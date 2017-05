Công ty sản xuất sơn phản quang Sivico lên sàn UpCOM với giá tham chiếu 28.000 đồng/cổ phiếu

Sở GDCK Hà Nội vừa quyết định chấp thuận cho CTCP Sivico được đăng ký giao dịch toàn bộ hơn 3 triệu cổ phiếu trên UpCOM với mã chứng khoán SIV. Ngày giao dịch đầu tiên 23/5/2017. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 28.000 đồng/cổ phiếu.

Sivico thành lập từ tháng 3/2002 với vốn điều lệ ban đầu 5 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập là Công ty Sơn Hải Phòng, Công ty TNHH Vico và ông Hòa Quang Tiệp; là doanh nghiệp chuyên sản xuất sơn giao thông nhiệt dẻo phản quang và bao bì phức hợp…

Các lần tăng vốn từ khi thành lập đến nay đều là để trả cổ tức, và lần gần nhất là năm 2016, ngoài 25% cổ tức bằng tiền còn trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 50%. Hiện công ty có vốn điều lệ hơn 30 tỷ đồng tương ứng hơn 3 triệu cổ phần đăng ký. Như vậy, không tính cổ tức bằng tiền nhận về, nếu cổ đông Sivico giữ 1 cổ phiếu thời kỳ đầu thì nay được nhân lên thành 6 cổ phiếu.

Cả 3 cổ đông sáng lập ban đầu đến 10/10/2016 vẫn đang là cổ đông lớn của Sivico. Sivico có tổng cộng 8 cổ đông lớn trong đó ngoài 2 tổ chức là Công ty Sơn Hải Phòng và Công ty TNHH Vico thì 6 cổ đông còn lại đều là cá nhân.

Doanh thu năm 2016 đạt 167,6 tỷ đồng, giảm sút 19% so với năm 2015, trong đó mảng sơn các loại đạt hơn 125 tỷ đồng, giảm 25% còn mảng hàng túi bao bì các loại lại tăng trưởng 25% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cả năm thu về 30,6 tỷ đồng, giảm 30% so với lợi nhuận đạt được năm 2015.

Năm 2017 Sicivo đặt mục tiêu tổng doanh thu 225 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với năm 2016; lợi nhuận sau thuế ước đạt 35 tỷ đồng và phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 24%.

Nam Hà

Theo Trí thức trẻ