Công bố kết quả nghiên cứu lâm sàng - Hoạt chất Nattokinase Nhật Bản giúp ổn định huyết áp

Nattokinase có trong đậu nành lên men giúp ổn định huyết áp, phá hủy cục máu đông

Nhật Bản được biết đến là đất nước có tỉ lệ người dân mắc bệnh tăng huyết áp thấp nhất thế giới, theo nhiều nghiên cứu chỉ rằng: Bên cạnh chế độ ăn uống, sinh hoạt và tập luyện hợp lý, có một món ăn quen thuộc hàng ngày được người Nhật sử dụng là “Natto” (đậu nành lên men) được phát hiện có chứa nattokinase – một loại enzym nguồn gốc tự nhiên, có tác dụng làm tan huyết khối và ngăn ngừa nguy cơ mắc tai biến đột quỵ. Nattokinase còn được các nhà khoa học Nhật Bản chứng minh có tác dụng làm giảm huyết áp.

Các nghiên cứu cho thấy Nattokinase có khả năng làm giảm sự kết dính của các tế bào máu, do đó làm giảm độ nhầy của máu và làm giảm nồng độ fibrinogen nên làm hạ huyết áp. Nattokinase còn là enzym thuộc nhóm serine protease chứa 275 loại axit amino, có tác động trực tiếp lên tơ huyết, làm tan các tơ huyết, khiến chúng tan ra, từ đó làm tan huyết khối hay còn gọi là cục máu đông trong cơ thể.

Tại Việt Nam, hoạt chất Nattokinase được DHG nhập độc quyền nguyên liệu từ Công ty JBSL và cho ra đời sản phẩm giúp ngừa tai biến đột quỵ với tiêu chuẩn Nhật Bản. Sau khi có mặt trên thị trường, sản phẩm với hoạt chất Nattokinase đã được DHG thực hiện nghiên cứu lâm sàng và đem lại hiệu quả kỳ diệu cho nhiều người tăng huyết áp.

Cụ thể, đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu hiệu quả của Nattokinase ở bệnh nhân tiền tăng huyết áp và tăng huyết áp độ 1” do các Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược Huế thực hiện cho thấy hiệu quả của Nattokinase lên huyết áp như: Giảm huyết áp tâm thu/ huyết áp tâm trương so với Placebo: 5.82 mmHg/ 2.85 mmHg (p<0.05); Giảm vận tốc sóng mạch (PWV) và hiệu áp so với placebo: 153.11 cm/s và 2.97 mmHg (p<0.05); Giảm cholesterol toàn phần và cholesterol cao (LDL-C) hay còn gọi là Cholesterol xấu so với placebo: 0.58 mmol/l và 0.64 mmol/l (p<0.05); Không ảnh hưởng xấu các chỉ số về máu (Ure, Creatinine), SGOT và SGPT (Phản ánh tình trạng tổn thương tế bào gan, cơ tim). Những phát hiện này cho thấy Nattokinase đóng vai trò quan trọng trong việc giúp hạ và ổn định huyết áp, giảm các triệu chứng khó chịu và hỗ trợ phòng ngừa tai biến, đột quỵ.

Giải pháp phòng ngừa và điều trị tăng huyết áp từ sản phẩm chứa hoạt chất Nattokinase của DHG

Trong điều trị tăng huyết áp, chỉ dùng thuốc hạ huyết áp thôi thì vẫn chưa đủ để phòng ngừa nguy cơ tai biến. Bên cạnh việc uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, người bệnh cần xây dựng một chế độ ăn uống, tập luyện hợp lý, đặc biệt cần kết hợp các biện pháp phòng ngừa cục máu đông hay còn gọi là huyết khối trong lòng mạch - tác nhân nguy hiểm gây tai biến.

Kết quả có được từ đề tài nghiên cứu lâm sàng cho sản phẩm chứa hoạt chất Nattokinase của DHG đã mở ra một phương pháp hỗ trợ phòng ngừa, điều trị bệnh tăng huyết áp, ổn định huyết áp lâu dài, đồng thời giúp làm giảm mỡ máu, làm chậm quá trình tiến triển của xơ vữa động mạch - yếu tố hàng đầu gây tai biến đột quỵ. Góp phần cải thiện, nâng cao sức khỏe người dân.

Hiện tại, sản phẩm chứa hoạt chất Nattokinase, giúp ổn định huyết áp, giảm nguy cơ tai biến đột quỵ của DHG là sản phẩm duy nhất tại Việt Nam được đóng dấu logo của JNKA, một chứng nhận về chất lượng, tính an toàn và nguồn gốc Nhật Bản cho sản phẩm đặc biệt này.