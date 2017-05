CTCK nhận định thị trường 11/05: Tiến tới đỉnh cũ

CTCK BSC

Xu hướng tăng trở lại của chỉ số VN-index trong ngắn hạn được xác lập lại trong phiên 10/05, khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và nhóm ngành Ngân hàng dẫn dắt thị trường có cơ hội tăng điểm trở lại. Sự phân hóa vẫn diễn ra giữa các nhóm ngành, dòng tiền thị trường một phần thoát khỏi nhóm cổ phiếu thị trường và đang có xu hướng quay trở lại nhóm cổ phiếu cơ bản tốt còn dư địa tăng trưởng giá.

Nhóm cổ phiếu VN30 cũng đã tạo một nền tảng tốt trong phiên khi vượt qua ngưỡng kháng cự ngắn hạn 690 điểm. Đà tăng của chỉ số thị trường cùng dòng tiền luân phiên giữa các nhóm ngành và giữa các nhóm cổ phiếu tuân theo quy mô vốn hóa có thể sẽ tiếp tục duy trì, nếu nhóm cổ phiếu VN30 có thể duy trì trên mức hỗ trợ 690 điểm trong những phiên tới.

CTCK MBS

Về mặt kỹ thuật, lực cầu hấp thụ tốt lượng cung gia tăng đã giúp VN-Index tiệm cận ngưỡng 725 điểm và HNX-Index dao động trong biên độ 90-91 điểm. Thanh khoản duy trì ở mức khá cho thấy sự tích cực của dòng tiền, độ rộng thị trường nghiêng về số mã tăng giá là một tín hiệu hỗ trợ tích cực cho xu hướng của thị trường trong ngắn hạn. Trong những phiên tới, các chỉ số có thể kiểm nghiệm lại ngưỡng kháng cự 725-730 điểm với VN-Index và 92 điểm với HNX-Index.

Nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu cao nhằm tận dụng đà tăng điểm của thị trường, đồng thời quan sát diễn biến thị trường tại các ngưỡng kháng cự để có hành động phù hợp.

CTCK Rồng Việt

Đà tăng điểm của các cổ phiếu ngân hàng vẫn đang tiếp tục. Quãng điều chỉnh vừa qua hóa ra lại là cơ hội mua vào tốt cho những ai lỡ sóng ngân hàng hồi đầu năm. Ít nhất cho đến ngày hôm nay, người mua vào cổ phiếu ngân hàng trong nửa cuối của tháng tư đều có thể vui mừng, khi mà CTG, BID, VCB, MBB đều đã tăng lại trên dưới 10%. Đây nhiều khả năng chưa phải là điểm cuối của các cổ phiếu này nếu nhìn vào triển vọng kinh doanh của chúng trong 3 quý còn lại, chưa kể đến một đợt sóng có thể có khi mà các ngân hàng mới như VPbank hay Techcombank tiến hành niêm yết trong năm nay.

Do có ảnh hưởng lớn đến chỉ số, mỗi khi nhóm ngân hàng chạy là thị trường lại được dịp vui lây. VN-Index lúc hứng khởi nhất trong ngày đã tăng đến sát 728 điểm, trước khi thu hẹp xuống còn 724,31 điểm (+0,3%) do áp lực chốt lời. Hôm nay đã là phiên thứ ba liên tiếp thanh khoản khớp lệnh trên VN-Index đạt trên 4.000 tỷ, và sắc xanh tiếp tục chiếm chủ đạo (151 mã tăng so với 117 mã giảm). Tâm lý thị trường xem ra đã có biến chuyển, và mở ra cơ hội để chỉ số quay lại thử thách vùng đỉnh cũ 730 điểm.

CTCK Đầu tư Việt Nam – IVS

Nhìn vào xu hướng và tâm lý của thị trường hiện nay, VN-Index sẽ còn hướng tới mốc 730 điểm như kỳ vọng. Tuy nhiên, ở giai đoạn tới, biên độ giao dịch sẽ ngày càng hẹp hơn bởi áp lực bán sẽ gia tăng mạnh hơn mỗi khi thị trường tăng điểm, một áp lực không hề nhỏ cho việc chinh phục vùng cao.

Xu hướng này tạo ra sự phân hóa, khiến cho thanh khoản có xu hướng chững lại. Nhà đầu tư nên chốt lời dần với những cổ phiếu có mức tăng giá quá nhanh trong thời gian ngắn vừa qua.

CTCK Sài Gòn Hà Nội - SHS

Với điều kiện hiện tại, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục thử thách mốc kháng cự gần 725 điểm và xa hơn là tại 732 điểm (đỉnh phiên 12/4), vùng hỗ trợ của chỉ số được xác định trong khoảng 718-721 điểm.

Nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét bán chốt lãi khi thị trường tiệm cận ngưỡng kháng cự, đặc biệt với những mã đã tăng nóng trong thời gian qua, hoặc đạt mức giá mục tiêu và chờ mua lại khi thị trường điều chỉnh về hỗ trợ. Nhà đầu tư trung hạn tiếp tục nắm giữ cổ phiếu và có thể bổ sung thêm những mã cơ bản tốt, có triển vọng tích cực tại những nhịp điều chỉnh trong phiên.

Nhật Sự

Theo Trí thức trẻ