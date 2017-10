Cục Hàng không: Giá vé máy bay chưa ‘thổi cao’ đến mức kịch trần

Nhiên liệu tăng, hãng hàng không bù lỗ

Liên quan đến thông tin giá vé hàng không bị “thổi giá”, chiều tối 4/10, lãnh đạo Cục Hàng không khẳng định, giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông hiện nay đang được quản lý và triển khai thực hiện theo cơ chế giá vé linh hoạt với cơ cấu nhiều dải giá trên một chặng bay, đảm bảo không vượt mức tối đa quy định.

Theo quy định hiện nay, mức trần giá vé máy bay chặng Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại là 3,2 triệu đồng/vé một chiều (mức giá trên là giá vé tịnh, chưa bao gồm thuế, phí và các loại giá dịch vụ khác; khung giá được áp dụng từ tháng 9/2015).

Theo kê khai của các hãng hàng không, trung bình chặng bay trên có ​hơn10 dải giá với mức giá tối đa (chưa bao gồm thuế, phí và các loại giá dịch vụ khác) như sau Vietnam Airlines là 3.150.000 đồng/vé một chiều; Jestar Pacific 3 triệu đồng/vé một chiều; Vietjet Air 2.870.000 đồng/vé một chiều.

“Tùy tình hình thị trường, các hãng hàng không sẽ chủ động điều chỉnh, áp dụng các dải giá phù hợp theo kê khai đã gửi tới Cục Hàng không. Đến thời điểm này, giá nhiên liệu tăng hơn so với thời điểm 2015, nhưng các hãng hàng không Việt Nam vẫn đang bán vé trong trong dải giá đã kê khai với Cục,” lãnh đạo Cục Hàng không nhấn mạnh.

Trường hợp hãng hàng không vi phạm các quy định về giá, lãnh đạo Cục hàng không quả quyết, cơ quan có thẩm quyền sẽ yêu cầu dừng ngay việc áp dụng mức giá vi phạm và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Ông Dương Trí Thành, Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết, mức trần giá vé bay dựa trên cụ thể của giá dầu, các hãng hàng không dựa vào giá chi phí đầu vào để đánh giá khung giá trần. Hiện tại, hãng chưa có kế hoạch tăng giá trong năm 2018.

“Hàng không thế giới hoạt động khó lường vì phụ thuộc giá dầu (chi phí nhiên liệu hiện nay là 70USD/thùng, theo tính toán của Vietnam Airlines là 64 USD/thùng và ước tính khoảng chi nhiên liệu rơi vào 2.500-2.600 tỷ đồng/năm). Hãng phải có tình huống xử lý lỗ bằng cách doanh thu lợi nhuận bù lại nhiên liệu,” ông Thành thông tin thêm.

Theo đại diện Ban Tài chính kế toán Vietnam Airlines, quý 4 năm nay giá nhiên liệu tăng cao, đây cũng là xu thế chung của các năm, chưa kể rủi ro tỷ giá, lãi suất, biến động đồng tiền… và ở Việt Nam cũng không nằm ngoài ngoại lệ này.

“Kinh doanh hàng không mùa vụ cao điểm là quý 1 và 3 hàng năm. Hãng phải cân đối tài chính để đảm bảo doanh thu nhưng với nền tảng thị trường, chất lượng dịch vụ để cố gắng hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch của năm đề ra,” đại diện Vietnam Airlines cho hay.

Giảm tần suất bay, khách không có chỗ

Đề cập đến tình hình hành khách không đặt được chỗ trên đường bay Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh thời gian gần đây, báo cáo của Cục Hàng không cho thấy, giai đoạn cuối tháng Chín, đầu tháng Mười vừa qua, theo lịch khai thác của các hãng, trung bình có 47 chuyến/chiều/ngày (bằng 85,5% so cùng kỳ năm 2016), trong đó Vietnam Airlines 25 chuyến/chiều/ngày (tăng 8,7%), Vietjet Air 16 chuyến/chiều/ngày (giảm 15,7%), Jetstar Pacific 6 chuyến/chiều/ngày (giảm 53,8%).

Trong các ngày gần đây, số lượng hành khách không có chỗ trên đường bay Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội tăng cao, hệ số sử dụng ghế của các hãng hàng không trên đường bay này đều đạt xấp xỉ 100%, lượng hành khách đặt chỗ trên hệ thống cho các ngày tiếp theo cũng đang ở mức cao.

“Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do Jetstar Pacific phải hủy một loạt chuyến bay, chủ yếu trên đường bay Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội do thiếu hụt nguồn lực, đặc biệt là phi công. Vietjet Air cũng giảm tần suất khai thác từ trung bình 25 chuyến/chiều/ngày xuống 16 chuyến/chiều/ngày do đưa tàu bay đi bảo dưỡng theo kế hoạch và tăng chuyến bay thuê chuyến quốc tế,” lãnh đạo Cục Hàng không giải thích việc chậm, hủy chuyến bay.

Trước tình hình trên, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo các hãng hàng không yêu cầu bố trí mọi nguồn lực để tăng chuyến bay.

Cụ thể, trong giai đoạn đến giữa tháng Mười này, Vietnam Airlines đã có kế hoạch tăng trung bình 2-3 chuyến bay/chiều/ngày giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, đồng thời đổi tàu bay lớn hơn trên một số chuyến bay thường lệ khác.

Vietjet Air đã có kế hoạch tăng 4-5 chuyến bay/chiều/ngày lên mức trung bình 20 chuyến bay/chiều/ngày Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội từ tuần thứ hai của tháng Mười.

Trong giai đoạn đến giữa tháng Mười, do khó khăn về nguồn lực, Jetstar Pacific chưa thể tăng chuyến trên đường bay này, hãng đã và đang phối hợp chặt chẽ với Vietnam Airlines đảm bảo vận chuyển để không ảnh hưởng đến hành khách do giảm chuyến bay. Từ ngày 15 đến hết tháng Mười, hãng dự kiến khai thác ổn định trên đường bay này với tần suất 6-7 chuyến/chiều/ngày và duy trì tần suất 8-9 chuyến từ tháng 11./.