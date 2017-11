Cục Hải quan TP. HCM để trống “ghế nóng” hai năm

Trong khi đó, cả ba nhân sự cấp phó là các ông Phan Minh Lê, Phạm Quốc Hùng, Đinh Ngọc Thắng đều không đủ phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm Cục trưởng.

Hàng năm, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đóng góp tới 35% nguồn thu vào ngân sách Nhà nước của toàn ngành hải quan với hơn 100.000 tỷ đồng, quản lý hơn 40.000 doanh nghiệp tham gia hoạt động hải quan. Ảnh: Huy Thịnh.

Thăng trầm…“ghế nóng”

Chiều ngày 29/5/2015, tại TP. Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã công bố quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho bà Nguyễn Thị Thu Hương - Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kể từ ngày 1/6/2015.

Ông Hoàng Việt Cường - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan được giao trực tiếp phụ trách Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh từ ngày 1/6/2015 cho đến khi Bộ Tài chính có quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Không hiểu vì lý do gì mà đã hơn 2 năm, chiếc “ghế nóng” Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vẫn chưa tìm được người thay thế. Minh họa: Khều.

Tuy nhiên, từ đó đến nay đã hơn 2 năm, chiếc “ghế nóng” Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vẫn chưa tìm được người thay thế. Trong khi 2 năm không có cấp trưởng thì tại đây đã xảy ra hàng loạt vụ tiêu cực, tham nhũng, bị phát hiện.

Trước đó, năm 2016, Bộ Tài chính từng tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm đối với 3 trường hợp được quy hoạch chức danh Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh là 3 Cục phó bao gồm các ông: Phan Minh Lê, Phạm Quốc Hùng, Đinh Ngọc Thắng nhưng cả 3 ông chỉ đạt được phiếu tín nhiệm dưới 50%. Cụ thể: ông Lê đạt 61/151 phiếu (40,39%), ông Thắng đạt 54/151 phiếu (35,75%), ông Hùng đạt 30/151 phiếu (19,86%).

Tiếp đó, ngày 6/10/2016, Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính do Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng dẫn đầu làm việc với Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, thống nhất bổ nhiệm Cục trưởng từ nguồn quy hoạch tại chỗ. Nhưng sau đó có nhiều nội dung liên quan đến xử lý đơn thư và cơ quan Công an đang điều tra một số vụ việc liên quan. Vì vậy, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan đã có văn bản xin ý kiến Bộ Công an và cơ quan an ninh điều tra về hai trường hợp ông Đinh Ngọc Thắng, Phan Minh Lê. Hai cơ quan này trả lời “đến thời điểm hiện nay các trường hợp trên chưa đủ cơ sở kết luận có liên quan đến sai phạm”.

Văn bản của Bộ Tài chính gửi Báo Công lý.

Ngày 28/4/2017, Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính do Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm trưởng đoàn tiếp tục có buổi làm việc với Thành ủy TP. Hồ Chí Minh để nhận xét, đánh giá từng nhân sự, đồng thời thông báo ý kiến thống nhất 100% của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về việc bổ nhiệm ông Đinh Ngọc Thắng làm Cục trưởng.

Tuy nhiên, Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh không đưa ra phương án nhân sự cụ thể mà yêu cầu lấy phiếu thăm dò tín nhiệm với cả 3 trường hợp được quy hoạch để bảo đảm khách quan trước khi thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm. Việc thăm dò được thực hiện cùng ngày với kết quả hai ông Đinh Ngọc Thắng và Phan Minh Lê đều đạt 25/54 phiếu (46,3%).

Tuy nhiên, sau đó Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hải quan vẫn thống nhất 100% và báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính phê duyệt chủ trương, tiến hành các thủ tục bổ nhiệm ông Đinh Ngọc Thắng.

Ngày 5/5/2017, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan đã thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với ông Đinh Ngọc Thắng. Kết quả, tại hội nghị cán bộ chủ chốt, ông Thắng được 38/53 phiếu tín nhiệm (71,7%). Nhưng tại hội nghị liên tịch tập thể lãnh đạo và cấp ủy Cục Hải quan, ông Thắng chỉ đạt 12/24 phiếu đồng ý, 2 phiếu trắng, 10 phiếu không đồng ý. Do ông Thắng không đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm trên 50% theo qui định và còn nhiều ý kiến khác nhau nên Bộ Tài chính đã tạm dừng triển khai quy trình bổ nhiệm đối với ông Đinh Ngọc Thắng.

Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn trao quyết định mới cho ông Đinh Ngọc Thắng - Ảnh: N. Bình. Theo Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, các bước của quy trình bổ nhiệm đối với Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của Ðảng và Nhà nước.

Cần xử lý dứt điểm

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh là đơn vị lớn nhất trong ngành Hải quan, trực thuộc Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính. Đơn vị này chiếm tới 1/5 cán bộ nhân viên toàn ngành với gần 2.000 cán bộ, công chức trong biên chế.

Hàng năm, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đóng góp tới 35% nguồn thu vào ngân sách Nhà nước của toàn ngành hải quan với hơn 100.000 tỷ đồng, quản lý hơn 40.000 doanh nghiệp (DN) tham gia hoạt động hải quan.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước.

Xung quanh vấn đề này, trao đổi với phóng viên VOV.VN Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - Nguyên nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VI, Tư lệnh Quân khu 4, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa VIII, IX, X cho rằng, đã nghe nói việc này lâu rồi, theo ông lẽ ra cơ quan chủ quản phải xử lý rứt điểm từ lâu rồi.

Theo ông, việc gì ở đây sai thì phải xử lý ngay. Còn chức năng công việc thì phải tổ chức bộ máy cơ quan đủ sức, đủ mạnh để xử lý công việc. Không thể vì những vấn đề “lùng nhùng” mà bỏ chức năng trọng trách, xử lý công việc là không được.

Việc bố trí người không đúng tiêu chuẩn về chức danh, dẫn đến những bê trễ trong công việc của một cục Hải quan lớn nhất cả nước như ở TP. Hồ Chí Minh như thế thì cần phải xử lý dứt điểm. Không thể để “lùng nhùng” về tổ chức mà ảnh hưởng đến giải quyết công việc được.

“Tôi cũng có nghe báo chí phản ánh nhiều về việc bổ nhiệm quyền Cục trưởng Hải quan TP. Hồ Chí Minh thời gian qua, nhưng qua kiểm tra còn thiếu một số bằng cấp, chứng chỉ của vị trí được bổ nhiệm, như thế mà vẫn bổ nhiệm. Nếu thực tế việc bổ nhiệm đó không đúng tiêu chuẩn, không bảo đảm được năng lực yêu cầu nhiệm vụ thì theo tôi cấp trên của tổ chức đó phải xử lý đi, đừng để ra như thế mà làm ảnh hưởng đến công việc rất lớn của một Cục Hải quan lớn như Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế của cả nước như thế”, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước nói.

Liên quan đến sự việc trên, chiều 24/11 phóng viên VOV.VN đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Cẩn – Tổng Cục trưởng Tổng Cục hải quan, ông Cẩn cho biết đang chủ trì cuộc họp và sẽ thông tin lại sau./.

Ngày 19/8, trả lời với báo chí, ông Nguyễn Hữu Hiệp - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cho biết cơ quan này không đặt ra điều kiện và chỉ yêu cầu làm đúng quy trình về giới thiệu nhân sự theo quy định của Trung ương và Bộ Tài chính.

Cụ thể, những người phải có trong quy hoạch mới được đưa ra giới thiệu. Bỏ phiếu giới thiệu phải đạt trên 50% thì mới được thực hiện những bước tiếp theo. Thực tế vừa qua thì không như vậy. Những người được giới thiệu đúng là có trong quy hoạch. Kết quả bỏ phiếu không quá bán (50%) nhưng vẫn tiến hành các bước tiếp theo.

Ông Hiệp cho biết, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã làm rất khách quan, đúng quy định. Không những căn cứ vào quy định của Trung ương, Ban Tổ chức Thành ủy còn căn cứ vào chính quy định của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về bổ nhiệm cán bộ để thẩm định chứ không phải theo quy định của Thành ủy.