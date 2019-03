Cuộc sống khác biệt của người "có đủ tiền mua nhà" và người "mua nhà theo kiểu vay thế chấp" sau 10 năm

"Mua nhà" thực tế giá cả quá đắt, có thể nói rằng giá nhà đất mà cao như vậy sẽ khiến mọi người thật khó có thể chấp nhận được. "Không mua nhà" đợi sau khi kết hôn xong, sinh con, rồi con bắt đầu đi học, thời điểm này rất dễ nảy sinh vấn đề. Do vậy mà đa số những người mức sống phổ thông đều có chung một quan niệm liều lĩnh là dùng tất cả số tiền tiết kiệm của mình ra để mua nhà.

Khi mua nhà, có hai sự lựa chọn, đó là "có đủ tiền mua nhà" và "mua theo kiểu thế chấp". Rốt cuộc, giá nhà đất cao như vậy, nếu không có kiểu mua theo thế chấp, thì ước tính xem bán được bao nhiêu ngôi nhà? Như vậy các nhà đầu tư đều phải bỏ tiền ra để cho người ta vay để mua nhà theo kiểu thế chấp. Người "có đủ tiền mua nhà" và người " mua nhà theo kiểu vay thế chấp" 10 năm sau có gì khác biệt? Cùng tìm hiểu đáp án nhé:

1. Đối với người "có đủ tiền mua nhà"

Theo quan sát, những người giàu có xung quanh ta càng ngày càng khó tính, họ càng thích tìm một ngân hàng để vay tiền, có người nhìn bề ngoài vô cùng hào nhoáng những thực tế lại không có nhiều tiền tiết kiệm. Tôi có một người bạn, anh ấy đã từng nói với tôi là tiền của nhà anh ấy đều dùng để đầu tư phát triển kinh tế, nếu có mua nhà cũng sẽ không dùng toàn bộ tiền tiết kiệm của mình để mua.

Do vậy người mà số người lựa chọn dùng toàn bộ số tiền của mình để mua nhà là rất ít. Đối với một số ít người như vậy mà nói, có tiền thì dùng hết toàn bộ số tiền đó để mua nhà không có vấn đề gì, có là mua thôi. Có điều, những người như vậy có thể không biết tính toán, không biết nhận thức về đầu tư và quản lý tài chính và sự phát triển có thể kém hơn những người khác. Hơn nữa, một khi đã đầu tư rất nhiều tiền vào việc mua một ngôi nhà, nếu có điều không may nào đó bất ngờ xảy ra sau đó, bạn sẽ xoay đâu ra tiền để xử lý tình huống không may mắn đó, thậm chí bạn có thể sẽ phải bán căn nhà mà bạn đã mua.

2. Đối với những người mua nhà theo hình thức thế chấp

Nói cho cùng, hầu hết mọi người bây giờ đều mua nhà bằng thế chấp. Nhiều người nói rằng sau khi mua nhà, để trả tiền lãi và số tiền gốc ban đầu vay thì chất lượng cuộc sống bị suy giảm nghiêm trọng. Họ ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, không dám đưa con đi du lịch, không giám nghĩ đến ốm đau, nghỉ việc vì sợ nguồn thu nhập không ổn định sẽ ảnh hưởng đến việc trả lãi.

Trên thực tế, đối với những người này, vài năm sau khi quyết định mua nhà thì cuộc sống của họ trải qua cũng sẽ vô cùng khó khăn. Để trả lại tiền, ngoài việc thắt lưng buộc bụng, họ còn phải làm việc chăm chỉ hơn. Do đó, đối với nhóm người này, có lẽ vì áp lực khi mua nhà, họ sẽ buộc họ phải để họ làm việc chăm chỉ và không ngừng phấn đấu để cuốc sống ngày một tốt hơn. Hơn nữa, với ảnh hưởng của lạm phát, giá trị của đồng tiền ngày càng suy giảm. Sau mười năm, khoản thế chấp hiện tại có thể sẽ chỉ nhỏ bằng một miếng bánh.

Ngoài ra, đối với những người giàu chọn mua nhà theo kiểu thế chấp mà nói, toàn bộ số tiền trong nhà họ sẽ dùng để đầu tư kinh tế theo chế độ " tiền sinh tiền", và đó cũng là một khoản đầu tư tốt, cuốc sống sẽ ngày càng tốt hơn.

Tóm lại, sau 10 năm, người " có đủ tiền mua nhà" và người " mua nhà theo kiểu vay thế chấp" có lẽ sẽ có một sự khác biệt lớn. Sau khi nghe phân tích của người trong cuộc, tôi cảm thấy rằng câu trả lời là thực tế. Còn bạn, bạn nghĩ gì?