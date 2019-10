Còn 3 tháng nữa là hết năm 2019, điều gì sẽ xảy ra với kinh tế Việt Nam?

Đi ngược với dự báo thận trọng của các tổ chức quốc tế, tốc độ tăng trưởng GDP quý III của Việt Nam tăng mạnh 7,31%, đưa mức tăng trưởng 9 tháng lên cao nhất trong 9 năm, đạt 6,98%. Khu vực công nghiệp và xây dựng vẫn là trụ cột với mức tăng 9,3% và 6,9%, đóng góp lần lượt 52,6% và 42,6% cho mức tăng trưởng 9 tháng.



BSC nhận xét ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và các ngành dịch vụ thị trường là động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế. Tăng trưởng GDP cũng đã lấy lại được đà sau khi chững lại vào quý II trong khi yếu tố vĩ mô cũng đang thuận lợi, hỗ trợ cho tiềm năng tăng trưởng trong năm 2019.

CPI tháng 9 tăng 0,32%, CPI bình quân 9 tháng tăng 2,5%. Chỉ số giá USD giảm 0,49% so tháng 12/2018 nhờ thặng dư thương mại, dòng vốn FII (vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài) và FDI (vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài) khá dồi dào.

Tổng kim ngạch hàng hóa tăng 8,2% và xuất siêu khoảng 5,9 tỷ USD. Tăng trưởng tín dụng đạt 8,4%, thấp hơn 0,3% so cùng kỳ. Tổng số vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng tăng 10,3% so với cùng kỳ. Thu ngân sách duy trì ổn định trong khi chi ngân sách vẫn chậm so với tiến độ. Với những động lực tăng trưởng tích cực và vĩ mô ổn định dự báo tốc tăng trưởng GDP sẽ vượt mục tiêu 6,6% -6,8% - BSC nhận định.

Đơn vị này cho rằng trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm và những nguy cơ khó lường từ cuộc chiến thương mại, căng thẳng leo thang tại Trung Đông, nguy cơ Brexit không thoả thuận, Việt Nam vẫn là ngôn sao sáng trong khu vực và quốc tế.

Phân tích thêm, BSC cho rằng với xu hướng nới lỏng tiền tệ đang diễn ra rộng khắp trên quy mô toàn cầu sẽ khiến giúp cho dòng tiền dồi dào hơn và có khả năng quay lại khu vực mới nổi. Và nếu khả năng xảy ra thì Việt Nam sẽ có cơ hội thu thu hút dòng vốn ngoại vào cuối năm 2019 và đầu năm 2020 nhờ tăng trưởng cao và vĩ mô ổn định.

Dù vậy sự suy yếu của nền kinh tế thế giới, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và những căng thẳng địa chính trị là các yếu tố khiến thị trường biến động mạnh và khó lường.

Về mặt nội tại, tăng trưởng kinh tế mạnh và kinh tế vĩ mô ổn định hỗ trợ tích cực cho hoạt động đầu tư ở Việt Nam, đồng thời, sẽ là nền tảng để Việt Nam hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội trong năm nay, đồng thời ứng phó với những biến động phức tạp từ bên ngoài.