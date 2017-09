Cục Cảnh sát hình sự vào cuộc vụ cướp ngân hàng ở Vĩnh Long

Sáng 28-9, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức cuộc họp các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Long Hồ để chỉ đạo điều tra vụ cướp ngân hàng xảy ra vào chiều 27-9 tại Khu Công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Đến dự có đại tá Phạm Văn Ngân – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh; thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng - Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an.

Kẻ cướp ung dung bước ra ngoài sau khi cướp trên 200 triệu đồng. Ảnh cắt ra từ camera an ninh

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 15 giờ 20 phút ngày 27-9, tại phòng giao dịch của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam tại Khu Công nghiệp Hòa Phú đã xảy ra vụ cướp táo tợn. Vào thời điểm trên, một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, mang găng tay, đeo khẩu trang kín mặt, tay trái cầm một vật màu đen giống như khẩu súng, vào bên trong ngân hàng uy hiếp bảo vệ, nhân viên của ngân hàng và yêu cầu bỏ tiền vào túi xách mà hắn mang theo. Sau khi cướp được tiền, kẻ cướp nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát. Bước đầu, xác định số tiền bị cướp trên 200 triệu đồng.

Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, đại tá Phạm Văn Ngân chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an huyện Long Hồ khẩn trương điều tra, truy bắt thủ phạm, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.