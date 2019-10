Công trình trên Mã Pì Lèng và sư Thích Thanh Toàn nóng họp báo

Theo đó, trả lời câu hỏi về quan điểm của Bộ VH-TT&DT liên quan đến việc xây dựng công trình này, ông Nguyễn Thái Bình, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ VH-TT&DL cho hay, chiều 4-10 Cục Di sản văn hóa đã có thông tin báo chí thông tin bước đầu.

Theo Cục Di sản, vị trí tòa nhà được xác định nằm ngoài khoanh vùng khu vực 2 của danh thắng quốc gia. Đối với trường này, hiện Bộ VH-TT&DL chưa nhận được ý kiến nào xin phép thẩm định.

Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ VH-TT&DL.

Ông Bình cũng cho hay ngày hôm nay, Cục Di sản văn hóa đã cử đoàn lên kiểm tra thực tế. Quan điểm của Bộ là cần có biện pháp, hình thức để bảo vệ tốt danh lam thắng cảnh quốc gia Mã Pì Lèng trong thời gian tới.

Ông Bình khẳng định lại: Quan điểm của Bộ là cho dù doanh nhân, doanh nghiệp hay bất cứ thành phần nào cũng phải thực hiện nghiêm theo pháp luật, xây dựng trái phép ở bất cứ đâu trên đất nước này Bộ VH-TT&DL đều không đồng tình. “Nhà chúng ta cần sửa rất nhỏ ngay lập tức chính quyền hỏi ngay. Công trình xây 7 tầng không thể không biết được”, ông Bình đặt câu hỏi.

Ông Bình cũng cho hay về những trao đổi của bà chủ đầu tư công trình, cảm nhận cá nhân ông thấy không được lôi sinh mệnh mình ra để tạo áp lực ngược trở lại với luật pháp. Khi sai nhận thức cái sai của mình phải khắc phục, sửa chữa. Đã là doanh nghiệp trong cơ chế thị trường thì phải "được ăn thua chịu".

Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục du lịch (Bộ VH-TT&DL) bày tỏ: Chúng tôi thấy rằng đối với các công trình phục vụ khách du lịch ở trên các chặng đường nếu đáp ứng được nhu cầu của khách về thăm quan, dừng chân và dịch vụ khác được coi là những công trình phục vụ khách du lịch. Tuy nhiên công trình xây dựng bất kể ở đâu phải tuân thủ pháp luật về trình tự và pháp luật.

Đối với câu hỏi về sư Thích Thanh Toàn, ông Bình cho hay tài sản cá nhân cũng như tiền của sư Toàn sẽ do Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban tôn giáo Chính phủ điều chỉnh chứ Bộ VH-TT&DL không có ý kiến.

Trả lời về thông tin Thủ tướng Chính phủ có giao cho Bộ Tài Chính tham mưu ban hành văn bản quy định tiền Công đức tại các chùa, nơi đặt hòm công đức , ông Bình cho biết sẽ chuyển câu hỏi sang Bộ Tài Chính.

Về việc Hà Nội quyết tâm dẹp các tụ điểm cà phê đường tàu, ông Bình nêu quan điểm cá nhân là cho dù địa điểm kinh doanh du lịch tốt đến đâu chăng nữa vẫn phải đảm bảo an ninh, an toàn và giao thông đường bộ, đường sắt. Bộ chưa có văn bản nào, nhưng trong thẩm quyền và lường trước hậu quả có thể xảy ra, chính quyền Hà Nội có chỉ đạo cần giải phóng khu này để đảm bảo an ninh an toàn cho khách du lịch và đường bộ, đường sắt.