Cử tri đề nghị NHNN cần nghiên cứu cải tiến chất liệu tiền Việt Nam

Ban Dân nguyện Quốc hội vừa công bố các báo cáo tổng hợp các ý kiến chất vấn của cử tri kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV.

Trong đó, cử tri TP. Hồ Chí Minh đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước cần nghiên cứu cải tiến chất liệu tiền giấy Việt Nam. Hiện nay, do được làm bằng chất liệu polymer nên khi cũ hình ảnh trên tờ tiền rất dễ bị mờ, biến dạng.

Trả lời vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước cho biết, tại công văn số 7431/NHNN-VP ngày 13/10/2016, trong quá trình lưu thông, chất lượng đồng tiền sẽ giảm dần theo thời gian sử dụng vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Đối với tiền giấy (tiền cotton), chủ yếu là do lấm bẩn; nhàu nát; sờn, rách. Đối với tiền polymer, chủ yếu là do mực in bị mòn trong quá trình sử dụng, dẫn đến phai màu, mất một phần hình ảnh, hoa văn trên đồng tiền.

Quá trình theo dõi chất lượng đồng tiền trong lưu thông của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, tiền polymer bền hơn, sạch hơn và có khả năng chống giả cao hơn tiền cotton trước đây, góp phần bảo vệ tốt hơn lợi ích của nhân dân và an ninh tiền tệ quốc gia. Nhìn chung, chất lượng đồng tiền trong lưu thông hiện nay đáp ứng yêu cầu của công chúng trong thanh toán hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, bởi nhiều lý do khách quan, chủ quan khác nhau mà trong thực tế vẫn còn những đồng tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông chưa được luân chuyển qua hệ thống ngân hàng để giữ lại, tiêu hủy.

"Là cơ quan phát hành tiền, Ngân hàng Nhà nước luôn nghiên cứu, cập nhật những phát triển mới của khoa học công nghệ (nhất là công nghệ vật liệu in tiền mới) để nâng cao chất lượng đồng tiền và sẽ có đề xuất phù hợp trong khâu in ấn và phát hành khi cần thiết, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng đồng tiền trong lưu thông", phía Ngân hàng Nhà nước cho hay.

Đồng thời, hiện nay Ngân hàng Nhà nước đã và đang tiếp tục tăng cường công tác tuyển chọn, phân loại tiền, thu hút mạnh các loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại và tích cực đưa tiền mới để thay thế những đồng tiền đã không còn đủ tiêu chuẩn lưu thông.

