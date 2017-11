Coin Dance: Đào bitcoin cash mang về lợi nhuận cao hơn 13,6% so với đào bitcoin

Sau nhiều ngày liên tục tăng giá phá đỉnh, bitcoin đã có một phiên giao dịch giảm sâu vào chiều ngày hôm qua. Trong khi kế hoạch nâng cấp của bitcoin bị thất bại do không đạt được đồng thuận giữa các nhóm nhà phát triển, thợ mỏ, người dùng, tin tức về sự kiện phân tách của bitcoin cash - đồng tiền nhân bản của bitcoin ra đời hồi đầu tháng 8 đã thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư hơn cả.

Theo CoinMarketCap, bitcoin cash (BCH hoặc một số sàn ký hiệu là BCC) đã tăng hơn 40% lên đỉnh cao nhất kể từ ngày 19/8. Vào lúc 10:40 sáng ngày 11/11 theo giờ Việt Nam, đồng tiền này đã phá mốc 1000 USD, giao dịch ở mức 1006,4 USD và đạt giá trị vốn hoá lớn thứ 3 trên thị trường - vượt Ripple.

Bitcoin cash là sản phẩm của quá trình phân tách hard fork bitcoin do một nhóm nhỏ các nhà phát triển tiến hành nhằm gia tăng tốc độ giao dịch cho đồng tiền số này.

Một bản đề xuất nâng cấp bitcoin khác SegWit2x - ban đầu nhận được nhiều sự ủng hộ của các nhà phát triển hơn cả - nhưng đã bị đình chỉ hôm thứ 4 vừa qua do bất đồng nội bộ.

Biến động giá 3 tháng của bitcoin.

Sau thông tin trên, bitcoin chạm đỉnh 7.879,06 USD, nhưng sau đó nhanh chóng rơi và đến chiều ngày hôm qua thì chạm đáy thất nhất kể từ ngày 1/11 là 6.500 USD.

Đà giảm hơn 1000 USD của bitcoin trong chưa đầy 48 giờ

Như vậy từ đỉnh gần 8.000 USD, bitcoin giảm hơn 1.000 USD trong chưa đầy 48 giờ.

"Bạn có thể thấy nhà đầu tư chỉ đơn giản là chuyển vốn qua lại giữa bitcoin và bitcoin cash phụ thuộc vào việc họ nghĩ những nhân tố ngắn hạn có thể là gì", Chris Burniske - tác giả cuốn "Cryptoassets: The Innovative Investor's Guide to Bitcoin and Beyond". "Đó là cuộc tranh giành giữa các nhà đầu tư và nhà giao dịch để nhận được nhiều 'cổ tức bitcoin2x' nhất".

Do sau khi phân tách hard fork, nhà đầu tư nắm giữ đồng tiền số ban đầu sẽ nhận được đồng tiền nhân bản tương ứng theo tỷ lệ 1:1, thuật ngữ cổ tức bitcoin2x được sinh ra để ám chỉ điều đó.

Tại thời điểm này, khi mà kế hoạch nâng cấp của bitcoin vẫn còn chưa rõ ràng, các nhà giao dịch rõ ràng sẽ đổ xô vào mua bitcoin cash trước phân tách để nhận được cổ tức và có thể là đà tăng giá của bitcoin cash sau khi diễn ra phân tách giống như bitcoin trước đây từng làm.

Hơn nữa, theo số liệu từ Coin Dance, đào bitcoin cash có lợi nhuận cao hơn 13,6% so với đào bitcoin.

Sau một khoảng thời gian im hơi lặng tiếng, có thể thấy bitcoin cash đang dần lấy lại vị thế ban đầu của mình.