Công an Hà Nội sẽ soát vé trận chung kết lượt về Việt Nam-Malaysia

Hàng nghìn cảnh sát giữ trật tự trận chung kết

Theo đó, cảnh sát sẽ hướng dẫn khán giả đến khu vực, vị trí chỗ ngồi, các vật dụng không được phép mang vào sân… với tinh thần "khán giả bỏ tiền ra mua vé thì phải được phục vụ với sự trọng thị, lịch thiệp, chu đáo, thuận tiện".

Công an TP Hà Nội cho biết, trước đó trận bán kết lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình xảy ra tình trạng nhiều cổ động viên không có vé được vào sân, xuất hiện vé giả. Để đảm bảo tính công bằng cho những cổ động viên chân chính, bỏ nhiều công sức, tiền bạc mua vé vào sân, cũng như cổ động viên Malaysia tới cổ vũ an toàn, Công an TP Hà Nội sẽ tăng cường hàng nghìn cảnh sát chốt trực, kiểm soát nhiều lớp từ ngoài cổng tới từng khán đài.

Theo đó, CSCĐ và Công an quận sẽ là chủ lực làm nhiệm vụ kiểm soát an ninh, kiểm tra vé và kiểm tra các vật dụng thiết bị mà cổ động viên được phép mang vào sân. Trong các khán đài, Công an TP sẽ bố trí các tổ cảnh sát mặc cảnh phục kiểm soát an ninh, đồng thời sẽ có tổ cảnh sát hóa trang để ngăn chặn các hành vi cổ vũ quá khích, gây rối.

Phía ngoài sân vận động, Công an TP Hà Nội yêu cầu Phòng CSGT phối hợp với công an các quận, các đơn vị nghiệp vụ như CSCĐ, CSTT phân luồng hướng dẫn các phương tiện, chống ùn tắc.

Công an TP Hà Nội sẽ soát vé vào sân Mỹ Đình trận chung kết lượt về.

Sau trận đấu, Công an TP cũng yêu cầu toàn bộ lực lượng đã được huy động tham gia giữ an ninh trật tự, chống hành vi gây rối trật tự công cộng, chống đua xe trái phép. Đồng thời, đảm bảo an toàn cho các đoàn VĐV, CĐV quốc tế.



Ban giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị lực lượng phải thực hiện tốt mọi kế hoạch, phương án đã được xây dựng; đảm bảo cho đội tuyển, cũng như CĐV Malaysia được an toàn khi sang thi đấu và cổ vũ tại Hà Nội. Công an các quận huyện phải làm tốt công quản lý, nắm tình hình các điểm có CĐV Malaysia cũng như khách quốc tế đến tham gia lưu trú, cổ vũ… để đảm bảo và sẵn sàng xử lý mọi tình huống xảy ra.

Đối với các lực lượng được phân công nhiệm vụ cụ thể phải thực hiện nghiêm túc theo các kế hoạch, thực hiện nghiêm lễ tiết, tác phong, điều lệnh CAND. Lực lượng làm nhiệm vụ phải có phù hiệu.

Ngoài ra, các đơn vị quận, huyện xung quanh khu vực sân vận động kiểm soát các bãi trông giữ xe; tăng cường lực lượng then chốt phối hợp với Phòng CSGT đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đoàn khách, phân luồng tránh ùn tắc giao thông.

Bảo vệ đưa CĐV không vé vào sân

Trước đó, ngày 7/12, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của nhóm bảo vệ đưa cổ động viên không vé vào Sân vận động quốc gia Mỹ Đình xem trận bán kết lượt để thu lời bất chính.

Theo đó, chiều 6/12, tổ công tác Đội CSHS phát hiện một nhóm cổ động viên không có vé nhưng vẫn vào được sân Mỹ Đình qua ám hiệu của nhân viên bảo vệ. Ngay sau đó, cảnh sát đã yêu cầu nhóm nhân viên bảo vệ của Công ty KTC (Công ty được thuê làm nhiệm vụ bảo vệ, soát vé) về trụ sở để làm rõ. Nhóm này gồm Nguyễn Long An (trú quê tỉnh Hải Dương), Đào Quang Trường (quê tỉnh Quảng Ninh) và Nguyễn Ngọc Lân (ở Hà Nội).

Cảnh sát bắt giữ nhóm bảo vệ đưa CĐV không vé vào sân trận bán kết lượt về ở Mỹ Đình tối 6/12.

Tại cơ quan công an, nhóm nhân viên bảo vệ Công ty KTC khai, được Ban Quản lý SVĐ quốc gia Mỹ Đình thuê để bảo vệ trận đấu. Do không đủ nhân lực nên công ty này đã thuê thêm một số người làm theo giờ để làm nhiệm vụ soát vé.



Qua các mối quan hệ, An, Trường và Lân đã móc nối 8 người có nhu cầu vào sân xem trận bán kết lượt về, thu tổng cộng 7,8 triệu đồng. Sau đó, nhóm bảo vệ đưa được 6 người vào sân trót lọt thì bị cảnh sát phát hiện.