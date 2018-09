Cổ phiếu thủy sản quay về những "tháng năm rực rỡ"?

Những ngày gần đây, trong bối cảnh thị trường chứng khoán nói chung "chậm rãi" đi lên sau chuỗi ngày giảm điểm, nhóm dệt may và thủy sản được chú ý nhiều hơn cả khi tốc độ có phần bứt phá. Nhận định về hiện tượng này, giới đầu tư cho rằng doanh nghiệp xuất khẩu hút dòng tiền thứ nhất có lẽ do những mã lớn có phần "đuối", thứ hai – hơn tất cả - nhóm này đang hưởng lợi nhiều căng thẳng chiến tranh thương mại lên cao.



Riêng nhóm thủy sản, một phần đà tăng cổ phiếu có lẽ còn xuất phát từ tình hình kinh doanh nửa đầu năm khả quan, bên cạnh bức tranh toàn ngành khởi sắc.

Cổ phiếu tăng mạnh, hút dòng tiền

Điểm sơ qua về giao dịch cổ phiếu, những mã đầu ngành như Vĩnh Hoàn (VHC), Hùng Vương (HVG) hay đơn vị kinh doanh tôm như Thực phẩm Sao Ta (FMC), Minh Phú (MPC) đã ghi nhận những đường giá tăng mạnh vài tuần trở lại đây.

Trong đó, VHC của "ông lớn" Vĩnh Hoàn tăng một mạch từ vùng đáy ngắn hạn 50.000 đồng lên hơn 90.000 đồng/cp chỉ sau hơn 3 tháng. Hiện, đơn vị này đang xanh điểm tại mức 92.500 đồng/cp. Tăng điểm còn có những mã khác trong nhóm cá tra như Đầu tư và Phát triển đa quốc gia I.D.I (IDI), Navico (ANV), XNK Thủy sản Cửu Long An Giang (ACL)…

Giao dịch cổ phiếu một số đơn vị cá tra.

Đáng chú ý, "vua" Hùng Vương sau cơn bĩ cực đã bắt đầu thấy ánh sáng ngày thái lai, dòng tiền trở lại với cổ phiếu. Mặc dù vùng giá vẫn còn dưới mệnh, tuy nhiên mức tăng hơn 2,5 lần cùng nhiều phiên kịch trần liên tục là những thành tích "đáng khen" cho đơn vị này. Hiện, cổ phiếu HVG của đại gia Dương Ngọc Minh đang giao dịch tại vùng 5.200 đồng/cp, tức tăng bằng lần chỉ sau 2 tháng, thanh khoản cải thiện đáng kể.

Biến động cổ phiếu HVG.

Còn với nhóm tôm, FMC và MPC cũng ghi nhận những chuyển biến giá cổ phiếu tích cực. Riêng FMC có phần nổi trội hơn với tỷ lệ tăng giá khoảng 30% chỉ sau 2 tháng giao dịch, hiện cổ phiếu này đạt 26.100 đồng/cp.

Giao dịch cổ phiếu một số đơn vị tôm.

Kinh doanh tăng trưởng mạnh

Đó là giao dịch tài chính, còn về tình hình giao thương thủy sản thì theo báo cáo mới đây từ Tổng cục Thống kê, trị giá xuất khẩu trong tháng là 861 triệu USD, tăng 12,6% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 8 tháng đầu năm nay đạt 5,6 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng thời gian năm trước.

Hàng thủy sản trong 8 tháng tính từ đầu năm 2018 chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường: EU (28 nước) với 985 triệu USD, tăng 11,8%; Hoa Kỳ: 983 triệu USD; tăng 7,4%; Nhật Bản: 869 triệu USD, tăng 5%; Trung Quốc: 639 triệu USD, giảm 4,2%… so với một năm trước đó.

Điểm sơ qua một vài doanh nghiệp nổi bật, đầu tiên phải kể đến Navico (ANV), Công ty đã có một quý kinh doanh thắng lớn, doanh thu thuần tăng 30% và lãi ròng đạt 113,3 tỷ đồng (cùng kỳ chỉ đạt 27,6 tỷ). Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, lãi sau thuế Navico đạt 189 tỷ đồng cao gấp 3,6 lần cùng kỳ năm ngoái và 75,6% mục tiêu về lợi nhuận.

Không kém cạnh, Thủy sản Cửu Long An Giang (ACL) cũng báo lãi ròng gần 48 tỷ đồng, cao gấp gần 4 lần cùng kỳ năm trước, tương đương EPS đạt 2.102 đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, ACL đạt gần 54 tỷ, lãi ròng tăng mạnh so với cùng kỳ 2017 và chính thức vượt tới 74% mục tiêu về lợi nhuận.

Đặc biệt tại đại gia Vĩnh Hoàn (VHC), doanh thu xuất khẩu tháng 8 của Công ty đạt 41 triệu USD, mức kỷ lục mới về doanh thu tháng (kỷ lục cũng thuộc tháng 7/2018 với mức doanh thu 37 triệu USD). So với kết quả đạt được tháng 8/2017 thì giá trị xuất khẩu của tháng 8/2018 tăng tới 85%. Mức tăng trưởng so với cùng kỳ (YoY) rất ấn tượng của Vĩnh Hoàn có được là nhờ khối lượng xuất khẩu tăng tới 27% so với cùng kỳ và giá bán vẫn duy trì ở mức cao. Trong đó, cá tra Fillet tăng gần gấp đôi, thịt cá và dầu cá tăng 73%, collagen và gelatin tăng 174% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu ấn tượng còn có "vua tôm" Minh Phú (MPC), theo báo cáo sơ bộ, trong tháng 8 Công ty đạt mức xuất khẩu kỷ lục nhất từ trước đến nay với 8.354 tấn, tăng hơn 35% so với cùng kỳ, tương ứng giá trị xuất khẩu đạt 89,73 triệu USD, tăng 18%. Theo đó, doanh thu xuất khẩu trong kỳ Minh Phú đạt gần 90 triệu USD, tăng gần 8% so cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng đầu năm, sản lượng xuất khẩu Công ty ghi nhận 33.269 tấn, tăng 18% và đạt 62% kế hoạch. Giá trị hợp đồng đã ký gần 638 triệu USD, thực hiện được 80% kế hoạch, sản lượng hợp đồng đã ký là 58.172 tấn, tương đương 92% chỉ tiêu cả năm. Tương ứng, Minh Phú thu về lũy kế 8 tháng gần 442 triệu USD doanh thu xuất khẩu, đạt hơn 55% kế hoạch cả năm (800 triệu USD).