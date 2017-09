Cục phó mất trộm về Hà Nội giải trình, dừng thanh tra

Ông Nguyễn Xuân Quang, Phó cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT), người bị mất 385 triệu đồng trong khách sạn khi đang làm nhiệm vụ thanh tra các doanh nghiệp tại tỉnh Long An, đã có bản tường trình báo cáo sự việc với ông Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường.

Lãnh đạo Tổng cục Môi trường đã yêu cầu ông Nguyễn Xuân Quang quay về Hà Nội để báo cáo cụ thể và giải quyết các nội dung liên quan. Ông Quang đang thu xếp công việc để quay về.

Việc thanh tra các doanh nghiệp tại tỉnh Long An sẽ tạm dừng. Còn việc có tiếp tục thanh tra tại tỉnh Long An nữa hay không thì lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục sẽ quyết định sau.

Hôm nay, Phó cục trưởng Nguyễn Xuân Quang đã có bản tường trình theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ.

Bọ Tài nguyên & Môi trường

Số tiền bị mất trộm 385 triệu đồng tại Long An được ông Quang cho biết là tiền của vợ đưa, ông mang đi giải quyết việc gia đình kết hợp chuyến trong công tác.

“Việc gia đình phải giải quyết ở TP.HCM nhưng tôi chưa kịp về TP.HCM mà cứ làm việc suốt từ sáng đến tối dưới Long An” - ông Quang thông tin chiều qua.

Cũng trong hôm qua, Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà yêu cầu Tổng cục Môi trường báo cáo chi tiết trước ngày 29/9 vụ việc ông Nguyễn Xuân Quang bị mất trộm.

Ông Hoàng Văn Vy, Phó cục trưởng phụ trách Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường cho biết, việc ông Quang có mặt tại tỉnh Long An là theo chương trình, kế hoạch làm việc đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt từ trước.

Ông Quang được cử là trưởng đoàn thanh tra các đơn vị ở 2 tỉnh Khánh Hòa và Long An.

Đoàn thanh tra do ông Quang làm trưởng đoàn chia thành hai tổ, một tổ đi Khánh Hòa do người khác làm tổ trưởng, còn ông Quang dẫn đầu tổ đến Long An.

Ông Nguyễn Tân Thuấn, Phó giám đốc Sở TN&MT Long An cho biết, đoàn của ông Nguyễn Xuân Quang về Long An thanh tra có kết hợp cùng các đơn vị liên ngành của tỉnh, gồm: Sở TN&MT, Cảnh sát Môi trường, Ban Quản lý khu kinh tế (Sở Công thương). Thời gian từ ngày 20/9 đến 11/10.

Đến ngày 27/9, đoàn của ông Quang đã kiểm tra được 7 DN.