Công ty may ở Cần Thơ bị cháy được bồi thường 18 triệu USD

Cháy suốt ngày đêm tại công ty may ở Cần Thơ: Sau một đêm dập lửa ở kho thành phẩm của công ty may tại Trà Nóc (Cần Thơ), hàng trăm cảnh sát tiếp tục chữa cháy tại kho nguyên liệu vì "bà hỏa" quay lại khu vực cháy ban đầu.

Chiều 16/5, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết kết quả của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ và kết quả khám nghiệm của Viện Khoa học hình sự (C54 – Bộ Công an) trùng khớp với nhau về nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại Công ty Kwong Lung – Meko (KCN Trà Nóc, Bình Thuỷ).

"Có nhiều nguồn tin khác nhau nói về nguyên nhân vụ cháy, qua điều tra, chúng tôi khẳng định nguyên nhân vụ cháy là do chập điện", một lãnh đạo Công an TP Cần Thơ cho hay.

Theo cơ quan điều tra, sau khi xảy ra vụ cháy, công ty bảo hiểm đã thuê một đơn vị độc lập giám định thiệt hại của Công ty Kwong Lung – Meko. Theo đó, công ty này bị thiệt hại cũng như được bồi thường là 368 tỷ đồng (tương đương 18 triệu USD).

Như Zing.vn đã đưa tin, vụ cháy tại công ty Kwong Lung – Meko xảy ra vào sáng 23/3. Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ đã huy động hơn 200 cảnh sát cùng 26 phương tiện chữa cháy đến hiện trường.

Sau đó, Cảnh sát PCCC Cần Thơ đã xin chỉ đạo của Cục Cảnh sát chữa cháy (C66 - Bộ Công an) và nhận chi viện từ lực lượng Cảnh sát PCCC các tỉnh An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Đồng Tháp, TP.HCM, Quân khu 9, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, Công ty Công trình đô thị, Công ty xăng dầu Petrolimex… với tổng số 56 phương tiện chữa cháy và trên 370 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia dập lửa.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đây là vụ cháy lớn nhất tại Cần Thơ. Vụ cháy liên tục bùng phát trở lại và diễn ra trong 4 ngày liền, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Theo Minh Anh

Zing