"Con muốn trở thành... một chiếc điện thoại" - Điều ước ngày sinh nhật của con gái nhỏ khiến cha mẹ nhói lòng

Hôm nay là ngày sinh nhật của bé Na...

- Happy birthday to you, happy birthday to you...

- Chúc mừng sinh nhật con gái. Chúc con giá mẹ lúc nào cũng chăm ngoan học giỏi. Ba mẹ có quà sinh nhật cho con đây. Úm ba la... mở ra búp bê Elsa xinh đẹp này.

- Ôi đẹp quá, con cảm ơn mẹ!

- Bây giờ con hãy nhắm mắt lại và nói thật to điều ước của con.

- Mẹ ơi, con nói điều ước của mình thì bà tiên sẽ biến nó sự thật cứ ạ?

- Tất nhiên rồi con gái, điều ước được nói ra trong ngày sinh nhật sẽ rất linh nghiệm. Con phải suy nghĩ thật kỹ vì con chỉ có một điều ước thôi đấy nhé.

Sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ, cô bé hí hửng reo lên:

- Mẹ ơi con biết rồi, con ước bà tiên sẽ biến con thành CHIẾC ĐIỆN THOẠI!

Điều ước của con gái bé bỏng khiến ba mẹ tròn mắt ngạc nhiên.

- Ô, sao con lại ước điều kỳ cục vậy. Con có thể ước trở thành bác sĩ này, ước bố mẹ tặng nhiều đồ chơi đẹp này, ước học giỏi và được bố mẹ cho đi chơi này...

Mặc cho bố mẹ khuyên hãy ước điều khác, bé Na vẫn nhất quyết giữ nguyên điều ước của mình. Và người mẹ đã giận dữ quát lên: "Tại sao con lại ngớ ngẩn thế?" thì cô bé bắt đầu nức nở khóc.

- KHÔNG! Con muốn biến thành điện thoại cơ. Vì nếu con là điện thoại con sẽ được bố mẹ nâng niu trên tay, bố mẹ sẽ luôn nói chuyện và chơi với con hàng ngày. Cả ngay bố mẹ dành thời gian cho công việc rồi, buổi tối, con muốn bố mẹ là... của con.

Cả ba và mẹ của bé Na sững sờ trước câu trả lời của con gái. Trong suốt thời gian qua, họ đã dành quá ít thời gian cho con gái. Công việc, cuộc sống bộn bề cuốn họ đi. Những cuộc gọi khiến họ luôn vội vã, không có thời gian vui đùa hàng tối với con. Họ nhìn màn hình điện thoại nhiều hơn nhìn con gái... Và không hề nhận ra sự vô tâm của mình với gia đình và con gái nhỏ.

Người lớn thường đánh giá thấp sự nhạy cảm của trẻ con. Nhưng thực tế, những đứa trẻ hoàn toàn nhận biết được sự yêu thương, tình cảm của cha mẹ thông qua sự quan tâm hàng ngày. Sự vô tâm của cha mẹ dù chỉ là vô tình cũng có thể gây ra những vết thương tình cảm sâu cho con trẻ.

Đây là mẩu chuyện tôi đọc được từ một tờ rơi quảng cáo. Có thể đó là một câu chuyện được sáng tác, nhưng chí ít nó cũng giúp ai đó nhận ra rằng, đã tới lúc cần phải bỏ chiếc điện thoại khỏi tay và chạy ra chơi đùa cùng con. Sự chăm sóc lớn nhất mà con trẻ cần ở cha mẹ, chính là thời gian bạn dành cho chúng một cách trọn vẹn nhất!