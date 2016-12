CPI cả năm 2016 tăng 4,74%, dưới mức trần Quốc hội đề ra

CPI bình quân năm 2016 tăng 2,66% so với bình quân năm 2015 nhưng thấp hơn nhiều so với mức tăng CPI bình quân của một số năm gần đây. Mức tăng của chỉ số giá nằm trong giới hạn 5% mà Quốc hội đề ra.

Trong tháng 12, CPI tăng so với tháng 11 là 0,23%. Nguyên nhân được đại diện Tổng cục Thống kê chỉ ra là nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng cao với 5,3% (dịch vụ y tế tăng 6,93%) do trong tháng có 4 tỉnh, thành phố thực hiện điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế bước 2. Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,25% do nhu cầu mua sắm hàng mùa đông tăng lên; đồ uống và thuốc lá tăng 0,21%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,19% do giá gas còn ảnh hưởng từ đợt tăng giá tháng trước.

Các nhóm hàng hóa và dịch vụ giảm gồm: Giao thông giảm 0,89%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,03%, trong đó lương thực tăng 0,22%, thực phẩm giảm 0,12%; bưu chính viễn thông giảm 0,03%; văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,02%. Riêng nhóm giáo dục giá không đổi so với tháng trước.

Vương Diệu Quân

Theo Trí thức trẻ