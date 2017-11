Công an Hà Nội thông tin vụ 'quý bà bán mỹ phẩm giả'

Đại diện PC46 cho biết, sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc, bước đầu đơn vị đang làm thủ tục tiếp nhận và làm báo cáo Ban giám đốc Công an thành phố để đề xuất, phân công nhiệm vụ, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng, các phòng đội nghiệp vụ vào cuộc điều tra, xác minh.

"Vụ việc liên quan tới hàng hóa là mỹ phẩm, do đó bước đầu cơ quan công an mới tiếp nhận hồ sơ từ Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội và làm báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc Công an thành phố.

Sau khi có chỉ đạo, đơn vị sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh về nguồn gốc, thành phần hóa chất, nhãn mác và những thông tin từ lực lượng quản lý thị trường nêu. Mỹ phẩm là mặt hàng có nhiều hóa chất vì vậy cần nhiều thời gian để giám định, phân tích. Dự kiến, việc kiểm tra, xác minh sẽ kéo dài trong vài tháng tới.", Phòng PC46 thông tin.

Trước đó, ngày 18/10, Đội QLTT số 6 (Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội) đã kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Thiên nhiên TS Việt Nam (Cty TS Việt Nam tại Lô 18, Khu hành chính mới phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội) do bà Bà Nguyễn Thu Trang làm giám đốc, phát hiện thu giữ khoảng 14.000 sản phẩm gồm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ, ước tính giá trị ban đầu của lô hàng lên tới gần 11 tỷ đồng.

Một sản phẩm thực phẩm chức năng tại Cty TNHH Thiên nhiên TS Việt Nam được cơ quan QLTT kiểm tra đột xuất. Ảnh: TM.

Theo Đội QLTT số 6, thời điểm kiểm tra nhiều dòng sản phẩm làm trắng da có dấu hiệu giả nguồn gốc từ nước ngoài. Khi được yêu cầu, Cty này không xuất trình được hóa đơn chứng từ cả lô hàng lẫn nguồn nguyên liệu đầu vào. Ngoài ra, các sản phẩm khác tại cơ sở này không rõ nơi sản xuất, không công bố chất lượng theo quy định.

"Nữ giám đốc thừa nhận không có cơ sở sản xuất, chỉ phân phối sản phẩm tới người tiêu dùng và kinh doanh qua mạng. Hiện toàn bộ hoạt động bán hàng của Cty đã tạm dừng. Do vụ việc có tính chất phức tạp, nhiều hàng hóa, nhiều đầu mối cung cấp do đó đơn vị đã quyết định chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan công an để tiếp tục điều tra làm rõ”, lãnh đạo Đội QLTT số 6 thông tin.