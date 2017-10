Coteccons (CTD) 9 tháng lãi sau thuế 1.190 tỷ đồng - tăng 24% so với cùng kỳ

CTCP Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán CTD) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017 với kết quả doanh thu đạt 7.640 tỷ đồng, tăng gần 44% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó doanh thu từ các hợp đồng xây dựng đạt 7.601 tỷ đồng, chiếm hơn 99% tổng doanh thu của công ty.

Phần còn lại là doanh thu từ bán vật liệu xậy dựng, một phần nhỏ từ cho thuê thiết bị xây dựng và từ hoạt động đầu tư bất động sản. Doanh thu tăng 44% trong khi giá vốn tăng đến gần 46% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 568 tỷ đồng, tăng 109 tỷ đồng so với quý 3/2016.

Doanh thu từ hoạt động tài chính trong kỳ hơn 86,3 tỷ đồng, tăng gần 47 tỷ đồng. Doanh thu tài chính của Coteccons hầu hết đều từ thu lãi tiền gửi. Tính đến 30/9/2017 Coteccons ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền 2.180 tỷ đồng, tăng 185 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó có 1.695 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng kỳ hạn dưới 3 tháng, tăng 415 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm; khoản tiền gửi ngân hàng kỳ hạn trên 3 tháng còn hơn 485 tỷ đồng, giảm 230 tỷ đồng so với đầu năm.

Bên cạnh đó, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn còn 3.338 tỷ đồng, tăng 143 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó có khoản đầu tư vào trái phiếu dài hạn trị giá 100 tỷ đồng, và giảm 100 tỷ đồng trái phiếu ngắn hạn. Khoản tiền gửi ngân hàng dài hạn giảm 470 tỷ đồng, xuống còn 50 tỷ đồng và khoản tiền gửi ngân hàng kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 1 năm tăng 613 tỷ đồng, lên mức 3.188 tỷ đồng.

Coteccons không ghi nhận khoản vay nợ tài chính nào cho đến hết quý 3/2017. Ngoài ra, trong quý, Coteccons chi 87,1 tỷ đồng cho quản lý doanh nghiệp, tăng 15 tỷ đồng so với cùng kỳ, tương ứng mức tăng 20,6%, chưa bằng mức tăng doanh thu.

Kết quả, riêng quý 3/2017 Coteccons báo lãi sau thuế 477,5 tỷ đồng, tăng trưởng 30,5% so với quý 3 năm ngoái. Đây cũng là mức lợi nhuận lớn nhất trong quý 3 mà Coteccons đạt được trong nhiều năm trở lại đây.

Tính đến cuối quý 3/2017, lượng hàng tồn kho còn 1.665 tỷ đồng, tăng 425 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó giá trị tồn kho các căn hộ cao cấp The Goldview tăng 187 tỷ đồng, lên mức 227 tỷ đồng; giá trị tồn kho căn hộ cao cấp Masteri Thẻo Điền tăng 54 tỷ đồng, lên mức 186 tỷ đồng; đồng thời tăng mới giá trị tồn kho dự án Vinhomes Central Park Tòa nhà Park 3 hơn 58 tỷ đồng và căn hộ cao cấp Diamond Lotus hơn 50 tỷ đồng; giá trị tồn kho dự án căn hộ cao cấp the Everich 6 tăng hơn 53 tỷ đồng… Trong khi đó giá trị tồn kho dự án Tòa tháp The One – Tp HCM giảm 34 tỷ đồng và giá trị tồn kho các công trình khác giảm hơn 230 tỷ đồng…

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017 doanh thu đạt 18.185 tỷ đồng, tăng 4.724 tỷ đồng tương ứng mức tăng 35% so với doanh thu đạt được 9 tháng đầu năm ngoái và hoàn thành 67% kế hoạch cả năm (27.000 tỷ đồng).

Nhờ ghi nhận khản doanh thu tài chính – mà chủ yếu là lãi tiền gửi hơn 237 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ, cộng thêm doanh thu tăng mạnh, nên kết quả Coteccons báo lãi sau thuế 1.190 tỷ đồng, tăng trưởng gần 24% so với cùng kỳ năm 2016. Đây cũng là mức lợi nhuận lớn nhất trong 9 tháng mà Coteccons từng đạt được trong nhiều năm trở lại đây.