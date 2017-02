CTCK nhận định thị trường 09/02: Nhiều khả năng nhóm ngân hàng sẽ giúp VN-Index bứt mạnh

CTCK Bản Việt

Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của các chỉ số vẫn ở mức Tích cực, không có sự thay đổi so với phiên hôm trước. Chúng tôi bảo lưu dự báo VN-Index, VN30 và HNX-Index sẽ có cơ hội kiểm định các ngưỡng cản gần nhất, lần lượt nằm tại 710, 660 và 85,5 điểm. Nếu có thể vượt qua các ngưỡng này, xu hướng tăng điểm của thị trường sẽ được củng cố, qua đó giúp các chỉ số có thể chinh phục các mục tiêu cao hơn.

Trong khi đó, tín hiệu trung hạn của các chỉ số chính cũng đang duy trì Tích cực với các vùng cản của VNI, VN30 và HNX-Index lần lượt tại 740, 680 và 87 điểm. Ngày hôm nay chỉ có VNSmallcap cải thiện tín hiệu từ Tiêu cực sang Trung tính, cho thấy thị trường đang dần đạt được sự đồng pha về mặt xu hướng.

CTCK Đầu tư Việt Nam – IVS

Thị trường đang vận động trong trạng thái tích lũy 4 phiên liên tiếp và điều mà nhà đầu tư mong chờ chính là có một cú bứt phá mạnh. Nhiều khả năng nhóm ngân hàng sẽ giúp VN-Index bứt mạnh, tạo ra hiệu ứng tương đối tích cực trong ngắn hạn. Nhưng cũng có thể nhà đầu tư cần tiếp tục nhẫn nại khi chỉ số cần thêm thời gian tích lũy. Khi đó, dòng tiền sẽ lại vận động một cách riêng rẽ trên từng nhóm cổ phiếu.

Do đó, nhà đầu tư nên mua vào những cổ phiếu đang có sức hấp dẫn dòng tiền bởi thông tin hỗ trợ về cổ tức hay kết quả kinh doanh. Khi dòng tiền đã vào, những nhịp điều chỉnh 1-2 chỉ là sự tích lực cho những bước tiến tiếp theo. Đó là tiêu chí mà nhà đầu tư nên theo đuổi bởi sự phân hóa của thị trường rất rõ ràng. Chỉ số chung có thể đạt đỉnh, nhưng việc nhà đầu tư thua lỗ hay không có lãi là chuyện bình thường.

CTCK MB - MBS

Sự phân hóa ở nhóm cổ phiếu trụ cột là nguyên nhân chính khiến thị trường giao dịch giằng co. Điểm tích cực khi dòng tiền được luân chuyển sang các nhóm cổ phiếu khác nhau, giúp thị trường trở nên cân bằng hơn, đặc biệt là VN-Index vẫn giữ được mốc hỗ trợ quan trọng 700 điểm.

Phiên 9/2, hai chỉ số khả năng sẽ duy trì đà tăng điểm để chinh phục các ngưỡng kháng cự cao hơn. Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu hiện tại nhằm tận dụng đà tăng của thị trường.

CTCK Rồng Việt

VN-Index tiếp tục rung lắc mạnh nhưng vẫn giữ được sắc xanh, và quan trọng hơn là vẫn nằm trên ngưỡng hỗ trợ 700. Thanh khoản thị trường giảm mạnh (~22%) so với phiên hôm qua với 131 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng với giá trị 2.187 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu thép, cao su, phân bón, đá xây dựng tiếp tục hỗ trợ thị trường trong khi nhóm dầu khí, dệt may lại chứng kiến sắc đỏ trên diện rộng. Điểm sáng của thị trường trong phiên hôm nay có lẽ đến từ nhóm bluechips với 16/09 mã tăng/giảm điểm giúp VN-30 tăng 0,23%. Tuy nhiên chốt phiên VN-Index gần như không đổi do áp lực giảm điểm đến từ các mã có vốn hóa lớn như GAS, CTG, SAB hay BID.

Nhóm cổ phiếu phân bón trở lại đường đua với sắc xanh đến từ DPM (+2,9%), DCM (+4,1%), LAS (+1,4%) và BFC (+1,5%). Trong đó, DPM gây chú ý với hơn 800.000 cổ phiếu khớp lệnh qua thỏa thuận. Tổng khối lượng giao dịch của DPM cũng tăng mạnh lên 1,3 triệu cổ, trong đó hơn 84% giao dịch liên quan đến khối ngoại. Kể từ đầu năm tới nay, chỉ có khoảng 4 phiên DPM tham gia vào giao dịch thỏa thuận, nhưng đều với khối lượng nhỏ (cao nhất là 200.000 đơn vị).

CTCK Sài Gòn Hà Nội - SHS

Thị trường tiếp tục có diễn biến giằng co mạnh quanh mốc tham chiếu và kết phiên chỉ tăng điểm nhẹ. Xét riêng các chỉ số thì VN-Index đã trải qua 3 phiên đầu tuần liên tiếp dao động trong biên độ hẹp trong khoảng 697-703 điểm.

Các cổ phiếu lớn có diễn biến phân hóa và nhiều trụ cột của thị trường đứng trước áp lực chốt lời. Vì vậy, nhiều khả năng VN-Index sẽ giảm trong phiên 9/2 về vùng hỗ trợ trong khoảng 695-701 điểm để kiểm tra lực cầu giá thấp trong vùng này, cũng như tạo ra mặt bằng giá mới vững vàng hơn quanh mốc tâm lý quan trọng 700 điểm.

Sau đó, VN-Index sẽ tiếp tục đi lên vùng kháng cự gần nhất trong khoảng 703-708 điểm. Nhà đầu tư có thể tận dụng các phiên giảm điểm để mua vào những cổ phiếu hiện đang thu hút dòng tiền, hứa hẹn kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2017.

