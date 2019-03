Cổ phiếu tốt nhất thế giới, tăng 8.500% và lọt rổ MSCI, vừa bị đình chỉ giao dịch

Cổ phiếu của China Ding Yi Feng Holdings Ltd. (DYF), một công ty đầu tư được niêm yết ở Hồng Kông, đã trở thành cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất thế giới với mức tăng 8.500% trong 5 năm qua. Nó hoàn toàn không có đối thủ trên quy mô toàn cầu. Tuy nhiên, sự không rõ ràng dường như đã khiến Ủy ban chứng khoán Hồng Kông ra quyết định tạm đình chỉ giao dịch với cổ phiếu này.



Hiện tại, Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông chưa chính thức nêu lý do khiến cổ phiếu này bị ngừng giao dịch. Tuy nhiên, trước đó, việc giám sát hoạt động của công ty này đã được đẩy mạnh. Sui Guangyi, chủ tịch của DYF, lại là người ít quan tâm đến kết quả hoạt động mờ nhạt của công ty hơn việc rao giảng các kỹ năng đầu tư và so sánh mình với các nhà đầu tư huyền thoại như Warren Buffett và George Soros.

Sự tăng vọt khó hiểu của DYF bổ sung vào danh sách dài những cổ phiếu biến động cực đoan và không thể giải thích tại Thị trường Chứng khoán Hồng Kông, đe dọa nghiêm trọng danh tiếng của Đặc khu Hành chính này như một trong những trung tâm tài chính hàng đầu của thế giới.

Tồi tệ hơn, MSCI Inc. đã đưa DYF vào rổ những cổ phiếu được chọn lựa của mình, dẫn tới việc một loạt các quỹ chuyên theo dõi thị trường mới nổi như BlackRock Inc., Vanguard Group Inc. và Northern Trust Corp rót tiền và trở thành những cổ đông lớn của DYF.

Các nhà phê bình, trong đó có David Webb, Giám đốc của Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., đã lên tiếng về quyết định của MSCI Inc. và cho rằng họ nên có những phương pháp chọn lựa tốt hơn. Về phần mình, MSCI lý giải quyết định của họ đựa đưa ra dựa vào các tiêu chí định lương như giá trị thị trường, khối lượng giao dịch… và không có bất cứ sự cảm tính nào trong việc lựa chọn nói chung và cổ DYF nói riêng.

Sự việc đã khiến cổ phiếu của Smartac Group China Holdings Ltd., một công ty mà DYF tuyên bố nắm giữ vào cuối năm ngoái, tụt tới 33% vào lúc 10h01 phút ngày 8/3 theo giờ địa phương.

Hiện tại, người phát ngôn của DYF chưa có bất cứ nhận định nào về quyết định này. Cơ quan quản lý chứng khoán Hồng Kông cũng không nói rõ cổ phiếu này sẽ bị tạm ngừng giao dịch trong thời gian bao lâu.

Trong một diễn biến khác, Chứng khoán Trung Quốc vừa khép lại phiên giao dịch với sự sụt giảm mạnh chưa từng có trong 5 tháng qua. Chỉ số Shanghai Composite mất 4,4%, đóng cửa dưới mức 3.000 điểm chính. Citic Securities Co. khuyên khách hàng nên bán cổ phiếu, nói rằng họ đang định giá quá cao một cách đáng kể và có thể giảm hơn 50% trong năm tới.