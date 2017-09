Có trong tay dưới 1,5 tỷ đồng mua được căn hộ chung cư nào ở Hà Nội?

Khảo sát trên thị trường BĐS Hà Nội 9 tháng đầu năm cho thấy nguồn cung căn hộ mới có giá dưới 1,5 tỷ đồng gia nhập thị trường rất hiếm. Hầu hết các căn hộ chung cư dưới 1,5 tỷ đồng đang được mở bán trên thị trường đều được khởi công từ năm 2015-2016.

Tại khu vực Hoàng Mai, căn hộ chung cư HUD3 tọa lạc tại số 60 Nguyễn Đức Cảnh do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 là một trong dự án nằm trong phân khúc chung cư dưới 1,5 tỷ đang hút khách mua trên thị trường. Dự án được khởi công xây dựng vào năm 2016 và đang bán ra thị trường với giá từ 1,3 tỷ đồng/căn. Được biết, HUD3 là tổ hợp 2 tòa tháp trên khu đất có diện tích 6163,6m² với độ cao lên đến 21 tầng. Dự án này cũng vừa được chủ đầu tư khai trương căn hộ mẫu vào ngày 10/9 vừa qua.

Cũng nằm ở phía Nam Hà Nội, Dự án Tứ Hiệp Plaza (KĐT Tứ Hiệp, Thanh Trì) do Công ty CP Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Vinh Hạnh đang được bán với mức giá khá phù hợp từ 1 tỷ đồng/căn. Hiện nay, dự án này đang xây dựng đến tầng 10 và dự kiến sẽ bàn giao cho khách hàng vào năm 2018.

Ở khu vực phía Tây Hà Nội, những dự án căn hộ chung cư có giá dưới 1,5 tỷ vẫn có nhưng không nhiều và chủ yếu là nguồn cung còn tồn lại từ những năm trước.

Tại khu vực Hà Đông có thể kể đến một số dự án như The Vesta Phú Lãm (Khu công nghiệp sạch Phú Lãm, phường Phú Lãm) do Hải Phát làm chủ đầu tư có giá bán từ 13-15 triệu/m2, tương đương 1 tỷ đồng/căn. Chung cư Xuân Mai Spark Tower (Khu đô thị Dương Nội) có giá bán từ 15-21 triệu đồng/m2, dự án chung cư 89 Phùng Hưng 17-19 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 1,3 tỷ đồng/căn...

Về phía Đại Lộ Thăng Long, có thể kể đến một số dự án như FLC Garden City (Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm) do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư đang có giá bán gần 1 tỷ đồng/căn, The Golden An Khánh giai đoạn 2 được bán với giá từ 17 triệu đồng/m2, hay dự án Gemek Premium (Hoài Đức) đang có giá trên thị trường từ 18 triệu đồng/m2.

Ở các quận huyện vùng ven khác, có thể kể đến một vài dự án khác như Ecohome Phúc Lợi (Long Biên) do Công ty Nhà thủ đô làm chủ đầu tư đang được chào bán với giá từ 1 tỷ đồng/căn, hay dự án chung cư Lộc Ninh Singashine uyện Chương Mỹ (cách bến xe Yên Nghĩa khoảng 3 km) do công ty Lộc Ninh làm chủ đầu tư cũng có giá bán khoảng 12 triệu đồng/m2.

Có thể nói trong khi chung cư cao cấp giá từ 2-4 tỷ đồng/căn có tới hàng trăm thậm chí cả nghìn dự án thì số lượng dự án căn hộ chung cư tầm 1-1,5 tỷ đồng lại khá ít ỏi, nguồn cung mới càng ngày càng co hẹp. Theo các chuyên gia, việc khan hiếm căn hộ dưới 1 tỷ đồng/căn đến từ nhiều khía cạnh.

Đại diện một chủ đầu tư BĐS tại Hà Nội lý giải, cùng với tỷ suất lợi nhuận thấp thì nguyên nhân khiến các dự án nhà ở giá rẻ khan hiếm trong thời gian vừa qua cũng như trong thời gian tới là do sự tác động của các chính sách tín dụng. Trong đó, việc gói 30 nghìn tỷ đồng không còn đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến nguồn cung sản phẩm nhà giá vừa túi tiền.

Cũng theo vị này, bên cạnh tác động của chính sách thì điều đáng chú ý là giá mặt bằng chung cư đã được nâng lên đáng kể trong vài năm qua. Cùng với việc ấm lên của thị trường đẩy giá nhà đất tăng thì kỳ vọng lợi nhuận của doanh nghiệp khi thị trường tốt cũng cao hơn nên mức giá bán ra cũng cao hơn thời kỳ trầm lắng. Chính vì thế mới có chuyện, nếu như khoảng 3 năm trước đây, căn hộ giá rẻ được ngầm hiểu là mức giá dưới 1 tỷ đồng/căn, thì nay đã thay bằng mức giá tầm trên dưới 1,5 tỷ đồng.