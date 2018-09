Cựu Chánh VP Thành ủy vừa bị bắt liên quan gì đến người dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng?

Tiếp tục mở rộng điều tra sai phạm tại các dự án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ tại TP Đà Nẵng, ngày 18/9/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Đào Tấn Bằng, sinh năm 1975, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng, nay là Bí thư Đảng ủy khối các Khu công nghiệp TP Đà Nẵng, hiện trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Ông Bằng bị khởi tố điều tra về hành vi "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Công an đến khám xét nhà riêng của ông Đào Tấn Bằng tại Đà Nẵng.

Ông Bằng từng là Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng dưới thời ông Nguyễn Xuân Anh làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ông Bằng từng nắm giữ các chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, Bí thư quận ủy Ngũ Hành Sơn.

Đặc biệt, trong vụ việc ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, bị nhắn tin đe dọa sát hại, cơ quan chức năng sau đó điều tra, làm rõ người có hành vi nhắn đe dọa ông Thơ chính là anh trai ruột của ông Bằng, tên Đào Tấn Cường

Đào Tấn Cường - thời điểm đó là Phó giám đốc Công ty Cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh Đà Nẵng. Cường có hành vi sử dụng điện thoại nhắn tin với nội dung đe dọa gửi tới số điện thoại cá nhân của ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Ngoài ra, Cường còn nhắn tin đe dọa ông Trần Phước Sơn - Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng và hiện là Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư.

Bị cáo Đào Tấn Cường bị phạt 18 tháng tù vì dọa ông Huỳnh Đức Thơ.

Cường bị bắt ngày 19/8/2017. Ngày 9/2/2018, bị cáo Đào Tấn Cường bị TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử, tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội Đe dọa giết người.

Thời điểm Cường bị bắt, ông Bằng thừa nhận bị can này là anh trai ruột mình. Tuy nhiên, ông Bằng phủ nhận có liên quan đến việc làm của anh trai.

"Đó là anh ruột tôi. Anh ấy cũng đã lớn rồi. Đây là sự việc cá nhân của anh ấy thì anh ấy chịu trách nhiệm trước pháp luật chứ biết sao bây giờ", ông Bằng nói.