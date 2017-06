Cuộc đời “kín tiếng” của nữ tỷ phú giàu nhất Australia: Sống ẩn giật ở vùng quê hẻo lánh và không bao giờ xuất hiện trước truyền thông

Blair Parry-Okeden là người gốc Mỹ nhưng nhiều năm nay đã sinh sống ở Australia sau khi lấy chồng là người nước này. Theo Forbes, bà hiện nắm trong tay khối tài sản khoảng 8,8 tỷ USD, và được xác nhận là mang quốc tịch Australia.

Bà là một trong sáu người mới gia nhập danh sách tỷ phú Australia năm 2016, trong đó có cả người sáng lập chuỗi cửa hàng quần áo Cotton On - Nigel Austin, ông trùm vitamin Marcus Blackmore và anh em tỷ phú Russ Withers và Beverley Barlow - những người đang cùng điều hành chuỗi cửa hàng bán lẻ 7-Eleven.

Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là nữ tỷ phú Blair Parry-Okeden là một người kín tiếng và không bao giờ xuất hiện trước truyền thông. Bà sống ẩn giật tại trang trại Rockview, thuộc New South Wales gần Scone. Trong tất cả các danh sách xếp hạng tỷ phú có tên bà đều là một bức ảnh để trống.

Danh sách 10 tỷ phú giàu nhất Australia năm 2016

Năm 2007, bà thừa hưởng tài sản thừa kế từ mẹ mình Barbara Cox Anthony – người phụ nữ giàu nhất Hawaii – với 25% cổ phần của Tập đoàn truyền thông Cox Enterprises do ông ngoại của bà – một nhà báo kiêm Cựu thống đốc bang Ohio - sáng lập.

Theo Forbes, khoản tiền thừa kế này đã mang lại cho bà 8,8 tỷ USD (tương đương 12,5 tỷ AUD) và vươn lên trở thành tỷ phú giàu nhất Australia, vượt qua cả "bà hoàng quặng sắt" Gina Rinehart (đang sở hữu khối tài sản 8,5 tỷ USD).

Nữ tỷ phú xuất thân từ một giáo viên này được cho là có cuộc sống cực kỳ kín tiếng và không bao giờ khoe khoang tài sản của mình. Bà có hai người con trai tên là Andrew và Henry.

“Bà ấy sống quá yên lặng và kín đáo. Bà luôn xuất hiện đằng sau cánh gà và không ai có thể tiếp cận được”, Fairfax Media viết.

Ngoài ra, bà Blair từng viết một cuốn sách dành cho thiếu nhi mang tên Down By The Gate và làm công việc tình nguyện tại một trường học địa phương.

Theo một số nguồn tin, tài sản lớn nhất mà bà Blair từng mua là ngôi nhà trị giá 575.000 USD ở Burradoo thuộc vùng Tây Nam New South Wales vào năm 2012.

Năm 2008, sau cái chết của người mẹ, bà đã dành tặng 2 triệu USD cho Trung tâm hỗ trợ người cao tuổi trường Đại học Hawaii và lập quỹ vinh danh mẹ bà - Barbara Cox Anthony.

Hà My

Theo Trí thức trẻ/Business Insider