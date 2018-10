Cổ phiếu Tesla đang ở mức tồi tệ nhất trong 1,5 năm qua

Trước những áp lực, cổ phiếu Tesla đã đóng cửa với mức sụt giảm 4% trong ngày thứ 2, đưa nó về mức thấp nhất trong vòng hơn 1 năm qua. Nếu so sánh với thời điểm giá cổ phiếu đạt đỉnh, Tesla đã mất tới 35% giá trị. Dòng tweet tư nhân hóa Tesla của Elon Musk đã góp phần không nhỏ vào việc đẩy cổ phiếu công ty tới cú trượt dài.



Giá cổ phiếu Tesla đạt kỷ lục 387,46 USD/cổ vào ngày 7/8, ngay sau khi Elon Musk tuyên bố kế hoạch tư nhân hóa Tesla với giá 420 USD và đã tìm được nguồn tiền. Tuy nhiên, ngay sau tuyên bố của Musk, Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) đã tuyên bố điều tra công ty và vị CEO. Sau đó, SEC cáo buộc Musk đưa ra những tuyên bố sai lệch và chưa điệp kiểm chứng, yếu tố khiến cổ phiếu Tesla trượt dốc.

Những điều tồi tệ nhất có lẽ vẫn nằm phía trước.

Vài ngày trước Elon Musk dọa sẽ rời khỏi Tesla nếu công ty không chống lại thỏa thuận với SEC, trong đó phạt 20 triệu USD và yêu cầu Elon Musk rời khỏi chiếc ghế chủ tịch dù vẫn giữ vị tỷ phú nổi tiếng ngông cuồng ở lại vị trí CEO. Điều này đồng nghĩa với việc Musk có thể mất luôn cả ghế CEO nếu thua cuộc.

Càng gần thời điểm Tesla đưa ra báo cáo tài chính quý 3, các nhà đầu tư càng cảm thấy lo lắng dù trước đó, Elon Musk tuyên bố công ty có thể đạt được lợi nhuận trong quý 3. Song hành cùng với tâm lý này là việc nhiều nhà đầu tư chọn cách bán cổ phiếu để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, không phải toàn bộ bức tranh đều ảm đạm. Trong tháng 9, Tesla Model 3 của Elon Musk là mẫu xe bán chạy thứ 4 ở Mỹ với 24.040 chiếc. Đứng trước nó là những mẫu xe phổ thông như Toyota Camry, Honda Accord và Honda Civic. Xét trong năm 2018, Model 3 được mô tả là mẫu xe có mức tăng trưởng ấn tượng nhất.

Trong khi đó, Tesla cũng quảng cáo mẫu Model 3 có độ an toàn cao nhất trong cuộc kiểm tra bởi Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ. Thậm chí, tất cả 3 mẫu xe dẫn đầu trong cuộc kiểm tra an toàn của cơ quan này đều là những mẫu xe của Tesla, bao gồm Model S, Model X và Model 3. Theo đó, người sử dụng các mẫu xe này ít có nguy cơ bị thương hơn so với các mẫu xe khác.

Việc đặt pin ở những vị trí thấp trên chiếc xe giữ cho trọng tâm của nó nằm thấp, làm tăng độ ổn định, giảm nguy cơ lật hoặc trôi xe. Tesla cũng cho biết vùng hấp thụ phía trước của xe được tạo ra nhằm hấp thu nhiều nhất lực của cú va chạm. Kết quả là chiếc xe dễ nát vụn nhưng người điều khiển được bảo vệ tối đa.

Tuy nhiên, Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ không ngay lập tức xác nhận những tuyên bố của Tesla.