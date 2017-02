CTCP thép Nam Kim triển khai giải pháp Microsoft Dynamics AX ERP để nâng cao năng suất và hiệu quả kinh doanh

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim được chính thức thành lập vào ngày 23/12/2002, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận. Trụ sở chính đặt tại Đường N1, Cụm sản xuất An Thạnh, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương với diện tích hơn 43.000m2.

Nhà máy Thép Nam Kim 2 đặt tại Lô B2.2 – B2.3, Đường Đ3, KCN Đồng An 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương; có diện tích hơn 65.000m2. Quy trình sản xuất khép kín với 6 dây chuyền sản xuất gồm tẩy rửa, cán nguội, mạ kẽm dày, mạ lạnh và mạ màu có tổng công suất của Nam Kim lên trên 400,000 tấn/năm.

Để đáp ứng nhu cầu các sản phẩm tôn mạ chất lượng cao cho thị trường nội địa và xuất khẩu, công ty đã đầu tư nhà máy Nam Kim 3 với các dây chuyền hiện đại của CHLB Đức, nhà máy Nam Kim 3 đi vào hoạt động sẽ nâng tổng công suất của Nam Kim lên 1.200.000 tấn/năm đem lại lợi thế cạnh tranh to lớn trong những mục tiêu phát triển dài hạn của công ty. Công ty Cổ phần Thép Nam Kim nằm trong Top 50 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam VNR 500 và được đánh giá là một trong 2 đơn vị đầu ngành về thị phần tôn thép mạ toàn quốc.

Lĩnh vực hoạt động của Nam Kim là sản xuất và phân phối các loại tôn lạnh (tôn mạ hợp kim nhôm kẽm 55%), tôn mạ kẽm, tôn mạ màu, ống thép kẽm, thép dày mạ kẽm và các loại sản phẩm thép công nghiệp. Sản phẩm thép Nam Kim phục vụ cho các công trình xây dựng công nghiệp – dân dụng, các ngành thủ công mỹ nghệ, trang trí nội ngoại thất, chế tạo điện cơ, cơ khí chính xác và các sản phẩm dập tạo hình.

Trải qua 6 tháng phân tích, kiểm nghiệm, đánh giá đặc thù và thách thức của ngành với sự tham gia của các giải pháp ERP lớn trên thế giới và các công ty tư vấn triển khai có tên tuổi thông qua các tiêu chuẩn của International norm ISO/IEC 25010. Thép Nam Kim đã lựa chọn Votiva là đối tác tư vấn và triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp Microsoft Dynamics AX.

Các chức năng tổng thể và đặc thù của Dynamics AX cho ngành sản xuất sẽ hỗ trợ Thép Nam Kim chuẩn hóa tất cả các quy trình kinh doanh và chức năng bao gồm Quản lý Tài chính kế toán, Bán hàng, Chuỗi cung ứng, Sản xuất, Vận tải, Nhân sự, Quản lý bảo dưỡng bảo trì tài sản thiết bị, Hệ thống báo cáo quản trị, Quản lý hàng tồn bằng thiết bị di động và Tích hợp với các hệ thống khác như Trạm cân. Việc triển khai dự kiến hoàn thành trong vòng 10 tháng và toàn bộ 250 nhân viên thuộc 3 nhà máy sẽ cùng làm việc trên một hệ thống tập trung.

"Đây là dự án tiên phong triển khai giải pháp Microsoft Dynamics AX cho ngành Tôn Thép tại Việt Nam. Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn và triển khai giải pháp này tại Việt Nam, cùng với sự hợp tác chặt chẽ với Microsoft và các đối tác phát triển giải pháp chuyên ngành, chúng tôi rất tự tin vào sự thành công của dự án này. " Ông Đinh Tiến Dũng, Tổng Giám Đốc Votiva phát biểu.

“Với mục tiêu đẩy mạnh, nâng cao và phát triển hệ thống công nghệ thông tin của Thép Nam Kim nhằm chuẩn hóa để dễ dàng mở rộng trong tương lai. Chúng tôi quyết định lựa chọn giải pháp Microsoft Dynamics AX để đáp ứng mục tiêu của chúng tôi” Ông Phạm Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Thép Nam Kim phát biểu.

A.D

Theo Trí thức trẻ