Cuối năm “tín dụng đen” nở rộ ở miền Tây

Công an tỉnh Vĩnh Long rà soát, phát hiện trên địa bàn có hơn 20 đối tượng hoạt động cho vay theo kiểu “tín dụng đen”. Các đối tượng hoạt động riêng lẻ từng nhóm hoặc lấy danh nghĩa công ty. Nhiều nạn nhân tại xã Trường An (TP Vĩnh Long) trót vay tiền, không kịp trả bị bọn chúng kéo đến nhà đe doạ, đánh đập nên lo sợ phải bỏ trốn. Chị Nguyễn Hồng Thanh (35 tuổi, ngụ xã Trường An) cho biết: Do hoàn cảnh gia đình, chị vay của Mai Đình Bình (24 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hoá) 3 triệu đồng.

Hai bên thoả thuận trả góp trong 24 ngày, mỗi ngày 150.000 đồng, với lãi suất 31%. Khi cho vay, Bình chỉ đưa 2.850.000 đồng, còn 150.000 đồng trừ trực tiếp vào “chi phí hồ sơ”. Quá trình góp tiền, chị Thanh không đủ tiền trả theo ngày thì bị đe đoạ, đánh đập. Tương tự, chị Võ Thị Hồng Vân (cùng ngụ xã Trường An) vay của Lê Tuấn Việt (28 tuổi, ngụ Hà Nội) 5 triệu đồng, trả góp trong 43 ngày, mỗi ngày 150.000 đồng, lãi suất 27%. Khi đưa tiền, Việt giữ lại 500.000 đồng trừ “chi phí hồ sơ”. Chị Vân nhiều lần bị bọn chúng đe doạ, thậm chí kéo đến nhà đánh đập và khủng bố tinh thần. Cơ quan Công an đã lập hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Một số đối tượng cho vay theo hình thức “tín dụng đen” bị Công an TP Long Xuyên (An Giang) bắt giữ.

Lãnh đạo Công an TP Vĩnh Long cho biết: Thủ đoạn của các đối tượng là phát tờ rơi cho vay lãi suất thấp, ghi lại số điện thoại để những người có nhu cầu liên hệ. Sau đó, chúng trực tiếp đến nhà thoả thuận số tiền vay, hình thức trả góp. “Thường số tiền vay không lớn, chỉ từ 2 đến 5 triệu đồng. Tuy nhiên lãi suất hằng ngày, hằng tuần và hằng tháng rất cao, từ 25% đến 31%. Nếu người vay không trả sẽ bị đe doạ, khủng bố tinh thần”, một cán bộ điều tra cho hay.

Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết: Hoạt động cho vay nặng lãi theo hình thức “tín dụng đen”, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ANTT, phát sinh tội phạm cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật. Những người vay tiền, chủ yếu là người nghèo, buôn bán nhỏ không tiếp cận tiền vay từ ngân hàng.

Các đối tượng đến tận nhà giới thiệu cho vay tiền mà không cần thế chấp. Quá trình làm ăn thua lỗ, nhiều người không có khả năng trả nợ bị bọn chúng đe đoạ, khủng bố tinh thần.

Tại thị xã Bình Minh (Vĩnh Long), qua kiểm tra của cơ quan chức năng, gần đây xuất hiện hàng loạt đối tượng phát tờ rơi và hoạt động cho vay tiền cũng theo hình thức “tín dụng đen”.

Những đối tượng này hoạt động trên địa bàn Vĩnh Long, nhưng thuê nhà tại khu dân cư 586 (phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ). Vừa qua, Công an TP Cần Thơ đã rà soát, xử lý nhiều đối tượng có biểu hiện hoạt động cho vay nặng lãi.

Trung tá Nguyễn Quang Vinh, Đội trưởng Đội Hình sự Công an TP Long Xuyên cho biết: Để đối phó với ngành chức năng, hiện nay các đối tượng cho vay “tín dụng đen” thường xuyên thay đổi chỗ ở. Các đối tượng làm biên nhận nợ hoặc hợp đồng mua bán xe với người vay tiền rồi cho thuê lại phương tiện.

Người vay 5 triệu thì trả 6,2 triệu, trong 30 ngày. Nhưng thực tế, người vay chỉ nhận được từ 4,6 đến 4,8 triệu đồng. Số tiền còn lại, các đối tượng đưa ra lý do trừ vào “chi phí hồ sơ” từ 200.000 đến 400.000 đồng, tuỳ theo số tiền vay.

“Có người trả được 15 ngày thì đáo hạn vay lại. Nhiều trường hợp, chỉ vay vài triệu đồng nhưng đáo hạn đến 7-8 lần, cộng dồn tiền lãi trả mãi vẫn không hết nợ. Qua nhiều vụ việc cơ quan chức năng phát hiện, các đối tượng khai công ty có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh hoặc Cần Thơ. Hằng ngày, các đối tượng đến thu tiền và ra về trong ngày chứ không lưu trú hoặc tạm trú tại An Giang”, Trung tá Nguyễn Quang Vinh cho hay.