CTCK nhận định thị trường 13/09: Thị trường sẵn sàng chuyển động theo thông tin KQKD quý 3

CTCK VPBS

Giằng co liên tục trong phiên và đóng cửa với mức tăng nhẹ trên vùng 800 điểm, VN-Index khép lại ngày giao dịch hôm qua bằng một cây nến doji kinh điển với hai bóng cân đối và giá đóng cửa gần như trùng với giá mở cửa. Các chỉ báo động lượng ngắn ngày của chúng tôi vẫn tiếp tục vận động tiệm cận vùng quá bán và chúng tôi tiếp tục duy trì quan điểm cho rằng chỉ số này có thể sẽ tiếp tục giằng co quanh vùng 800 – 805 điểm trong phiên tới. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất đối với chỉ số này là vùng 790+/- điểm và kháng cự ngắn hạn vẫn ở vùng 805 điểm.

Chiến lược giao dịch:

- Giải ngân vào các cổ phiếu nhóm vốn hóa trung bình (midcap).

- Danh mục trung dài hạn: Điều chỉnh là cơ hội mua vào cổ phiếu triển vọng tốt trong nửa cuối năm để đón sóng KQKD quý 3, tập trung vào các nhóm mang tính dẫn dắt như ngân hàng (MBB), bất động sản (DXG) và nhóm có khả năng thu được lợi nhuận cao do hưởng các yếu tố thuận lợi trong 2 quý cuối năm, dự kiến giúp KQKD cải thiện đáng kể như sắt - thép (HPG, SMC, NKG), cảng biển (GMD), cao su thiên nhiên (PHR, DPR,...).

CTCK Rồng Việt

Chỉ số một lần nữa đóng cửa ở mức trên 800, nhưng đà tăng điểm có sự thuyết phục hơn. Dù trụ cột trong những ngày vừa qua là SAB giảm điểm, VN-Index vẫn tăng gần 3 điểm, đóng cửa tại 802,78 (+0,36%). Đà lan tỏa tốt hơn đáng kể khi số lượng mã cổ phiếu sắc xanh chiếm áp đảo (175 mã tăng so với 99 mã giảm). Đầu tàu hôm nay vẫn là HPG, bên cạnh MWG và cú tăng trần bất ngờ của BMP.

Vẫn còn hơi sớm để nói về kết quả kinh doanh quý 3, nhưng xem ra thị trường cũng sẵn sàng chuyển động theo những thông tin này. Đơn cử, HAX (+5,5%) tăng giá mạnh khi mà nhiều người kỳ vọng vào tăng trưởng hàng bán của công ty trong quý 3 sau quý 2 bất ngờ thua lỗ, chưa kể công ty có thể ghi nhận phần thưởng doanh số vào quý này. Được biết, tổng số lượng Mercedes tiêu thụ trong tháng 8 vẫn tăng 25% so với tháng trước, tăng 51% so với cùng kỳ, và lũy kế tăng 42% so với cùng kỳ.

Diễn biến của thị trường, ít nhất là trong phiên hôm qua, đã không còn là cuộc chơi của 1 vài trụ. Nhưng liệu sự lan tỏa này có được duy trì trong những phiên tiếp sau không vẫn còn là một dấu hỏi. Giao dịch trong phiên ATC cũng có đôi chút khác thường mà nhiều khả năng là do động thái từ các quỹ ETF. Trong những đợt cơ cấu gần đây, các quỹ ETF cũng mua bán tương đối rải rác, trước khi tập trung vào phiên ATC cuối cùng của ngày thứ sáu. Do đó, thị trường vẫn có thể phản ánh những sai lệch nhất định từ những giao dịch này trong những phiên tới đây.

CTCK Đầu tư Việt Nam – IVS

Lực mua xuất hiện từ rất sớm trong phiên hôm nay và dù có khoảng thời gian suy giảm trong phiên sáng thì cho đến phiên chiều đã hoàn toàn đảo ngược, giúp sắc xanh được giữ trọn vẹn trong cả phiên.

Điều đáng chú ý là tình trạng “kéo trụ” đã hoàn toàn biến mất và sự tích cực lan tỏa ra toàn thị trường, khiến cho tâm lý chung rất tích cực. Số lượng mã tăng trên cả sàn HSX là 175 so với 99 mã giảm, con số này trong nhóm VN30 là 18 và 9, trong khi nhóm VNMIDCAP cũng trần ngập mã xanh.

VN-Index chính thức đạt mức đỉnh mới. Nó giúp xóa đi những lo ngại về việc chỉ số sẽ sớm đi vào điều chỉnh.

Kể từ thời điểm đi lên từ đáy 761 đến nay, mới chỉ có 2 phiên giảm điểm, sức mạnh của thị trường được thể hiện một cách rất ấn tượng.

Đà tăng sẽ tiếp tục, cho đến khi nó kết thúc, nhưng chưa phải là lúc này. Và nhà đầu tư nên sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới đến với mình.

CTCK BSC

Thị trường hôm qua chứng kiến một sự giằng co về chỉ số của các mã cổ phiếu Blue-chips khi các nỗ lực tăng điểm của HPG, PLX, GAS, MSN đã bị VIC và SAB kéo đi mất. Tuy vậy, các mã cổ phiếu thị trường cũng đã có một phiên hoạt động tốt với sắc xanh chiếm ưu thế, mang lại nhiều điểm tích cực. Thanh khoản thị trường tiếp tục tăng cũng sẽ là một điểm tựa tâm lý cho các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư nên cân nhắc và tận dụng kỳ cơ cấu ETF sắp tới tiếp tục tham gia nhóm cố phiếu cơ bản và nhóm ngành thị trường có triển vọng kinh doanh đang ở mức giá hỗ trợ hấp dẫn có sự cải thiện về dòng tiền và hồi phục về giá.

CTCK FPT - FPTS

Chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm nhà đầu tư nên thận trọng với chuỗi phiên tăng liên tiếp của VN-Index.

Một vài phiên điều chỉnh, rung lắc mạnh có thể sẽ là cần thiết để giúp lôi kéo thêm dòng tiền tham gia vào thị trường.

Với các vị thế lướt sóng, sẽ an toàn hơn nếu nhà đầu tư bám sát đà tăng của chỉ số để bán dần các cổ phiếu đã có lãi và chờ mua lại khi thị trường điều chỉnh.

VN-Index nếu đảo chiều giảm giá sẽ là cơ hội để nhà đầu tư tìm kiếm mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo, đặc biệt là tại các cổ phiếu cơ bản đang tích lũy.