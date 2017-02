Cổ phiếu xe con nổ pháo ăn mừng, cổ phiếu xe tải ngậm ngùi đi xuống

Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), năm 2016, lượng tiêu thụ ô tô tại Việt Nam tăng trưởng 24% so với năm trước - ghi nhận năm thứ 4 liên tiếp chỉ tiêu này có mức tăng trưởng 2 chữ số. Bức tranh chung là vậy, nhưng không phải doanh nghiệp kinh doanh ô tô nào cũng có kết quả khả quan.

Xe con nổ pháo ăn mừng

CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Sài Gòn (Savico - SVC) là một trong những doanh nghiệp ngành ô tô niêm yết có kết quả kinh doanh khả quan quý 4 và cả năm 2016 vừa qua. Riêng quý 4, doanh thu thuần đạt gần 4.290 tỷ đồng, tăng 1.200 tỷ đồng so với cùng kỳ tương ứng mức tăng 39%. Doanh thu cả năm đạt trên 13.670 tỷ đồng, cũng tăng trưởng mạnh 38% so với năm 2015.

Theo giải trình của Savico, doanh thu quý 4 tăng đột biến do công ty mẹ phát sinh hoạt động dịch vụ bất động sản mang lại hiệu quả, trong khi cùng kỳ lỗ. Bên cạnh đó, các đơn vị thành viên viên kinh doanh ô tô trong hệ thống tốt, giúp tăng sản lượng bán ra. Tuy doanh thu tăng mạnh, nhưng lợi nhuận cũng tăng không nhiều, chỉ 6% so với năm 2015.

Savico là doanh nghiệp có 14 công ty con được hợp nhất trên BCTC bao gồm CTCP Đầu tư Savico, CTCP Đầu tư Đà Nẵng Sơn Trà, CTCP Ô tô Nam Sông Hậu, CTCP Ô tô Vĩnh Thịnh… với tỷ lệ sở hữu vốn tại các công ty con này đều trên 51%.

Một doanh nghiệp niêm yết khác là ô tô Hàng Xanh ( HAX ). Doanh thu cả năm đạt 2.879 tỷ đồng tăng 58% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế thu về trên 79 tỷ đồng, gần gấp 3 lần lợi nhuận đạt được năm 2015 – đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất công ty đạt được kể từ khi niêm yết năm 2006.

Ô tô Hàng Xanh là một trong số ít doanh nghiệp ô tô niêm yết báo lãi tăng trưởng so với cùng kỳ. Kèm theo đó, giá cổ phiếu HAX cũng tăng mạnh từ vùng giá 18.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm 2016 lên vùng giá 40.000 đồng/cổ phiếu như hiện nay.

Trong khi đó, xe tải ngậm ngùi đi xuống

Hoàng Huy (mã chứng khoán HHS) là doanh nghiệp ô tô hàng đầu trên thị trường niêm yết với vốn điều lệ xấp xỉ 2.700 tỷ đồng. Doanh thu cả năm 2016 đạt 1.577 tỷ đồng, chưa bằng một nửa so với 3.508 tỷ đồng đạt được năm 2015. Lợi nhuận sau thuế đạt 140,5 tỷ đồng, bằng 29% cùng kỳ.

Theo giải trình từ phía công ty, năm 2015 Hoàng Huy ghi nhận lãi lớn do thị trường ô tô tải bùng nổ và công ty ghi nhận thêm khoản lãi đột biến từ thương vụ mua công ty Hoàng Giang. Doanh thu đạt được năm 2014 cũng chỉ 1.423 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 136 tỷ đồng. Doanh thu từ thị trường Miền Bắc và Miền Nam xấp xỉ nhau, song lợi nhuận thu về từ 2 thị trường này lại khác biệt khi Miền Bắc thu về 98 tỷ đồng LNTT còn Miền Nam chỉ mang về hơn 40 tỷ đồng. Đối với Hoàng Huy, thị trường Miền Bắc và Miền Nam là 2 thị trường lớn nhất, đạt trên 650 tỷ đồng doanh thu, còn thị trường Miền Trung chỉ mang về hơn 270 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh giảm sút cũng kéo giá cổ phiếu từ vùng giá 11.000 đồng/cổ phiếu xuống dưới 4.000 đồng. Những ngày đầu năm 2017 này, cổ phiếu Hoàng Huy đã tạo đáy mới với mức giá có lúc xuống đến 3.100 đồng/cổ phiếu. Còn cổ phiếu HTL của ô tô Trường Long cũng đã “kịp” giảm từ ngường 150.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm xuống mức 50.000 đồng/cổ phiếu như hiện nay, trong đó có 2 lần nhận cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền tỷ lệ 30% và phát hành cổ phiếu trả cổ tức hồi tháng 1/2016 tỷ lệ 50%.

Kết quả kinh doanh giảm sút, giá cổ phiếu HHS của Hoàng Huy cũng giảm mạnh theo.

Ô tô Trường Long (mã chứng khoán HTL) cũng đã công bố kết quả kinh doanh năm 2016 với doanh thu cả năm đạt 1.217 tỷ đồng, bằng 71% doanh thu đạt được năm 2015. Năm 2014, ô tô Trường Long đạt 1.031 tỷ đồng còn năm 2013 đạt trên 587 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu nhập năm 2016 đạt 53,2 tỷ đồng, trong khi năm 2015 đạt 135,3 tỷ đồng còn năm 2014 vẫn đạt 62,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Lợi nhuận đạt được năm 2016 của ô tô Trường Long đã giảm mạnh so với năm 2015 và cũng chưa bằng lợi nhuận thu về năm 2014. Nguyên nhân doanh thu và lợi nhuận năm 2015 tăng mạnh do Bộ GTVT siết chặt tải trọng xe, do vậy nhu cầu về xe tải tăng đột biến.

Ô tô TMT (mã chứng khoán TMT) cũng đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2016 với kết quả doanh thu lũy kế cả năm 2016 đạt 2.528 tỷ đồng, bằng 75% doanh thu đạt được năm 2015. Doanh thu giảm sút, giá thành tăng cao, nên năm 2016, TMT báo lãi sau thuế trên 49 tỷ đồng, chỉ bằng 26% lợi nhuận đạt được năm 2015.

Cổ phiếu TMT đã giảm mạnh trong 1 năm vừa qua.

Nhưng nổi bật hơn cả trong số các doanh nghiệp ô tô là Trường Hải Thaco (THA). Cổ phiếu của doanh nghiệp này hiện đang giao dịch trên thị trường OTC. Trong bảng xếp hạng VNR500 năm 2016 công bố hồi cuối tháng 12 vừa qua, Trường Hải Thaco bất ngờ từ vị trí thứ 6 trong năm 2015 đã vượt lên “soán ngôi” số 1 của Vinamilk, trở thành doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Cùng với đó, giá cổ phiếu THA trên thị trường OTC cũng đã tăng từ 80.000 đồng lên 150.000 đồng chỉ trong vòng vài tháng.

Lợi nhuận sau thuế của Thaco từ năm 2007 đến nửa đầu năm 2016.

Thaco hiện có vốn điều lệ 4.145 tỷ đồng, được định giá khoảng 27 tỷ USD. Tính riêng nửa đầu năm 0216, Thaco đạt 27.000 tỷ đồng tổng doanh thu và 3.710 tỷ đồng lợi nhuận ròng. Trước đó, năm 2015 Thaco lãi 7.077 tỷ đồng, còn năm 2014 lãi 3.281 tỷ đồng. Các mức lãi này đã tăng đột biến so với những năm trước đó. Hiện Thaco chưa công bố kết quả kinh doanh cả năm 2016.

Thạch lâm

Theo Trí thức trẻ