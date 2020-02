Có thêm nhiều doanh nghiệp và cá nhân vừa bị UBCKNN phạt

Mấy ngày vừa qua UBCKNN đã công bố rất nhiều quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với các cá nhân và doanh nghiệp.

Hanel bị phạt 300 triệu đồng

Ngày 18/02/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Hanel (mã chứng khoán HNE) số tiền 300 triệu đồng. Nguyên nhân do Hanel đăng ký giao dịch chứng khoán quá thời hạn trên 12 tháng.

Hanel tiến hành IPO chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng vào tháng 4/20162016, sau đó đến tháng 5/2016 tiến hành chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, tuy nhiên đã không cổ phần nào được bán ra. Hanel chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần từ tháng 6/2017 với vốn điều lệ ban đầu 1.926 tỷ đồng tương ứng 192,6 triệu cổ phiếu đăng ký giao dịch. Trong đó Nhà nước vẫn còn nắm giữ 97,93% vốn điều lệ.



Ngày 13/2/2020 vừa qua Hanel chính thức giao dịch phiên đầu tiên trên sàn Upcom. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 10.900 đồng/cổ phiếu. Như vậy sau gần 4 năm tiến hành IPO Hanel mới đưa cổ phiếu lên sàn.

JP WIN cũng bị phạt

Đối với doanh nghiệp còn có CTCP JP WIN cũng bị phạt 50 triệu đồng. Nguyên nhân do Công ty đã không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể, ngày 28/02/2019, JP WIN đã bán 125.600 cổ phiếu ILA,làm giảm lượng sở hữu giảm từ 1.585.600 cổ phiếu (tỷ lệ 9,33%) xuống còn 1.460.000 cổ phiếu (tỷ lệ 8,59%) nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội khi có sự thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt quá ngưỡng 1% nêu trên.

Người nhà Kế toán trưởng của Yeah1 bị phạt

Đối với cá nhân, ngày 17/02/2020, ông Nguyễn Anh Vũ, chồng bà Nguyễn Thị Ngọc Nữ, Kế toán trưởng của Tập đoàn Yeah1 (mã chứng khoán YEG) bị phạt 35 triệu đồng. Nguyên nhân do ông Vũ không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, ngày 10/9/2019, ông Nguyễn Anh Vũ đã bán 85.040 cổ phiếu YEG nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch.

CEO của Nhà Thủ Đức cũng bị phạt

Ngoài ra, ngày 18/02/2020, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng Giám đốc CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH) bị phạt 22,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch. Cụ thể, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng đăng ký mua 200.000 cổ phiếu TDH từ ngày 31/10/2019 đến ngày 30/11/2019 và không thực hiện được giao dịch trong thời gian này. Tuy nhiên, đến ngày 11/12/2019, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo về lý do không thực hiện được giao dịch của ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng.

Thêm nhiều cá nhân bị phạt

Ngày 12/02/2020, ông Nguyễn Đức Tuấn, Trưởng BKS CTCP Cầu Đuống (mã chứng khoán CDG) bị phạt 12,5 triệu đồng. Nguyên nhân, do ông Tuấn đã báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể, từ ngày 11/03/2019 đến ngày 14/03/2019, ông Nguyễn Đức Tuấn đã bán 30.000 cổ phiếu CDG nhưng đến ngày 10/4/2019, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Tuấn.

Ngoài ra, ngày 14/2/2020, bà Trần Thị Xuân, người có liên quan của ông Phan Quốc Huỳnh là phó Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã chứng khoán STB) bị phạt 20 triệu đồng. Nguyên nhân do bà Xuân đã không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, bà Trần Thị Xuân – người có liên quan của ông Phan Quốc Huỳnh là phó Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương đã mua 14.000 cổ phiếu STB và bán 14.000 cổ phiếu STB từ ngày 21/8/2019 đến ngày 27/8/2019, mua 20.000 cổ phiếu STB ngày 02/9/2019 nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch.

Các quyết định trên đều có hiệu lực kể từ ngày ký.