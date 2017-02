CTCK nhận định thị trường 10/02: Dòng tiền bắt đầu chú ý đến ngành dệt may

CTCK VCBS

Các cổ phiếu nhóm Xây dựng và Vật liệu xây dựng tiếp tục là điểm sáng trong phiên giao dịch hôm nay bất chấp áp lực bán gia tăng về cuối phiên tại một số đại diện như HPG, HSG, CTD, …. Bên cạnh đó, diễn biến tích cực được ghi nhận ở các nhóm ngành như Dược, Dệt may. Ở chiều ngược lại, sự suy yếu của các cổ phiếu đầu ngành tạo nên sắc đỏ tại các nhóm ngành chủ chốt như Dầu khí, Ngân hàng, Bảo hiểm, …. Đáng chú ý, GAS đón nhận phiên giảm điểm khá thứ hai liên tiếp khi lượng lớn cổ phiếu ESOP về tài khoản và sẵn sàng giao dịch trong phiên hôm nay.

Trạng thái đi ngang tích lũy trong biên độ hẹp nhiều khả năng vẫn là kịch bản chủ đạo trong những phiên sắp tới. Tuy nhiên, xem xét tín hiệu tích cực dòng tiền, chúng tôi cho rằng cơ hội tìm kiếm lợi nhuận trong giai đoạn này vẫn tương đối khả quan, đặc biệt tại các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, tập trung hoạt động cốt lõi và triển vọng kết quả kinh doanh tích cực. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục và cân nhắc gia tăng vị thế vào các nhịp điều chỉnh tại các mục tiêu như vậy.

CTCK Rồng Việt

Dòng tiền có vẻ đã bắt đầu chú ý đến ngành dệt may trước những chuyển biến khởi sắc của ngành. Tính đến nay, hầu hết các doanh nghiệp trong ngành đã có đủ đơn hàng cho quý 1, nhiều doanh nghiệp còn có đủ đơn hàng cho quý 2. Trong năm 2016, các doanh nghiệp dệt may phải đối mặt tình trạng căng thẳng đơn hàng do cạnh tranh gia tăng với các nước như Campuchia, Bangladesh trong bối cảnh nhu cầu dệt may thế giới tăng trưởng chậm. Mặc dù tổng cầu dệt may thế giới được dự báo sẽ mất thêm hơn nửa năm nữa để hồi phục, ngành dệt may có vẻ đã bước qua thời điểm tồi tệ nhất. Tín hiệu tích cực trong phiên hôm nay được ghi nhận ở các doanh nghiệp may mặc như TCM, TNG, GIL, GMC hay VGT.

Trong nhóm ngành dệt may, TCM gây chú ý khi tăng trần lên 16.500 đồng/cp. Kết quả kinh doanh quý 4 của TCM khá tích cực với mức ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 763 tỷ (+17,6% QoQ) và 25 tỷ (+14,5% QoQ). Mức tăng trần hôm nay theo chúng tôi đánh giá có thể đến từ: (1) mức giá hấp dẫn của cổ phiếu (P/E ~ 6-7x) và (2) tin đồn TCM có thể trình kế hoạch nới room tại cuộc họp ĐHĐCĐ vào tháng 4 năm nay.

VN-Index hôm qua giảm điểm nhưng không đáng ngại do mức giảm chủ yếu đến từ SAB khi cổ phiếu có giá trị vốn hóa thứ 3 thị trường này giảm 2%, kéo chỉ số chung giảm gần 1,06 điểm. Nhóm VN-Mid và VN-SML hôm nay tăng khá tốt lần lượt là 0,5% và 0,87% với độ rộng thị trường ở cả 2 nhóm đều ở mức tương đối tích cực. Nhóm VN-30 tuy có số mã giảm nhiều hơn mã tăng nhưng chốt phiên vẫn ghi nhận sắc xanh.

CTCK Bảo Việt - BVSC

Dấu hiệu chững lại của VN-Index sau giai đoạn tăng mạnh kéo dài từ trước Tết Nguyên Đán đã xuất hiện trong các phiên gần đây, với nguyên nhân chính do động lực tăng điểm ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt đã suy yếu, trong khi các thông tin hỗ trợ mới chưa đủ mạnh tác động lên diễn biến thị trường.

Cơ hội tìm kiếm lợi nhuận vẫn xuất hiện ở các mã riêng lẻ, tuy nhiên, đây chưa phải điểm mua hấp dẫn đối với thị trường chung. Qua đó, nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng trung bình, kết hợp trading hoặc đảo danh mục sang các mã tiềm năng hơn khi chỉ số chạm kháng cự tại vùng 710-715 điểm.

CTCK Đầu tư Việt Nam – IVS

Cổ phiếu tăng giá vẫn nhỉnh hơn so với giảm giá, nhưng VN-Index lại giảm bởi tác động mạnh từ GAS và SAB. Trong khi đó, sự thăng hoa từ nhóm cổ phiếu nhỏ vẫn tiếp tục và đó là điểm cộng rất lớn. Vì thế, việc giảm nhẹ của thị trường là bình thường, nhưng nó sẽ khiến đà bứt phá chưa thể diễn ra.

Do đó, ở phiên 10/2, VN-Index sẽ một lần nữa chịu sức ép duy trì mốc điểm quan trọng này, có nghĩa là mốc 700 điểm này có lúc sẽ bị xuyên thủng với biên độ +/-3 điểm. Tuy nhiên, vẫn kỳ vọng VN-Index sẽ bứt mạnh qua mốc này để tạo ra một động lực tăng lớn hơn nữa, mà điều đó nếu có chỉ đến từ nhóm ngân hàng hoặc một số cổ phiếu lớn.

Về chi tiết, đây là giai đoạn xoay vòng, vì thế, những cổ phiếu dù xác định xu hướng tăng giá dài hạn và có dòng tiền mạnh chảy vào như HPG, KBC, FPT, HBC... sẽ có nhịp điều chỉnh. Nhưng nhịp điều chỉnh này không quá xấu, mà đôi khi lại là cơ hội tốt cho những người đến sau và tạo ra tính lan tỏa hơn. Nhà đầu tư nên chọn lựa những cổ phiếu này hơn là tìm bắt đáy những cổ phiếu đang rơi giá, bởi đây là giai đoạn phân hóa rất mạnh.

Nhật Sự

Theo Trí thức trẻ