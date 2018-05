Con trai của hiệp sĩ bắt cướp bị đâm chết: "Từ nay bố sẽ không còn đón con đi học về, chở con đi chơi nữa hả mẹ?"

Sáng 14/5, không khí tang thương bao trùm trước Trung tâm giám định pháp y (Quận 5, TP.HCM). Tại đây, những người thân trong gia đình 2 hiệp sĩ hi sinh trong vụ bắt băng nhóm cướp xe SH tối 13/5 đang chờ đợi để nhận thi thể.

Không khí tang thương ở Trung tâm giám định pháp y Quận 5.

Rất đông người đến hỏi hai mẹ con bé Đạt.

Có mặt trước cổng Trung tâm, một bé trai chừng 10 tuổi liên tục bám lấy mẹ, sợ hãi khi đến giờ phút này, em vẫn không tin được bố em đã ra đi. Em tên là Nguyễn Thành Đạt (10 tuổi), là con trai của anh Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định), là một trong hai hiệp sĩ đã hi sinh trong lúc truy đuổi nhóm cướp xe SH trên đường Cách Mạng Tháng 8.

Chị Dung bàng hoàng biết tin chồng cũ mất vì bắt cướp.

Dù 2 vợ chồng đã không còn sống chung nhưng vẫn luôn hỏi thăm nhau.

Theo chị Nguyễn Thị Thanh Dung, chị và anh Thôi sau khoảng thời gian sinh sống cùng nhau nay đã ly hôn. Bé Đạt sống cùng ông bà ngoại tại quận Gò Vấp, còn chị và anh Thôi sống mỗi người một nơi, nhưng thường xuyên về thăm Đạt. "Lúc nghe tin anh Thôi gặp nạn, tôi vẫn không tin được đó là sự thật. Dù biết rằng công việc của anh nguy hiểm, lúc còn chung sống với nhau, tôi cũng lo lắm. Nhưng nghĩ đến việc anh giúp đỡ mọi người, tôi vẫn mong anh đều bình an vô sự. Giờ thì anh đã mãi mãi ra đi", chị Dung nghẹn ngào nói.

Sau khi biết tin chồng cũ gặp nạn, chị Dung không dám nói cho bé Đạt biết. "Lúc nó biết tin bố nó mất, nó òa khóc nức nở. Đáng lý ra nay thứ 2, bố của nó sẽ qua đón nó đi học, thế mà giờ ổng đã nằm xuống mất rồi", chị Dung rớm nước mắt.

Đạt kể bố hay chở em đi chơi, mua đồ cho em.

Ngồi một góc trước Trung tâm giám định pháp y, Đạt đưa đôi mắt nhỏ nhìn về phía chiếc xe tang rồi ngây ngô hỏi mẹ: "Từ nay bố sẽ không còn đón con đi học về, chở con đi chơi nữa hả mẹ?" rồi ngả vào người chị Dung.

Theo Đạt chia sẻ, mỗi ngày anh Thôi đều qua trường đón Đạt đi học về, rồi chở em đi chơi, mua quần áo, giày dép. Dù không còn sống cạnh bố mỗi ngày nhưng với Đạt, bố luôn là người em yêu quý nhất.

"Em sống với ông bà ngoại, em rất thương bố. Trước mẹ hay bảo bố hay đi làm việc nguy hiểm, em không biết đó là việc gì. Giờ bố mất rồi, em buồn lắm", Đạt đau đớn nói.

Bé Đạt ngơ ngác, chưa tin được bố đã mất.

Gia đình đang chờ nhận thi thể.

Ngoài gia đình chị Dung, phía gia đình của hiệp sĩ Nam cũng đã có mặt tại Trung tâm giám định pháp y quận 5 để chờ đón thi thể về gia đình lo hậu sự.

Như trước đó chúng tôi đã thông tin, khoảng 20h tối 13/5, nhóm hiệp sĩ khoảng 8 người đã bám theo nhóm trộm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3, TP.HCM. Khi đến trước 1 cửa hàng quần áo trên đường, nhóm hiệp sĩ phát hiện nhóm đối tượng trộm xe SH ( màu xám) trên vỉa hè.

Ngay lập tức, nhóm hiệp sĩ tiếp cận đối tượng rồi hô hoán, khống chế. Tuy nhiên, đồng bọn nhóm trộm từ phía sau cầm theo hung khí truy sát nhóm hiệp sĩ. Hậu quả, 3 hiệp sĩ bị thương, 2 hiệp sĩ khác đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an quận 3 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc; đồng thời, trích xuất hình ảnh camera an ninh xung quanh để nhận dạng nhóm đối tượng.