tương lai cũng như thông tin hỗ trợ từ việc tham gia của NĐT chiến lược nước ngoài trong ngắn hạn sẽ hỗ trợ cổ phiếu SBT trong thời gian tới.

Hàng quý sau khi có số liệu mới, SSI luôn có báo cáo phân tích nhanh về hoạt động của SBT. SSI cũng dự báo DT dự kiến của SBT cho niên độ 18 - 19 sẽ đạt 12.000 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ và LNST đạt 700 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ, tương đương với mức EPS là 1.270 đồng, tăng trưởng 28% so với EPS 17 - 18 chỉ khoảng 993 đồng.

Bên cạnh đó, sản lượng tiêu thụ Đường cũng tăng trưởng đáng kể khi dự kiến sẽ đạt khoảng 770 nghìn tấn, tăng 35% so với cùng kỳ, trong đó phần lớn sẽ đến từ Kênh khách hàng Doanh nghiệp B2B từ 300 nghìn tấn lên 370 nghìn tấn, tương đương với mức tăng trưởng 23%.

Theo SSI, cổ phiếu SBT tăng giá mạnh trong thời gian gần đây do có nhiều yếu tố hỗ trợ như kỳ vọng vào sự tham gia của NĐT chiến lược nước ngoài trong thời gian tới sẽ hỗ trợ đáng kể cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ATIGA được giãn thời gian áp dụng thêm 2 năm đến 2020 là một cơ hội tốt cho các doanh nghiệp Đường trong nước cũng như những nông dân trồng mía và sự tin tưởng vào giá Đường đã xuống đáy và sẽ phục hồi trở lại.

Khuyến nghị đầu tư của các Công ty chứng khoán

Nguồn: FPTS, Mirae Asset, SSI, Morning Star Inc, HSC, DVSC, BVSC, SSI

Có thể nhận thấy rằng, tất cả những đánh giá phân tích từ các CTCK đều có lòng tin vào sự hồi phục của ngành Đường cũng như sự “bật dậy” của cổ phiếu SBT - thậm chí trong những thời điểm khó khăn nhất. Đây cũng sẽ là một trong những nguồn thông tin khách quan để CĐ, NĐT tham khảo và ra quyết định đầu tư trong từng thời điểm thích hợp.

Các chỉ số mà SBT được đưa vào Danh mục

Nguồn: SBT tổng hợp 31/8/2018

Giá cổ phiếu SBT có lẽ như đang đi đúng hướng theo nhận định của các CTCK, kỳ vọng từ những nội lực sẵn có với thị phần nội địa chiếm lĩnh thị trường, xuất khẩu đang rộng mở đặc biệt là thị trường Mỹ và năng lực sản xuất dẫn đầu Ngành trên mọi phương diện. Điều này cũng đang được hỗ trợ khi ngành Đường Việt Nam đang dần phục hồi, giá Đường đã bắt đầu bật tăng trở lại sau khi chạm đáy vào tháng 5/2018, nhu cầu sử dụng Đường kỳ vọng tăng trong bối cảnh Việt Nam đang trong giai đoạn “dân số vàng”, cũng như các giải pháp đồng hành của Hiệp hội Mía đường Việt Nam và sự quan tâm đến từ Chính phủ.

(*) Theo SBT, khả năng mở rộng mức giá này theo mặt bằng quốc tế hiện nay là khoảng 4 USD.