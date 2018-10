Cổ phiếu tăng gấp đôi từ tháng 7, Thiết bị Y tế Việt Mỹ (AMV) lãi đột biến 66 tỷ đồng trong quý 3

CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (mã CK: AMV) đã công bố BCTC quý 3/2018 với con số lãi tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ và cũng là con số lãi cao nhất mà doanh nghiệp này từng đạt được kể từ khi niêm yết.

Theo đó riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 113,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ thu về vỏn vẹn hơn 2,7 tỷ đồng. Sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt hơn 69 tỷ đồng tăng mạnh so với con số 1,66 tỷ đồng mà công ty đạt được trong quý 3/2017.

Sau khi trừ các khoản chi phí AMV lãi ròng tới 66,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ LNST chỉ đạt 290 triệu đồng. Đây là con số lãi cao nhất mà doanh nghiệp này đạt được khi tính theo quý, kể cả khi tính theo năm thì cũng chưa giờ AMV báo lãi ở con số này. Hiện AMV chưa có công văn giải trình về biến động lợi nhuận trong quý 3/2018.

Kết quả này đã làm cho bức tranh tình hình kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2018 của AMV vô cùng khởi sắc với 164 tỷ đồng doanh thu thuần cao gấp 16 lần cùng kỳ, LNST đạt 94,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi vỏn vẹn hơn 1 tỷ đồng.

Được biết năm 2018 cổ đông đã thông qua mục tiêu kinh doanh tăng trưởng mạnh so với 2017 với 415 tỷ đồng doanh thu tăng 573% so với 2017 và 110,7 tỷ đồng LNST tăng 283% so với thực hiện của năm 2017. Như vậy với kế hoạch đầy tham vọng này kết thúc 9 tháng đầu năm 2018 AMV mới hoàn thành được 40% mục tiêu về doanh thu nhưng đã hoàn thành được 86% mục tiêu về lợi nhuận.

Tính đến 30/9/2018, AMV đạt 477 tỷ đồng tổng tài sản tăng 15% so với đầu kỳ trong đó tiền mặt tăng mạnh từ 504 triệu đồng lên hơn 60 tỷ đồng, hàng tồn kho cũng tăng từ hơn 15 tỷ đồng lên 170 tỷ đồng trong khi các khoản phải thu ngắn hạn giảm gần một nửa từ 366 tỷ đồng xuống còn 192 tỷ đồng. Bên nguồn vốn nợ phải trả cũng giảm mạnh từ 64 tỷ đồng xuống còn gần 30 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tăng 27% nhờ tăng lợi nhuận lũy kế.

Trên sàn niêm yết giá cổ phiếu AMV đã có chuỗi tăng ấn tượng từ vùng giá 16.000 đồng/cp lên 32.600 đồng/cp, tương ứng mức tăng 104%. Cùng với việc tăng giá của cổ phiếu, thanh khoản AMV cũng tăng lên khá mạnh với khối lượng khớp lệnh mỗi phiên khoảng 100 nghìn cổ phiếu, trong khi cách đây hơn vài tháng, AMV chỉ giao dịch vài nghìn cổ phiếu mỗi phiên.

Cổ phiếu AMV tăng gấp đôi kể từ tháng 7

BCTC quý 3/2018_AMV