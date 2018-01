Cuộc đời là những chuỗi ngày lựa chọn, nhưng có nhiều người cứ mãi chọn sai nên không thể trưởng thành!

Lựa chọn có thực sự đơn giản. Không hề!. Bởi lựa chọn cũng có nhiều cấp độ và tùy từng hoàn cảnh mà lựa chọn lại dễ hay khó. Chẳng hạn:

●Nếu như bạn đang đói thì câu hỏi "có nên ăn một chiếc pizza không?" là lựa chọn quá dễ. Thế nhưng, nếu bạn đang ăn kiêng thì câu hỏi này có thể khiến bạn do dự. Lúc này, lựa chọn đã bắt đầu khó hơn một chút.

●Không sử dụng các loại thuốc kích thích là lựa chọn cực dễ, nhưng liệu có nên nhảy việc khi công việc hiện tại đang tốt đẹp (nhưng không đúng với đam mê của bạn) lại là lựa chọn cực khó.

Ngoài ra, lựa chọn không chỉ là "không nên" hay "nên", "không hợp" hay "hợp", "làm" hay "không làm" mà nó còn là "nên" hay "phải".

Có hai con đường trong cuộc đời: Nên và Phải. Chúng ta đối mặt với ngã rẽ này từ lần này đến lần khác. Và mỗi lần, chúng ta đều phải đưa ra lựa chọn.

"Nên" là thứ mà chúng ta được mong đợi sẽ làm, là cái mà thế giới muốn nhìn thấy ở chúng ta, là cái mà dường như đã trở thành tiêu chuẩn.

Khi chúng ta làm những cái "nên", chúng ta được xã hội chấp nhận và đồng thuận. Nhưng không phải lúc nào "nên" cũng tốt với chúng ta và cũng là cái mà chúng ta nên chọn.

"Phải" là những cái mà ta buộc phải làm và không còn cách nào khác để từ chối.

"Phải" phản ánh chúng ta là ai, chúng ta tin vào cái gì và chúng ta làm gì khi ở một mình với sự chân thật nhất, con người thật của ta nhất.

Đó là bản năng, sự thèm muốn và khát khao, những thứ, những nơi và những quan điểm mà chúng ta luôn cảm thấy rừng rực, trực giác của chúng ta sẽ mạnh lên từ một nơi nào đó sâu bên trong mỗi người.

"Phải" là thứ xảy ra khi chúng ta dừng làm theo những quan điểm của người khác và bắt đầu kết nối với chính mình. Bởi vì khi chúng ta chọn "Phải", chúng ta sẽ không còn tìm kiếm cảm hứng từ bên ngoài nữa.

"Phải" là lý do tại sao nhân vật Howard Roark trong Suối nguồn lại tạo ra những công trình kiến trúc không giống ai, bất chấp những chuyên gia trong ngành hay dư luận có nói gì đi nữa.

"Phải" là lý do để Roark tồn tại. Không cần quan tâm tới bất cứ ai, không cần ai ủng hộ, anh chỉ biết rằng anh "phải" tạo ra những thứ đó.

Tuy nhiên, cũng như những cái "nên", không phải lúc nào "phải" cũng đúng và cũng giúp ta có một cuộc sống tốt đẹp.

26 tuổi, cuộc đời tôi đã đưa ra rất nhiều những lựa chọn. Nhiều lựa chọn sai lầm, nhiều cái đúng và nhiều cái tôi vẫn chưa đoán trước được kết quả.

Con người tôi hôm nay chính là sản phẩm của những lựa chọn đó. Nếu có bất kỳ một lựa chọn nào được quyết định lại thì tôi hôm nay sẽ là một tôi hoàn toàn khác. Tôi không biết nó là gì, chỉ là tôi biết nó không giống với những gì mà tôi đã biết.

Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, tôi lựa chọn học lên thạc sĩ. Lựa chọn tôi đưa ra chỉ là dựa vào cảm tính. Tôi nghĩ rằng mình sẽ có thể trở thành một giảng viên hoặc có một cơ hội việc làm tốt hơn nếu có tấm bằng này.

Đoán xem chuyện gì đã xảy ra? Giờ đây, tôi lại là một kẻ kiếm sống bằng nghề viết code dạo. Tấm bằng thạc sĩ tôi giành được CHƯA hề có tác dụng gì cả.

Cho đến hiện tại, thứ tôi đã làm có thể là sai lầm nhưng ai biết được tương lai, nó sẽ là cơ hội cho tôi để có được thứ gì đó? Ai biết được.

Không có gì đảm bảo là ta đã lựa chọn đúng. Và đây chính là điều quan trọng nhất mà bạn cần nhận ra về cuộc đời mình.

Không phải cứ lựa chọn đúng là sẽ đưa bạn tới một cuộc sống hạnh phúc.

Yêu ai đó bằng cả trái tim không đảm bảo rằng người đó sẽ ở bên cạnh bạn mãi mãi hay sẽ chẳng bao giờ hai người xảy ra tranh cãi. Nổi tiếng và thành công không có nghĩa rằng bạn sẽ không bao giờ thất bại. Nghe theo số đông không có nghĩa rằng bạn sẽ luôn đúng.

Làm theo những cái nhiều người làm không có nghĩa là bạn sẽ thành công được như họ. Không phải cứ thông minh, tài năng là bạn sẽ được nhiều người tôn trọng.

Thứ duy nhất bạn có thể kiểm soát đó chính là những quyết định của bạn (chọn cái gì và không chọn cái gì) và cách bạn phản ứng lại với những gì sẽ xảy đến.

Vì cuộc đời chẳng có bất cứ sự đảm bảo nào và bạn cũng không bao giờ biết được liệu mình có chọn sai hay không cho đến khi lựa chọn nên tại sao lại không mạo hiểm?

Nếu không lựa chọn nghĩa là bạn chấp nhận hiện trạng của mình, chấp nhận lùi lại và sống trong vùng an toàn của bạn. Mà ai đảm bảo rằng trong vùng an toàn, bạn không phải lựa chọn? Bạn chọn sống trong vùng an toàn cũng là một lựa chọn đấy thôi?

Cuộc sống chỉ thực sự thú vị khi ta dám đối mặt với những khó khăn trong đời. Thế nên, hãy lựa chọn, hãy chấp nhận rủi ro và đón nhận những trải nghiệm mới.

Bằng cách lựa chọn, ta sẽ lớn lên từng ngày.